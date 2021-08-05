Цены августа по-одесски: что почём на Привозе (в жарких красках)

Ну вот уже и август приступил к своим обязанностям. На улице жара, на рынках — аншлаг. Внепогодный знаменитый одесский Привоз красуется сейчас всеми красками лета, предлагая самый широкий ассортимент всего, особенно овощей и фруктов.

Ряды на Привозе «тихие», не особо пользующиеся спросом в летний зной, все равно атакуются покупателями — хотя бы ради интереса. Ну а те, где овощи-фрукты, — показательная колоритная картинка сегодняшнего дня.

Летнее изобилие

Новые павильоны выставили напоказ одежду, ее вовсю рекламируют манекены, некоторые тоже не без колорита. О таком одна дама даже мечтательно громко отозвалась: «Ах, какой мужчина!». На что продавец тут же отозвалась: «Так покупайте!».

Девиз «Приходите — договоримся. Или мы не в Одессе?!» не совсем соответствует действительности: торгуются на Привозе все реже, особенно в жару.

«Мне бы все по списку быстро купить и домой живым добраться, такая жара!» — жалуется одессит в трубку мобильника.

«Мне все на икру», — просит женщина в маске. Номер не проходит. Продавщица, которую практически не видно среди моря овощей, устало отвечает: «У каждого свой рецепт. Говорите, что надо, я вам взвешу».

Сразу последовало несколько попыток внести ясность, что же именно надо «на икру». По ходу возник жаркий (опять же!) спор по поводу правильности наличия в ней болгарского перца.

Пока покупатели спорят о рецептах икры из синеньких, расскажем о ценах на все это изобилие — за один килограмм.

Что почём на Привозе?

Овощи

Картошка – 10-15 гривен.

Огурцы – 7-12 гривен.

Помидоры – 12-15 гривен

Помидоры «микадо», «черный принц» – 15-25 гривен.

Кабачки – от 5 до 12 гривен.

Баклажаны («синие») 15-20 гривен.

Болгарский перец – 12-40 гривен.

Белокочанная капуста – от 10 до 15 гривен.

Зелень – от 3 гривен за пучок.

Лук – от 8 до 12 гривен.

Морковь – 8-10 гривен.

Кукуруза – от 4 до 8 гривен за початок.

Фрукты

Клубника – от 60 до 80 гривен.

Дыни – 15-20 гривен.

Арбузы – 12-15 гривен.

Персики – 15-45 гривен.

Абрикосы – 35-75 гривен.

Сливы – 15-35 гривен.

Виноград – 35-60 гривен.

Смородина черная – 55-70 гривен.

Смородина красная – 40-50 гривен.

Вишня – 30-50 гривен.

Черешня – 40-65 гривен.

Мясо

Телятина (задняя часть) – 180-200 гривен,

телячья лопатка – в среднем 150 гривен,

шея – 140-150 гривен.

Свиная шея – 150-160 гривен,

задняя часть – 130-140,

лопатка – 110-120 гривен.

Молочкка

Творог вы отыщете в самых разных ценовых вариантах – от 30 до 85 гривен.

Брынза от 100 до 130 гривен.

Рыба

Свежая камбала – от 130 до 250 гривен.

Ставрида – 140-160 гривен.

Карп – 70-80 гривен.

Толстолобик – 50-70 гривен.

Бычки – 60-75 гривен.

Цена на вареные «рачки» – варьируется в зависимости от их размера.

Один стаканчик – от 10 до 40 гривен.

Продукты, которые в ближайшее время подорожают

Рекордсменом в росте стало подсолнечное масло. За год оно подорожало на 80%. Сейчас бутылка 0,85 л стоит 60-75 гривен. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цены.

Не иначе как «белым золотом» теперь стоит называть сахар. Его стоимость выросла в последние недели, когда начался сезон консервации. Ну и этим, конечно, по мнению экспертов, воспользовались производители. Таким образом, по подсчетам аналитиков, пожарить блины стало на 90% дороже, чем в прошлом году.

Лук также подорожает. Все из-за июньских дождей, во время которых на хранение отправляли влажный лук. Из-за этого овощ быстро портится, а его цена растет.

Подорожают также молочные и мясные продукты. В первую очередь, из-за дефицита сырья.

Фото автора

Цены августа самые любопытные читатели могут сравнить с ценами на Привозе в начале июня.