Просто и вкусно: готовим запеченный перец с яйцами

Сладкий или болгарский перец — один из немногих овощей, в составе которых есть все необходимые для нашего организма вещества и микроэлементы. Перец будет полезен в любом виде — сырой, маринованный, фаршированный.

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Предлагаем вам рецепт запеченного болгарского перца с яйцом. Это блюдо никого не оставит равнодушным.

Для приготовления запеченного перца с яйцами нам понадобится:

яйцо — 1 шт.

сыр голландский — 50 г

перец болгарский красный — 2 шт.

перец болгарский желтый — 2 шт.

помидоры — 2 шт.

лук репчатый — 2 шт.

базилик, черный перец, соль и растительное масло — по вкусу

Для начала нужно перец почистить от семян, промыть, обсушить и нарезать соломкой. Репчатый лук также нужно почистить и нарезать соломкой, а помидоры — полукольцами.

Нюанс!

При выборе перца, обращайте внимание на гладкую и твердую кожицу без морщин и черных пятен. Также стоит осмотреть стебли, желательно, чтобы они были зелеными.

2. На сковороде разогреть растительное масло. Выложить в масло лук и обжарить его до прозрачности, а затем добавить уже нарезанный перец. Овощи следует слегка притушить, после чего в сковороду добавить помидоры.

3. Через минуту можно добавлять соль, черный перец, немного сушеного или свежего базилика. Все ингредиенты перемешать и оставить тушиться в сковороде еще две-три минуты.

4. Снять овощи с огня и переложить их в глубокую огнеупорную тарелку. Голландский сыр пропустить через среднюю терку и посыпать сверху овощи.

Нюанс!

Вместо сыра, можно использовать соус бешамель — разогрейте и смешайте в сотейнике стакан молока, 100 г сливочного масла, полстакана муки и щепотку соли. Залейте смесью овощи.

5. Поставить блюдо в разогретую 180°C духовку до на пять минут. Когда сыр расплавится, разбить на него сверху яйцо и поместить снова в духовку на две минуты. Перец будет готов, когда белок свернется.

Фото: Tesco Real Food