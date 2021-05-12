Цены на продукты питания растут во многих странах мира, однако в Украине этот процесс происходит с пугающей скоростью.

Цены на подсолнечное масло, хлеб, яйца, мясо-молочную продукцию растут на глазах, и надежды на то, что они стабилизируются, пока нет.

Цена за год выросла наполовину

Основная причина того, что цены на продукты питания стремятся вверх, — пандемия коронавируса, оказавшая негативное влияние на мировую экономику. Подорожание кормов, удобрений и доставки продуктов питания отразилось на стоимости продуктов. В нашей стране тройка продуктов-лидеров по росту цен — растительное масло, яйца и сахар. Особенно беспокоит украинцев рост цен на подсолнечное масло. За последний год цены на этот продукт выросли почти в два раза: если в прошлом году бутылка масла стоила 35 гривен, то в этом ее цена стартует от 60 гривен. Потребители недоумевают: Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, так почему цены на него у нас выше, чем в европейских супермаркетах?

Эксперты поясняют это тем, что на резкое подорожание подсолнечного масла влияют как мировые тенденции, так и внутренние проблемы. Цена на масло зависит от спроса на мировом рынке, а он весь год был чрезвычайно высок. При этом Украина, которая является крупнейшим экспортером подсолнечного масла, с начала года сократила его поставки без малого на треть. Также повлияли на стоимость масла цены на нефть и газ, кроме того, растет спрос на сырье для биотоплива, к которому относятся все масличные культуры.

Есть и еще одна причина. В Украине НДС, в частности на масло, составляет 20%, в то время, как в странах Евросоюза — 5-7%. Другими словами, в Европу мы продаем масло дешевле, чем своим потребителям. Что касается украинских супермаркетов, то их владельцам продавать масло дешевле невыгодно, так как даже при снижении цены люди, считающие сейчас каждую копейку, лишнюю бутылку масла покупать все равно не станут.

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Снижение цен уменьшит доходы в бюджет

Чтобы как-то справиться с ситуацией, власти стали искать выход из положения. Как обычно, они сначала решили пойти по пути наименьшего сопротивления — полностью запретить экспорт масла. Однако взбунтовались производители: ведь объемы производства подсолнечника намного превышают внутреннее потребление, и такая мера могла бы только ухудшить ситуацию. Поэтому в правительстве решили временно ограничить экспорт подсолнечного масла — до 30 сентября. Такой документ подписали Министерство экономики и ассоциация производителей масла «Укроліяпром». При этом Минэкономики будет отслеживать цены на подсолнечное масло и при необходимости включит механизм государственного регулирования цен.

Однако экономисты считают, что меры, принятые правительством, погоды не сделают. Дело в том, что ограничение экспорта масла могло бы дать результат, если бы на внутреннем украинском рынке был дефицит подсолнечника, но его запасов в стране более чем достаточно. Возможно, помогло бы снижение НДС на продукты питания. Например, если НДС уменьшить с существующих 20% до 5%, цены упали бы сразу на 15%. Однако это уменьшит доходы в госбюджет, который и так является дефицитным. А цены в магазинах, скорее всего, со временем вновь вырастут. Получается замкнутый круг, и удастся ли его разорвать, будет зависеть от дальнейших действий правительства.

Пальмовое и соевое масло также выросли в цене

Стоимость пальмового масла за год выросла на 90%, соевого — на 131%. По словам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цена на пальмовое масло увеличилась из-за повышения спроса на него во всем мире. Кроме того, свою роль сыграло и то, что снизились запасы этого масла у крупнейших экспортеров — Индонезии и Малайзии. Подорожание соевого масла спровоцировали перебои в южноамериканском производстве, а также забастовки на заводах по переработке сои.

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