Претендента на должность главы Одесской ОВА пытались подставить?

Замкомандующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Игорь Ступницкий считается одним из кандидатов на должность руководителя Одесской ОВА. Недавно против него пытались устроить компанию черного пиара в одесских СМИ.

Контр-адмирал Ступницкий ездил пьяный за рулем?

Некоторые подробности рассказало одесское издание “Думская”. Оно же назвало Игоря Ступницкого как возможного преемника Максима Марченко как руководителя Одесской областной военной администрации.

В публикации говорится, что Игоря Ступницкого кто-то из его соперников попытался обвинить в вождении в пьяном виде и раздуть скандал в прессе.

Неизвестные разослали в одесские и всеукраинские СМИ анонимку, в которой говорилось, что контр-адмирал Игорь Ступницкий 11 марта был остановлен полицией в Одессе на улице Водопроводной за пьяное вождение.

Как доказательство к письму прилагался странный документ: «справкой о факте оформления административных документов». Это была бумага без без печати и реквизитов. правда за подписью реально существующего инспектора патрульной полиции.

Если верить этой бумаге, замкомандующего ВМС Ступницкий привлекается к административной ответственности сразу по трем статьям КУоАП — 124, 126 и 130-й. Первая — это нарушение Правил дорожного движения, которое не повлекло серьезных последствий; вторая — вождение без прав, третье — вождение в пьяном виде.

Комментарий Замкомандующего ВМС ВС Украины Игоря Ступницкого

Ситуацию прокомментировал журналистам сам Игорь Ступницкий. Он пояснил, что его автомобиль действительно попал в ДТП — машина задела девушку-пешехода. Травм она не получила и заявление писать не стала. Управлял авто не сам морской офицер, а его водитель. Он был трезв, что подтвердила экспертиза в лечебном учреждении, на которую водителя направили сразу после инцидента. При этом полиция машину не останавливала, а потому что приехала на место ДТП позже.

«Это все случилось в 19:30. Мы остановились, чтобы оказать помощь. Потом приехала скорая, а уже за ней — патрульные. Они взяли моего водителя на освидетельствование. Ничего не нашли, но составили протокол. Причем почему-то на меня», — пояснил Игорь Ступницкий.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

Интересно, что формы типа «довідка», на которую ссылались анонимы, как на доказательство, у патрульных нет. Еще в тексте много фактических ошибок — время события, должность человека, дата рождения, номер части.

Такие расхождения можно объяснить тем, что авторы анонимки при ее составлении пользовались не реальным протоколом патрульных, а насобирали информацию из интернета. Предполагается, что это переписано из протокола, однако в протокол заносятся данные, которые патрульные получают, проверив документы — скажем, военный билет. Здесь же видно, что надергали что-то из сети.

Борьба за кресло главы Одесской ОВА

В то же время Ступницкий в разговоре с Цензор.НЕТ рассказал несколько другую версию событий. Он заявил: «Я ехал с водителем, но проверить на алкоголь решили меня».

То есть, кого проверяли на алкоголь: одного видителя, одного Ступницкого или обоих разом, не ясно.

Игорь Ступницкий также пояснил Цензор.НЕТ, что в справке есть неточности относительно времени остановки, а также года его рождения. Ступницкий пожелал не комментировать, что могло стать причиной распространения такой информации о нем, заметив, что у него есть недруги.

Информация против Ступницкого появился сразу после отставки начальника областной военной администрации Максима Марченко. Есть неподтвержденная информация что контр-адмирал Ступницкий рассматривается Офисом президента в качестве кандидата на это место.

Как видно, борьба за место одесского губернатора принимает не совсем красивый характер.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о причинах увольнения Максима Марченко и его возможных преемниках.

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Источники: Думская, Цензор.НЕТ