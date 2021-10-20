Вы когда-нибудь задумывались, как режиссеры находят интересные и необычные места для съемок? Откроем вам секрет — на съемочной площадке есть специальный человек, который отвечает за это.

Давайте разберемся, кто такой локейшн-менеджер и сколько зарабатывает.

Чем занимаются локейшн-менеджеры?

Локейшн-менеджер занимается поиском и подготовкой мест для съемок. Слово локейшн происходит от английского location, что переводится как место или расположение. В повседневной жизни также используют слово локация, поэтому иногда специальность называют — менеджер по локациям.

Локейшн-менеджер много путешествует и постоянно ищет интересные места. У него должна быть своя база с фотографиями квартир, объектов, промзон и природы. Но найти нужную фактуру — это только половина дела. Важно еще уметь договориться об аренде и получить разрешение на съемки. Эти вопросы тоже входят в обязанности локейшн-менеджера.

Даже если найденное место для съемок полностью соответствует сценарию, и его утвердила съемочная группа — совсем не факт, что оно подойдет с технической стороны. Локейшн-менеджер должен убедиться и лично проверить, что место соответствует минимальному набору критериев:

Какие есть источники освещения?

Хватает ли солнечного света для съемок?

Есть ли возможность припарковаться и выгрузить оборудование?

Куда можно подключить оборудование? Есть ли розетки? Нужен ли генератор?

Нет ли посторонних звуков (ремонт, шум улицы)?

Где можно пообедать (кафе, столовые, место для пикника)?

Куда сходить в туалет?

Не против ли соседи?

Локейшн-менеджер учитывает все эти нюансы и вносит в свою базу данных. От этой информации зависит бюджет съемок. Если локация хорошая, но требует усилий по организации съемочного процесса, то от нее проще отказаться.

Какие навыки нужны локейшн-менеджеру?

Локейшн-менеджер должен уметь договариваться и иметь связи. Чем больше знакомств, тем выше шансы получить доступ к локации. Иногда по знакомству можно попасть в самые неожиданные и труднодоступные места.

Локейшн-менеджер должен держать в голове много вещей и быть хладнокровным. Если съемки на улице, то заранее изучить расписание возможных мероприятий, а также предвидеть ситуации, которые могут затормозить процесс (митинги, пробки на дорогах, перемена погоды). Если снимают в помещении, то нужно убедиться, что все договоренности в силе. Заблаговременно проверять договоры и документы, обсуждать все нюансы с арендодателями и государственными структурами.

Прежде чем побывать в незнакомом месте, локейшн-менеджер много времени проводит в интернете, изучая информацию. Основные инструменты для поиска:

Работа локейшн-менеджера — это не только про съемку кино. Сюда входят видеоклипы, сюжеты для телевидения, ролики для YouTube, рекламные фотосессии и даже поиск мест для фестивалей. Всем нужны хорошие и необычные локации.

Сколько зарабатывает локейшн-менеджер?

На сайтах поиска работы зарплата локейшн-менеджера от 15 до 40 тысяч гривен. Собственный автомобиль будет преимуществом, расходы на бензин работодатели обычно берут на себя.

Также можно получать процент от аренды объектов. Если у локейшн-менеджера есть база квартир, то их можно предлагать для съемок за вознаграждение, которое заплатит владелец недвижимости. Ведь он заинтересован, чтобы сдать свои апартаменты.

Как стать локейшн-менеджером, где этому учат?

В Украине есть «киношные» курсы, правда они базовые. На них учат основам производства фильмов и среди прочего изучают поиск и правильный осмотр локаций. Также локейшн-менеджмент включен в большинство продюсерских курсов. Цены начинаются от 30 тысяч гривен.

Но даже если вы никогда не были связаны с кино или телевидением, то работа локейшн-менеджера это отличный шанс войти в индустрию. Весь нужный опыт можно получить на съемочной площадке. Главное любить путешествовать, делать внятные снимки на фотоаппарат и фиксировать информацию о локации. Для этого можно попробовать себя в роли ассистента.

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Фото: Freepik, Shutterstock, reddit.com

