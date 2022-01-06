Протесты в Казахстане: что там происходит

После Нового года в Казахстане вспыхнули протесты из-за высоких цен на газ. Люди вышли на улицы во всех крупных городах страны. К экономическим требованиям добавились политические: отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство во власти. Начались столкновения с полицией и армией. Россия направила свои войска в Казахстан для подавления протестующих.

Давайте разберемся, что же происходит в Казахстане.

Что произошло с ценами на газ в Казахстане?

Речь идет о сжиженном газе. После Нового года цены выросли почти вдвое. Стоимость на заправках поднялась с 60 тенге (0,14 долларов) – до 120 тенге за литр (0,28 долларов). Это ударило по автовладельцам, которые установили газовое оборудование на свои автомобили.

В Казахстане численность населения около 19 млн человек, а за год добывают примерно 55 млрд кубометров газа. Это в 2,5 раза больше, чем добывают в Украине. Казахстан богат нефтью и другими полезными ископаемыми, но уровень жизни там невысокий. Минимальная зарплата в прошлом году составила 42,5 тысячи тенге (97 долларов), минимальная пенсия около 100 долларов.

Бензин на заправках стоит около 200 тенге (0,46 долларов), поэтому сжиженный газ позволял людям существенно экономить. Расстояния в этой стране большие, без автомобиля не обойтись.

Как начались протесты в Казахстане?

Акции протеста начались со 2 января. Сперва люди митинговали в городе Жанаозен, который находится на юго-западе Казахстана. Это был небольшой локальный протест против роста цен, но затем его поддержали по всей стране.

4 января люди вышли на улицы во всех крупных городах. Власти пообещали, что снизят цену на газ, но митингующие не стали расходиться. Начались столкновения с полицией и спецназом, который направили на подавление протестов.

Протестующие все чаще стали озвучивать политические заявления и требовать отставки правительства. Люди говорили, что устали от политиков из клана первого президента Нурсултана Назарбаева. Хотя он оставил президентский пост в 2019 году, но продолжает влиять на политическую жизнь страны.

Силовые структуры подавляли протестующих светошумовыми гранатами и газом. В городе Алматы люди сожгли несколько полицейских машин, захватили акимат (администрацию).

Утром 5 января действующий президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но протесты не прекратились. В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения.

Почему люди не разошлись после отставки правительства?

У этих протестов системная причина, считает глава Центра политанализа и прогнозов Павел Усов. Часть общества устала от бессменного правления Назарбаева, коррупции и беспредела. К тому же, в Казахстане почти полностью уничтожили всю оппозицию за последние 10 лет.

Профессор Эрика Марат, которая специализируется на исследованиях проблем безопасности в Центральной Азии, уверена, что протесты могут продлиться еще долгое время. Акции начались мирно, митингующие ни на кого не нападали, но власти спровоцировали конфликт. По ее словам, когда демонстрантов стали подавлять газом и гранатами, ситуация вышла из под контроля. Люди начали применять насилие к представителям власти в ответ, число протестов увеличилось.

Что делают российские войска в Казахстане?

Россияне заявили, что отправили в Казахстан своих военных для подавления протестов. Они сделали это в рамках ОДКБ — Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к членам этой организации.

МИД России считает, что за беспорядками в Казахстане стоят внешние враждебные силы, которые хотят насильственным путем сменить власть. Что это за силы, ни президент Токаев, ни руководители стран-членов ОДКБ не пояснили. Россия, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан подтвердили, что отправили своих солдат в Казахстан. Они называют это миротворческой миссией.

Эксперт Виталий Портников уверен, что Кремль сделает все возможное, чтобы восстание народа в Казахстане не увенчалось успехом. Если же Путину это не удастся, то страну ждет судьба Украины. В Москве начнут развивать тему русскоязычного населения Казахстана и попытаются оккупировать хотя бы часть территории. Это будут трактовать как спасение населения от «вспышки казахского национализма».

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Фото: bbc.co.uk, 5.ua, huffingtonpost.it