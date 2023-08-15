Где в Одессе находится здание в стиле настоящего флорентийского палаццо

Здание гостиницы «Лондонская», которое считается одной из визитных карточек Одессы, можно назвать самым ярким примером дома в стиле флорентийских палаццо, а также одним из самых живописных домов города.

Находится это здание на Приморском бульваре, 11, который в то время носил название Бульварной улицы, и построено в стиле флорентийского ренессанса. Первоначально этот дом возводили по заказу князя Павла Лопухина, который нанял для строительства известного одесского архитектора Франческо Боффо.

Сначала здание было двухэтажным, но позже по решению владельца архитектор надстроил третий этаж. Дом был украшен широким лепным фризом — полосой с орнаментом, которая шла вдоль верхней части стены, а третий этаж завершали треугольные фронтоны.

В середине позапрошлого века в здании была открыта гостиница «Лондонская». Одним из ее владельцев был ресторатор Жан-Батист Карута, потом она перешла в собственность предпринимателя Жюля-Марка Кошуа, а еще позже ее владельцем стал Нестор Ящук, который решил реконструировать старое трехэтажное здание в комфортабельную гостиницу для элиты.

Проект капитальной реконструкции он поручил Юрию Дмитренко. Причиной, по которой Ящук обратился именно к этому архитектору, был его своеобразный стиль — все построенные Дмитренко дома отличались живописным и даже каким-то сказочным видом.

Фасад был изменен в стиле флорентийского ренессанса, а чтобы он не нарушал стилевое единообразие Приморского бульвара, Дмитренко разработал специальный декор, который перекликается со старыми классическими зданиями бульвара.

Посередине первого этажа был открыт новый парадный вход, устроена парадная лестница, а со стороны двора пристроено трехэтажное крыло. При этом перестройка проводилась так, чтобы здание сохранило галерейную планировку.

Праздничное открытие отеля и его освящение состоялись в последний день декабря 1899 года.

Источники: photobuildings.com, archexplorer.wordpress.com

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