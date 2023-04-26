Пограничник «Петрович» из Подольска получил орден за оборону столицы

Перед широкомасштабным вторжением россии на территорию Украины пограничник Подольского пограничного отряда с позывным «Петрович» проходил профессиональную подготовку в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

— Шли первые недели российско-украинской войны. Наше подразделение получило задачу отбить врага, и мы отправились на оборону Гостомеля. Идя на боевые позиции, отряд вышел на один из перекрестков города и мы увидели, что прямо на нас движется вражеский танк. Реакция была молниеносной: руки на подсознании выхватили гранатомет, и я нажал крючок. Мысленно было одно: «Лишь бы он не выстрелил первым…» – вспоминает защитник моменты того боя.

Год спустя, перед годовщиной полномасштабного вторжения, защитнику столицы с позывным «Петрович» был вручен орден «За мужество» III степени — за мужество, смелость и профессиональное исполнение своих обязанностей.

Ордена получили все пограничники, которые в марте 2022 мужественно защищали Киев.

На счету Героя не только подбитый танк, но и немало уничтоженных вражеских беспилотников.

«Петрович» всегда хотел быть военным. Поэтому, когда уволился со срочной службы, проходившей в Национальной гвардии, посвятил себя Госпогранслужбе. И сегодня добросовестно охраняет границы Отечества.

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