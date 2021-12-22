Профессии в тренде: зоопсихолог. Кто это?

Психолог для животных воспринимается неоднозначно в обществе. Люди не до конца понимают, зачем коту или собаке нужен психолог. У некоторых это вызывает улыбку.

Однако, в этом нет ничего забавного. Зоопсихологи помогают людям понять психологию своих питомцев, чтобы совместная жизнь приносила радость.

Давайте разберемся, что это за профессия и где ее можно получить.

Что делают зоопсихологи?

Зоопсихолог — это специалист по поведению животных. Люди этой профессии чаще всего работают с лошадьми, кошками, собаками, морскими свинками и попугаями. В принципе, зоопсихологи могут работать с любыми животными, которые взаимодействуют с человеком.

В отличие от кинологов и дрессировщиков, которые тоже работают с поведением животных, зоопсихологи пытаются найти и устранить причину проблемного поведения. Часто это может быть связано со здоровьем животного, условиями содержания и отношениями в доме. По словам зоопсихолога Оксаны Галан, большинство владельцев обращаются со своими питомцами не совсем корректно. Люди плохо понимают, кто живет рядом с ними и почему так себя ведет. Поэтому работа зоопсихолога — это в первую очередь работа именно с владельцами животных.

Зоопсихологи проводят индивидуальные консультации по составлению рациона, по коррекции поведения, по плану тренировок. Владельцам собак-компаньонов предлагают пройти курс базового послушания, а владельцам кошек рассказывают о сложных периодах в жизни питомца. Главное, понимать конечную цель.

Какие навыки нужны зоопсихологу?

Зоопсихолог Наталья Мартышко рассказывает, что когда начинала, то думала будет работать только с животными. Оказалось, что работа с людьми занимает намного больше времени. Без базовых знаний психологии и психотерапии, заниматься этой профессией не получится. Как и у любого другого психолога, прием проходит в дружественной беседе, присутствие животного не всегда обязательно.

Зоопсихолог, который хорошо ладит с животными, а с людьми не очень, скорее всего, не будет удовлетворен своей работой. Знаний по физиологии и работе нервной системы животного будет недостаточно — нужно «прокачивать» знания в области человеческой психологии.

Одно из главных качеств для зоопсихолога — терпение. Нужно иметь колоссальное терпение по отношению к животным, и хорошее чувство такта в общении с владельцами питомцев.

Чтобы понять всю суть профессии, специалисты советуют посмотреть биографический фильм об ученой Тэмпл Грандин. Она посвятила себя изучению душевных состояний и поведенческих особенностей животных и людей.

Также есть ряд книг, с которых можно начать погружение в профессию:

Собаки. Новый взгляд на происхождение, поведение и эволюцию собак / Лорна Коппингер

Пес по имени Бу / Лиза Дж. Эдвардс

Собака, любовь и семья / Джон Кац

Как стать зоопсихологом, где этому учат?

В эту профессию приходят люди из смежный областей: кинологи, ветеринары, психологи. В Украине еще нет официальных лицензий или сертификатов, подтверждающих эту профессию. Пока такие документы можно получить только за границей: в США, Канаде, Великобритании, Финляндии, Чехии. Там зоопсихологию изучают, как курс в рамках подготовки психологов. В некоторых университетах можно пройти обучение удаленно.

В Украине работает общественная организация Association Pets & People Understanding. Они объединяют специалистов зооиндустрии, разрабатывают стандарты работы. В этой организации можно найти специалистов, которые проводят занятия и вебинары по зоопсихологии.

Сколько зарабатывают зоопсихологи?

Зоопсихологи в основном занимаются частной практикой. Стоимость одного занятия от 350 гривен/час, онлайн-консультация от 150 гривен/час.

Спрос на эту профессию однозначно есть, а хороших специалистов явно не хватает, говорит зоопсихолог Оксана Галан. Работать можно в ветеринарных клиниках, кинологических центрах или на выезде.

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