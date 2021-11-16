Провалы в памяти после алкоголя: почему это происходит?

Алкоголь бьет не только по печени, но и по нервным клеткам нашего мозга. Чем больше человек выпьет вечером, тем больше вероятность, что утром он ничего не вспомнит.

Давайте разберемся, как алкоголь влияет на нашу память и сколько нужно выпить, чтобы «допиться до беспамятства».

Почему происходит потеря памяти после употребления алкоголя?

В нашем мозгу есть особая область, которая называется гиппокамп. Он состоит из двух парных частей и участвует в формировании эмоций и памяти. В американском Национальном институте по борьбе с алкоголизмом (NIAAA) считают, под действием алкоголя гиппокамп временно отключается. В результате появляются провалы в памяти, которые бывают частичными или полными.

Частичная потеря памяти встречается очень часто. Многие молодые люди, употребляющие алкоголь, признавались, что хотя бы однажды страдали от этого. В мозгу остаются обрывки событий или впечатлений, но ключевые детали не запоминаются. Человек может забыть, куда положил ключи или откуда взялся синяк под глазом.

Полная потеря памяти — это более серьезная проблема. Человек не помнит вообще ничего, не понимает где он находится. Полные провалы могут свидетельствовать о формировании алкогольной зависимости.

Можно как-то вернуть воспоминания?

По словам экспертов, если из памяти выпали отдельные детали, то это возможно. Полную картину событий вчерашнего вечера можно восстановить, если хорошенько сосредоточиться.

Но если речь идет о полной потере памяти, то восстановить события чаще всего невозможно. Скорее всего, мозг даже не записал эту информацию, поэтому воспоминаний может и не быть.

Сколько нужно выпить, чтобы появились провалы в памяти?

Ученые и врачи говорят, что потеря памяти может произойти, когда концентрация алкоголя в крови 2 промилле. Для человека с массой тела 60-80 кг — это примерно две бутылки вина или пол-литра коньяка.

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Чем быстрее употреблять алкоголь, тем быстрее повышается его уровень в крови. Эффект усугубляется, если пить на пустой желудок.

Кто более подвержен провалам в памяти после алкоголя?

Женщины испытывают провалы в памяти чаще, чем мужчины. Возможно, что это связано с более высоким процентом жира в теле. В организме у женщин меньше воды, которая способна растворять алкоголь, поэтому его уровень в крови может расти быстрее.

Пожилые люди более уязвимы к алкоголю. С возрастом метаболизм замедляется, поэтому алкоголь остается в крови дольше. В группе риска также люди, которые не высыпаются, либо страдают бессонницей.

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