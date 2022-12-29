Предновогодние хлопоты по-одесски: главную елку наряжают в темноте, Екатерину II демонтируют

Скандальный памятник, именуемый «Основателям Одессы», а проще говоря Екатерине II с утра начали демонтировать. Во всяком случае, саркофаг с памятника стали снимать.

А на главной улице города начало происходить действо, которого мало кто ожидал в этом военном предновогодье: на Дерибасовской начался монтаж «второй главной» одесской елки. Причем устанавливают ее не на обычном месте у «Одесской ярмарки», а ближе к Преображенской, рядом с Горсадом.

Ближе к трем часам дня корреспондент «Одесской жизни» побывала на обоих хлопотных местах в центре города — Екатерининской площади и Дерибасовской.

К этому времени саркофаг с памятника был уже почти снят, коммунальщики вели себя довольно нервно, ни на какие вопросы не отвечали, несколько одесситов в стороне обменивались «впечатлениями» и строили самые разные предположения.

Ясность в ситуацию внес на ТГ-канале «Одеса. Офіційно» исполняющий обязанности заместителя городского головы Олег Брындак:

— На виконання рішення сесії Одеської міськради розпочато процес демонтажу та перенесення пам’ятника «Засновникам Одеси». Згідно рішення елементи пам’ятника будуть встановлені в Одеському художньому музеї.

Что же до елки на Дерибасовской, то она и в самом деле устанавливается. Коммунальщики торопятся. Елка будет необычной:

— На Дерибасівській почались роботи з монтажу головної Новорічної ялинки Одеси. Ми продовжуємо акцію «Підтримай своїх»і встановлюємо ялинку нескорених. Це буде ялинка в українських кольорах, яка стане справжнім символом нескореності Одеси і України. Символом нашої надії в те, що Новий рік принесе нам Перемогу», — сказал Олег Брындак.

Как сообщается официально, высота елки будет 20 метров, ширина — 9.

Интересно, что после того, как елку собрали, наряжать ее стали уже в темноте. Выглядел этот процесс довольно сказочно, вполне в духе новогодней или рождественской истории.

Кстати, у елки на Дерибасовской уже есть своя большая история, о которой рассказывала «Одесская жихнь».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что сейчас на месте снесенного памятника Екатерине Второй.

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