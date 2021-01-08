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Что принесет нам 2021 год: прогнозы ученых, политиков и астрологов

Что принесет нам 2021 год: прогнозы ученых, политиков и астрологов

Вряд ли кто-то из нас сможет вспомнить год, который принес столько неприятностей всему миру, как 2020-й. Нам остается только надеяться, что новый год поможет решить большинство проблем. Чтобы хоть немного приподнять завесу будущего, мы собрали различные предсказания на 2021 год о том, что будет происходить в Украине и мире.

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Восстановление экономики Украины займет три года

На первом месте у всех мировых аналитиков стоит пандемия коронавируса, которая оказала влияние не только на здоровье людей, но и на состояние мировой экономики. Сейчас она испытывает самый глубокий спад за несколько последних десятилетий.

Однако есть надежда, что победа над коронавирусом поможет снять ограничения, экономика начнет восстанавливаться, а мир вернется к обычной жизни. Правда, эксперты считают, что восстановление будет медленным и займет два-три года.

По прогнозам Украинского института будущего, в 2021 году углубится кризис между украинской властью и органами местного самоуправления. Не стоит ожидать отставки правительства или досрочных выборов в Верховную Раду. Не изменится и внешняя политика, более того, Украина может оказаться на политической периферии. К сожалению, по прогнозам экспертов, вряд ли нам стоит ожидать завершения конфликта на Донбассе, однако усилия в этом направлении будут продолжаться.

В 2021 году появятся вакцина и новые тесты

Миллиардер и создатель компании «Майкрософт» Билл Гейтс не раз предсказывал будущее, и некоторые из его прогнозов уже сбылись. Например, доступность интернета для всех, создание соцсетей или появление смартфонов. Вот и в прошлом году на онлайн-конференции GeekWire-2020 он сделал несколько предсказаний на 2021 год.

билл гейтс

Больше всего человечество сейчас беспокоят проблемы, связанные с пандемией. По мнению Гейтса, в первой половине года ситуация с коронавирусом несколько улучшится, так как станут доступнее терапевтические средства на основе моноклональных антител. Также победить опасный вирус поможет вакцина. Возможно, человечество откажется от ПЦР-тестов, на смену которым придут более комфортные и точные технологии. Гейтс уверен, что пандемия имеет и
положительный эффект – теперь человечество будет лучше подготовлено к эпидемиям, которые могут возникнуть в будущем.

Миллиардер настроен оптимистично и считает, что прогресс ничто не остановит. Он уверен, что для этого есть все основания: в человеческом обществе повышается толерантность, люди меньше умирают от рака, ученые учатся бороться с диабетом и болезнью Альцгеймера.

Что астрологи пророчат Украине?

Согласно пророчествам болгарской провидицы Ванги, 2021 год станет для Украины годом изменений – страна постепенно начнет возрождаться, и ее ожидает процветание. По-прежнему напряженными будут отношения между Украиной и Россией, а вот отношения с другими государствами будут укрепляться. Также начнется активное возрождение культуры.

ванга

Астролог Влад Росс также считает, что наступивший год принесет Украине экономический подъем. Вполне возможно, что страна получит западные инвестиции. Помешать этому может только конфликт на Донбассе, который нужно завершить. Но активных действий на Востоке страны не предвидится – этому может поспособствовать холодный Сатурн, планета 2021 года. Он способен остудить любые конфликты.

А вот астролог Павел Глоба не согласен с таким прогнозом. Он считает, что больших перемен Украине ждать не стоит. Возможно, мы станем жить немного лучше, однако нерешенные проблемы все же не позволят повысить уровень жизни так, как хотелось бы. Возможны успехи в области технологий и сельского хозяйства, а вот сферы экономики и медицины потребуют пристального внимания.

павел глоба

Решить проблему климата помогут инновации

В следующем году одной из главных забот человечества по-прежнему будет изменение климата на планете и переход на возобновляемые источники энергии. Билл Гейтс считает, что это не решит всех проблем по сохранению природы. По его мнению, производство цемента и стали наносит природе огромный вред, так как оно сопровождается вредными выбросами в атмосферу. Человечество пока не знает иного способа создания этих материалов, поэтому решать проблему будут только инновационные технологии, развитие которых может активизироваться в 2021 году.

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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