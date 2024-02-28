Свята в березні 2024: кого вітати в першому місяці весни

Церковні свята в березні: що змінилося в календарі

З переходом Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар, деякі церковні свята ми відзначатимемо на 13 днів раніше. Так, свято Благовіщення Пресвятої Богородиці тепер випадає на 25 березня (раніше воно припадало на 7 квітня).

У перший місяць весни також починається Великий піст. Він триватиме сім тижнів — з 18 березня до 4 травня. Цей період є спільним для вірян, які живуть як за новоюліанським, так і за юліанським календарем, адже він прив’язаний до дати святкування Великодня.

Що ж стосується церков західного обряду, то цього року в них Великдень припадає на 31 березня.

Свята в березні: кого привітати

У березні також багато професійних свят і дат, присвячених нашим захисникам.