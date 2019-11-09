Тайны кино: для съемок «Захара Беркута» построили горное ущелье

В октябре состоялась премьера украино-американского фильма «Захар Беркут» по повести Ивана Франко. Кинолента стала одной из самых дорогих в истории Украины — ее бюджет составил 113 млн гривен.

Картина рассказывает о борьбе украинцев против монголо-татарского нашествия. Главные роли — Захара Беркута и Тугара Вовка сыграли американские актеры Роберт Патрик и Томми Фленаган.

Вообще, съемочной группе по ходу работы пришлось решать множество проблем. Например, для съемок батальных сцен долго не могли найти подходящее горное ущелье, так как в основном горные районы Карпат труднодоступны и опасны для работы. Поэтому горы пришлось «построить» в студии на Троещине. Несколько месяцев инженеры создавали чертежи, по которым были возведены три тысячи квадратных метров искусственных скал. Более того — для достоверного воспроизводства быта того времени в Киевской области построили декорации села, где жили герои.

Еще одной проблемой стало время съемок — ведь действие почти половины фильма происходит ночью, в лесу, где нет никаких источников освещения. Особенно сложно приходилось в безлунную ночь. Однако осветители решили этот вопрос, причем весьма остроумно. Чтобы осветить съемочную площадку, специалисты использовали гелиевые шары, которые к тому же создавали мистическую атмосферу.

Все, костюмы и украшения, которые зрители видят в фильме, сделаны вручную костюмерами и бутафорами. Многие из них — копии музейных экспонатов. На героях нет ни единой детали, которая была бы куплена в магазине, даже пуговицы изготавливали самостоятельно.

Фото: Планета кино

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