Сегодня пані Марія раскрывает секрет своих гастрономических хитростей. Итак, давайте готовить вместе с ней гречаники!
– Гречаники – древнее национальное блюдо. Моя бабушка готовила их как с мясным фаршем, так и без него. В любом случае они вкусные и аппетитные. Сегодня приготовим гречаники с мясным фаршем. Для них не обязательно специально готовить гречневую кашу, можно использовать ту, что осталась, например, от завтрака.
Рецепт гречаников от пані Марии
Ингредиенты
- фарш (свинина или говядина) – 600 г;
- гречневая крупа – 1,5 стакана;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 2-3 шт.;
- томатная паста – 2-3 ст. л.;
- 1-2 стакана воды;
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление
Гречку необходимо промыть, залить 2,5 стакана воды, варить на слабом огне, пока не выпарится вода.
Когда гречка остынет, нужно добавить к ней мясной фарш и натёртый или пропущенный через мясорубку лук. Затем добавить яйца, соль, перец.
В форму для запекания налить немного воды.
Формируем гречневые шарики (размер может быть разным) влажными руками и выкладываем их на противень.
Затем на сковороде разогреть растительное масло, положить томатную пасту, поджарить и влить стакан-два воды. Пусть закипит.
Этим соусом полить гречаники и поставить их в духовку.
Если соуса мало, можно добавить воды прямо в противень. Нужно, чтобы гречаники были покрыты на две трети, а то и больше.
Готовить 40 минут при температуре 180-200 градусов.
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