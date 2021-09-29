Дизайнеры создают образы и вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Даже у колпачка от тюбика зубной пасты свой неповторимый дизайн. Но что значит моушн-дизайн? Где его можно увидеть?

Давайте разберемся, чем занимаются моушн-дизайнеры и где этому можно научиться.

Что делают моушн-дизайнеры?

Моушн-дизайнеры — «оживляют» картинку. С английского слово motion переводится как движение. Могут «оживлять» как отдельные элементы, например логотипы или текст, так и создавать полноценные анимационные ролики.

Моушн-дизайнеры — это иллюзионисты. Они создают иллюзию движения или вращения, совмещая со звуком и видео. Для этого используют компьютерные технологии.

Современное телевидение, рекламу или ролики на YouTube невозможно представить без моушн-дизайна. Ведь в кадре постоянно что-то вертится, летает, плавно появляется и исчезает. И все это заслуга моушн-дизайнеров.

Какие навыки нужны моушн-дизайнеру?

В первую очередь нужно знать 12 основных принципов анимации от Диснея. Эти правила уже давно стали стандартом на многих студиях. Их еще называют «Библией анимации», поэтому без них никуда.

Моушн-дизайнер должен понимать основы композиции, монтажных правил и приемов. То есть нужно быть не просто «технарем», но еще и творческим человеком: разбираться в режиссуре и сценарном мастерстве.

Как правило, обязательный набор инструментов моушн-дизайнеров состоит из четырех программ:

After Effects (моушн-дизайн)

Adobe Premiere Pro (видеомонтаж)

Photoshop (графический редактор)

Illustrator (векторный редактор)

Будет преимуществом, если моушн-дизайнер понимает, как работает реклама и умеет анализировать целевую аудиторию.

Сколько можно зарабатывать?

Средняя зарплата моушн-дизайнера в Одессе — 21 тысяча гривен. Работодатели предлагают «вилку» от 15 до 30 тысяч. Это зависит от загруженности, количества проектов и навыков. Больше всего получают специалисты, умеющие работать с 3D-графикой: в этой нише можно заработать от 40 до 100 тысяч гривен.

Многие моушн-дизайнеры, кроме основной работы занимаются дополнительными проектами или дают частные уроки. На международных фриланс-биржах стоимость работы моушн-дизайнера около 30 долларов в час.

Как стать моушн-дизайнером?

Эта профессия в Украине считается молодой, но на факультетах дизайна ее уже изучают. Студенты получают базовые знания по дизайну, анимации и режиссуре, а также имеют возможность стажироваться в международных проектах.

Основам моушн-дизайна также можно научиться на курсах. В Украине огромное количество дизайн-школ и частных курсов. Цены начинаются от 5 тысяч гривен за базовое двухмесячное обучение.

По словам моушн-дизайнера Дмитрия Рыбака, кадров всегда не хватает и нужны новые специалисты. Для работодателей важно портфолио, а не образование. Ведь по портфолио сразу виден уровень и качество работ.

Поэтому, если у вас еще не было клиентов, то можно «оживлять» графику для себя. «Ничего страшного, если возьмете логотип известного бренда, сделаете для него концепцию или анимацию и добавите в свой деморолик», — подчеркивает моушн-дизайнер Дмитрий Рыбак. Это будет хорошим подспорьем для поиска первой работы.

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