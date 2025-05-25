Сегодня пані Марія раскрывает секрет своих гастрономических хитростей. Итак, давайте готовить вместе с ней гречаники!

– Гречаники – древнее национальное блюдо. Моя бабушка готовила их как с мясным фаршем, так и без него. В любом случае они вкусные и аппетитные. Сегодня приготовим гречаники с мясным фаршем. Для них не обязательно специально готовить гречневую кашу, можно использовать ту, что осталась, например, от завтрака.

Рецепт гречаников от пані Марии

Ингредиенты

фарш (свинина или говядина) – 600 г;

гречневая крупа – 1,5 стакана;

яйца – 2 шт.;

лук – 2-3 шт.;

томатная паста – 2-3 ст. л.;

1-2 стакана воды;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Гречку необходимо промыть, залить 2,5 стакана воды, варить на слабом огне, пока не выпарится вода.

Когда гречка остынет, нужно добавить к ней мясной фарш и натёртый или пропущенный через мясорубку лук. Затем добавить яйца, соль, перец.

В форму для запекания налить немного воды.

Формируем гречневые шарики (размер может быть разным) влажными руками и выкладываем их на противень.

Затем на сковороде разогреть растительное масло, положить томатную пасту, поджарить и влить стакан-два воды. Пусть закипит.

Этим соусом полить гречаники и поставить их в духовку.

Если соуса мало, можно добавить воды прямо в противень. Нужно, чтобы гречаники были покрыты на две трети, а то и больше.

Готовить 40 минут при температуре 180-200 градусов.

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