Заради собаки змінила професію і життя



Поява кавказької вівчарки у домі Наталії — це водночас драматична та щаслива історія, яка змінила життя всіх її учасників. На момент, як жінка познайомилася з Роном, у неї мешкали вже дві собаки — лабрадор Чак та метис бельгійської вівчарки Нора. Саме тоді пані Наталія почала волонтерити у собачих притулках – привозила їжу, гуляла з собаками та шукала для них нових господарів.



Особливу увагу вона звернула на кавказця Малюка. З добродушним білим «ведмедиком» вони швидко знайшли спільну мову, та, на жаль, забрати його не могла: кавказька вівчарка — собака одного господаря. Про Чака і Нору годі й говорити — дорослий пес ніколи б не прийняв їх. Невдовзі у притулку з'явилася ще одна кавказька вівчарка — дівчинка, і вона була вагітна.



«Коли побачила цуценят, вирішила, що одне з них заберу. Не знаю, чим я тоді керувалася, але, напевно, хотіла врятувати його від тих умов. Народилося п'ятеро цуценят, та вижив лише мій Рон. Він був весь покусаний. Ми поїхали до ветеринара, а тоді я його забрала до себе назавжди».



Рон народився у 2014 році, зараз йому повних сім років. Хлопчик важить ні мало ні багато — близько 70 кілограмів. Хоча кавказець у пані Наталії з півторамісячного віку, важке дитинство позначилося на характері Рона — він з недовірою ставиться до чужих людей і тварин, а ось Нору він вважав мамою, а за Чаком повторював все, наче за старшим братом.



Щоби допомогти Рону, Наталя почала тісно спілкуватися з кінологами, а згодом навіть кардинально змінила своє життя.



ПРОПРАЦЮВАВШИ 24 РОКИ МЕДСЕСТРОЮ, ПОКИНУЛА РОБОТУ І СКЛАЛА ЕКЗАМЕНИ НА КІНОЛОГА, А ЗГОДОМ ВІДКРИЛА ВЛАСНУ КІНОЛОГІЧНУ ШКОЛУ



Його не треба купати так, як маленькі породи, він не валяється у багнюці. Повернувшись з прогулянки, сам стрибає до ванни мити лапи. Крім того, Рон дуже тихий і спокійний. Я часом до нього кажу: «Роня, ти де? Я тебе загубила». І це в однокімнатній квартирі».



Наталія надає перевагу самотужки шукати потрібну інформацію про тварину, а раніше спілкувалася з клубами, розплідниками, також власників собак легко знаходити через соцмережі.



«Досить багато співрозмовників можна знайти на виставках. Я раніше часто так робила — приходила на виставку, просто знайомилася і розпитувала».



У відпустку тільки разом



З появою собак у домі життя жінки змінилося. Довелося відмовитися від відпусток, принаймні у класичному розумінні слова.



«У відпуску я не їжджу і не залишаю їх самих. Звісно, є прекрасні зооготелі з гарними умовами. Так само у багатьох готелях теж є умови, аби поселятися разом з чотириногим улюбленцем. Але кавказька вівчарка – не маленький песик. А ось машиною подорожувати можна. Тому у відпустку тільки разом».



Попри свої досить таки серйозні розміри, Рон часто поводиться як дитина. Він панічно боїться пилососа і щойно почує його гул, поспішає заховатися. Любить загравати, ховатися чи стрибати як козлик. То перевернеться на спину і лапками закликає чухати йому животик. А ще він любить говорити з сусідкою – тільки почує, що вона на балконі, поспішає їй щось розповісти по-своєму, по-собачому.



Найстрашніше для Рона – залишатися самому. Господар – це весь його світ.



«Кавказька вівчарка – собака, якого неможливо підкупити. Це собака одного господаря, хоча він любить усіх членів сім'ї, інші для нього чужі, – пояснює Наталія. – З появою собаки моє життя змінилося не просто у кращий бік, а в найкращий».



Текст: Оксана Дудар / Дивись.info

Фото: Наталія Лелик



Великий собака — мало проблем



«Рон — собака не вибагливий. Коли він у домі, його й не чути. Гавкає хіба якщо прийшов хтось чужий. Він не носиться по хаті, не гризе, жодної речі не знищив. Основне – влітку добре вичісувати шерсть, бо кошлатиться і утворюються ковтуни. А якщо він почне дерти ті місця кігтями, то може поранитися. Найменша подряпина — це відкриті ворота для інфекції.



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