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Цены августа по-одесски: что почём на Привозе (в жарких красках)

Цены августа по-одесски: что почём на Привозе (в жарких красках)

Ну вот уже и август приступил к своим обязанностям. На улице жара, на рынках — аншлаг. Внепогодный знаменитый одесский Привоз красуется сейчас всеми красками лета, предлагая самый широкий ассортимент всего, особенно овощей и фруктов.

Ряды на Привозе «тихие», не особо пользующиеся спросом в летний зной, все равно атакуются покупателями — хотя бы ради интереса. Ну а те, где овощи-фрукты, — показательная колоритная картинка сегодняшнего дня.

Летнее изобилие

Новые павильоны выставили напоказ одежду, ее вовсю рекламируют манекены, некоторые тоже не без колорита. О таком одна дама даже мечтательно громко отозвалась: «Ах, какой мужчина!». На что продавец тут же отозвалась: «Так покупайте!».

Девиз «Приходите — договоримся. Или мы не в Одессе?!» не совсем соответствует действительности: торгуются на Привозе все реже, особенно в жару.

«Мне бы все по списку быстро купить и домой живым добраться, такая жара!» — жалуется одессит в трубку мобильника.

«Мне все на икру», — просит женщина в маске. Номер не проходит. Продавщица, которую практически не видно среди моря овощей, устало отвечает: «У каждого свой рецепт. Говорите, что надо, я вам взвешу».

Сразу последовало несколько попыток внести ясность, что же именно надо «на икру». По ходу возник жаркий (опять же!) спор по поводу правильности наличия в ней болгарского перца.

Пока покупатели спорят о рецептах икры из синеньких, расскажем о ценах на все это изобилие — за один килограмм.

Привоз

Что почём на Привозе?

Овощи

  • Картошка – 10-15 гривен.
  • Огурцы – 7-12 гривен.
  • Помидоры – 12-15 гривен
  • Помидоры «микадо», «черный принц» – 15-25 гривен.
  • Кабачки – от 5 до 12 гривен.
  • Баклажаны («синие») 15-20 гривен.
  • Болгарский перец – 12-40 гривен.
  • Белокочанная капуста – от 10 до 15 гривен.
  • Зелень – от 3 гривен за пучок.
  • Лук – от 8 до 12 гривен.
  • Морковь – 8-10 гривен.
  • Кукуруза – от 4 до 8 гривен за початок.

Фрукты

  • Клубника – от 60 до 80 гривен.
  • Дыни – 15-20 гривен.
  • Арбузы – 12-15 гривен.
  • Персики – 15-45 гривен.
  • Абрикосы – 35-75 гривен.
  • Сливы – 15-35 гривен.
  • Виноград – 35-60 гривен.
  • Смородина черная – 55-70 гривен.
  • Смородина красная – 40-50 гривен.
  • Вишня – 30-50 гривен.
  • Черешня – 40-65 гривен.

Мясо

  • Телятина (задняя часть) – 180-200 гривен,
  • телячья лопатка – в среднем 150 гривен,
  • шея – 140-150 гривен.
  • Свиная шея – 150-160 гривен,
  • задняя часть – 130-140,
  • лопатка – 110-120 гривен.

Молочкка

  • Творог вы отыщете в самых разных ценовых вариантах – от 30 до 85 гривен.
  • Брынза от 100 до 130 гривен.

Рыба

  • Свежая камбала – от 130 до 250 гривен.
  • Ставрида – 140-160 гривен.
  • Карп – 70-80 гривен.
  • Толстолобик – 50-70 гривен.
  • Бычки – 60-75 гривен.
  • Цена на вареные «рачки» – варьируется в зависимости от их размера.
  • Один стаканчик – от 10 до 40 гривен.

Продукты, которые в ближайшее время подорожают

Рекордсменом в росте стало подсолнечное масло. За год оно подорожало на 80%. Сейчас бутылка 0,85 л стоит 60-75 гривен. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цены.

Не иначе как «белым золотом» теперь стоит называть сахар. Его стоимость выросла в последние недели, когда начался сезон консервации. Ну и этим, конечно, по мнению экспертов, воспользовались производители. Таким образом, по подсчетам аналитиков, пожарить блины стало на 90% дороже, чем в прошлом году.

Лук также подорожает. Все из-за июньских дождей, во время которых на хранение отправляли влажный лук. Из-за этого овощ быстро портится, а его цена растет.

Подорожают также молочные и мясные продукты. В первую очередь, из-за дефицита сырья.

Фото автора

Цены августа самые любопытные читатели могут сравнить с ценами на Привозе в начале июня.

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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