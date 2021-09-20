«Ми взяли кілька занять 5 чи 6, все проходило добре. Юлія дала базу, розповіла, що і як правильно робити, ми продовжили в тому ж дусі, вчили його потрібним командам. Юлі Стеф одразу довіряв, видно було, що людина має підхід до собак, а пітбуль слухає її».
За ці півтора року, відколи Стеф має дім, він нікого з людей не вкусив, навіть не було нападів агресії. А от сутички з іншою собакою уникнути не вдалось: на прогулянці зі стаффордширським тер'єром отримав рани, які зашивали лікарі. Кінологи кажуть, що зооагресія – це інстинкт для самозахисту у кожної тварини.
Ветеринарів підібрали не одразу
Лікаря для Стефа родина обирала за відгуками знайомих, але довелось змінити.
– Спочатку ми ходили до дівчини Ілони, але Стеф агресував, не давав можливості себе оглянути. А потім ми пішли у іншу ветклініку, яка неподалік. Тепер Стеф нормально реагує на лікаря та на весь персонал. Нервує, і дає всім виглядом знати, що його краще не чіпати, але з ним розмовляють, задобрюють, і він потім дає робити з собою всякі маніпуляції».
Родина не ігнорує правила вигулу собак – повідець і намордник завжди є, у них же ведуть Стефа у ветеринарку. Прийом лікаря коштує 70, аналізи – трохи більше 300, тобто разом останній візит у клініку обійшовся близько 400 гривень.
Якщо родина кудись їде, то беруть із собою Стефа. Кілька разів на допомогу приходили батьки Галини та брали Стефа до себе.
«Але так було лише спершу, коли ми взяли його у сім'ю і він не міг з нами їздити, всього боявся, був несоціалізований».
Тепер же Стеф адаптувався, він повноцінний член родини Мельдерів, без проблем залишається з котом Василем удома, коли Євген і Галина на роботі.
Текст: Ніна Король / Kolo.news
Фото: Галина Мельдер
Як доглядають, лікують пітбулів та що вони їдять
Особливого догляду пітбулі не потребують. Та зараз Стеф хворіє – дається взнаки минуле тварини. Пітбулів часто використовують у собачих боях, може, й у долі Стефа було подібне. Тепер він пожиттєво на ліках, адже має ниркову недостатність.
Годують його кашами з курятиною, домішують також у каші куповані корми у банках, їсть і овочі.
«Думаємо перевести його на сухий корм, враховуючи недуги та дієту. Це приблизно 2-2,5 тисячі гривень за мішок корму, на місяць одного має вистачити. Оскільки Стеф пожиттєво на ліках, то як можна його позбавляти всього? Тож іноді даємо смаколики, як от банан чи щось з овочів».
Заради Стефа купили дачу
Галина завжди хотіла собаку, її мрія збулась. Адже гуляти, коли тварина має зооагресію, складно.
«Стеф врешті прийняв нашого кота, з ним спить, грається, а от інших тварин досі остерігається й агресує. Тому обираємо місця менш людні, де не вигулюють тварин. Нерідко гуляємо пізно увечері, коли немає ні людей, ні тварин, аби собака міг набігатись. Заради Стефа купили дачу. Спеціально обирали таку, щоб усе було загороджено, і пітбуль міг гасати по двору. На воротах є табличка, що у дворі злий пес».
Коли приходять гості, Галина та Євген всіх попереджують, як поводитись із собакою. Пітбуль мирний, а гості дослухаються до порад Мельдерів. Родина любить виїздити зі Стефом на різні вилазки, пітбуль спить разом із господарями у наметі.
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У мороз тварина мерзне, адже має коротку шерсть, тож купують одяг для чотирилапих. Купають із шампунем рідко, а от під душем часто, бо любить вивалятись у запиленій траві, піску. У родині його часто називають Синком.
Прихистили тимчасово й більше не змогли відпустити
«Тоді був місяць, як ми втратили свого собаку, горювали. У нас був молодий аргентинський дог, його не стало. Залишився лише кіт Вася. Тож вирішили допомогти тварині, бо охочих не було: порода специфічна, люди бояться пітбулів. В оголошенні йшлося про те, що собака стерилізований і чекає у клініці».
Худий, у шрамах, без зуба, із заляканим поглядом – таким побачили молоді люди собаку у ветеринарці.
Дізнались, що його звати Стеф, так принаймні було вказано у ветеринарному паспорті, який дивом уцілів. Виявилось, що псу на той час було 4 роки, важив він 19 кг (середня вага пітбулів – 25).
«Нам було його дуже шкода, тож узяли на перетримку. А потім прикипіли. Одна з причин: ми не розуміли, як можна викинути собаку, як можна нею «заробляти» на холоді, не думати про її здоров'я, адже тварина мерзне, короткошерста. І взагалі, хто візьме дорослу собаку, крім нас? У нас не вийшло із догом, тож дали шанс собі і тварині, яка опинилась у біді».
Так Стеф породи американський пітбультер'єр став жити в родині Мельдерів. Раніше, коли обирали свого попереднього собаку, то читали і про пітбулів, знали чимало про поведінку та особливості породи, тим паче у друзів є 2 пітбулі.
Галина та Євген кажуть, що Стеф одразу став другом, кілька днів виходив зі стресу, сторожко до всього у квартирі прислухався. Любов Стеф став проявляти на третій день – лащитись, облизувати, перестав боятись.
Із котом Василем спочатку не товаришували, тож тварин розділяли по різних кімнатах. Власники побачили, що Стеф насправді добрий, слухняний, однак турбувала зооагресія – він ніяк не міг гуляти поряд із іншими тваринами. Галина та Євген сказали про зооагресію волонтерам і отримали контакти кінологині.