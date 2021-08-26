Продукты подорожают осенью: какие цены сегодня и какими будут?

Большую часть семейного бюджета мы тратим на продукты питания. И это не значит, что мы стали питаться лучше. Просто стоимость продуктов, хоть и постепенно, но растет. Не станет исключением и эта осень.

«Одесская жизнь» узнавала, какие цены на продукты уже сейчас удивят покупателей, а какие — сделают это в сентябре.

Подорожало почти все

В Одесской области выросли цены почти на все пищевые продукты. Об этом сообщает Главное управление статистики в Одесской области. Цены на продукты питания в регионе в первом полугодии 2021-го выросли на 8,6% по сравнению с первой половиной прошлого года. Индекс потребительских цен в первом полугодии нынешнего года до декабря 2020-го составил 106,9%, в то время как средний показатель по Украине — 106,4%.

Так, сообщили в управлении статистики, подорожало подсолнечное масло — в 1,5 раза, маргарин — на 22,5%.

Фрукты выросли в цене на 20,7%, в том числе косточковые — в 1,7 раза, ягоды — на 41,3%, виноград и киви — на 27,4%, арбузы — на 20,6%, лимоны — на 15,0%, бананы — на 14,5%, яблоки — на 9,1%. Из всех фруктов подешевели только апельсины, причем ощутимо — на 34,9%.

При общем росте цен на овощи на 18,9% свекла подорожала в 2,8 раза, морковь — в 2,4 раза, лук репчатый — в 2 раза, капустабелокочанная — в 1,8 раза, кабачки — на 37,2%, картофель — на 32,9%. Однако стали дешевле огурцы — на 54,0%, помидоры — на 12,4%, грибы — на 11,8%.

Среди безалкогольных напитков больше всего подорожали чай и молотый кофе (на 6,8% и на 5,6% соответственно).

Цены на сыр и яйца снизились на 5,2%. Подешевели мороженое — на 4,4%, рыбные консервы в масле — на 2%.

Что подорожает осенью?

Сегодня лето нас радует изобилием овощей и фруктов — и даже по доступной цене. Но осень не за горами. А значит, цены и ассортимент могут измениться. Мы проанализировали, цена на какие продукты питания, по мнению экспертов, может вырасти, а значит — чем-то стоит запастись уже сегодня.

Хлеб будет дорожать примерно на 1,5% ежемесячно.

Осенью, вероятнее всего, подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин — уменьшение надоев молока, что повлияет на цену.

Смертность пчел и неблагоприятные погодные условия привели к резкому сокращению объемов производства меда, а значит, стоимость сладкого продукта будет расти. Например, если в прошлом году мед из подсолнечника стоил 100 гривен за килограмм, то сейчас он стоит 125-150 гривен за килограмм.

Подорожает или нет, но уж точно не подешевеет кукуруза. Из-за неурожая в США и Бразилии наши початки могут отправить туда.

Яйца могут вернуться к ценам марта-апреля 2021 года, подорожав с 28 до 36-38 гривен за десяток.

А вот рост стоимости мяса вряд ли будет, ведь цена и так упирается в платежеспособный спрос — у людей просто на него нет денег.

— Уже этой осенью можно ожидать подорожания подсолнечного масла, сахара, яиц, мяса, молока, колбасных изделий, субпродуктов, в том числе рыбы и морепродуктов. По отдельным позициям возможен скачок цен до 20%. Посмотрите, что происходит с ценами на заправках — дорожает регулируемый государством дизель, а газ и вовсе зашкаливает по цене. Это значит, что в структуре себестоимости повысится доля транспортной составляющей, которую производители и продавцы тут же переложат на ценники, — говорит старший аналитик компании Esperio Ян Кароль.

Ранее мы рассказывали о том, какими были цены на продукты на Привозе в начале августа.

Какие цены на продукты в одесских супермаркетах?

Статистика статистикой, но мы решили узнать стоимость основных продуктов в четырех больших сетевых супермаркетах Одессы — АТБ, «Таврия В», «Обжора», «Сильпо». И как мы выяснили, ряд ценников разнятся с официальными данными. Итак, что получилось?

Цена на яйца, заметно упавшая в июне, снова поднимается. Заметно подорожавшее в июне подсолнечное масло в цене не понижается, правда, и особого роста на него по сравнению с июнем нет. Подорожалосливочное масло. Отмечается по сравнению с июнем и повышение цен на сахар и молоко. Подробнее смотрите в таблице.

Какие еще продукты подорожали больше всего:

майонез = на 21%,

= на 21%, кетчуп томатный = на 11,5%,

= на 11,5%, сахар = на 20,2%,

= на 20,2%, зефир = на 18,6%,

= на 18,6%, шоколад = на 11,3%,

= на 11,3%, мясо и мясопродукты = на 6%,

= на 6%, отдельные порционные части куриные = на 21,9%,

= на 21,9%, субпродукты куриные = на 19,7%,

= на 19,7%, свежее, охлажденное, замороженное мясо домашней птицы = на 15,4%,

= на 15,4%, птица (тушки куриные) и фарш куриный = на 14,3%,

= на 14,3%, субпродукты свиные = на 13,2%.

= на 13,2%. крабовые палочки = на 15,4%,

= на 15,4%, сельдь = на 14,7%,

= на 14,7%, рыба живая, охлажденная = на 11,8%.

Базар в переливах лета и цен

Одесский Новый базар — это вам не Привоз с его извечной суетой и суетной активностью. Здесь продукты покупают неспешно, стараются прицениться. Это мы и сделали.

Овощи

Картофель = 12-15 грн.

Огурцы = 8-30 грн.

Помидоры обычные = 15-30 грн., «микадо», «черный принц» = 30-45 грн.

Кабачки = от 5 до 15 грн.

Баклажаны («синие») = 20-40 грн.

Болгарский перец = 15-45 грн.

Белокочанная капуста = от 12 до 20 грн.

Лук = от 10 до 15 грн.

Морковь = 8-15 грн.

Кукуруза = 6 -10 грн. за шт.

Фрукты, бахчевые

Дыни = 10-20 грн.

Арбузы = 10-15 грн.

Персики = 30-60 грн.

Абрикосы = 40-75 грн.

Сливы = 25-60 грн.

Виноградм50-100 грн.

Смородина черная = 60-75 грн.

Вишня = 55-70 грн.

Яблоки урожая этого года = 30-35 грн.

Мясо: телятина

задняя часть = 170-190 грн.,

лопатка = 150-160 грн.,

шея = 140-160 грн.

Мясо: свинина

шея = 150-170 грн.,

задняя часть = 130-150 грн.

Брынза = 120-150 грн.

Творог = 50-100 грн.

Такой же уровень цен на Привозе. Там дешевле только молочка, огурцы, синенькие, арбузы и дыни.

Татьяна СЯРОВА, Мария КОТОВА

Ранее мы рассказывали о том, почему цена на подсолнечное масло в Украине выше, чем в Европе.