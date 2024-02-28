Свята в березні 2024: кого вітати в першому місяці весни

У березні 2024 року — першому місяці весни ми відзначатимемо як державні, так і міжнародні свята. Сьогодні серед них чільне місце посідають ті, які присвячені нашим захисникам і захисницям. Крім того, у березні християни західного обряду святкуватимуть Великдень, а у християн східного обряду розпочнеться Великий піст.
Церковні свята в березні: що змінилося в календарі
З переходом Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар, деякі церковні свята ми відзначатимемо на 13 днів раніше. Так, свято Благовіщення Пресвятої Богородиці тепер випадає на 25 березня (раніше воно припадало на 7 квітня).
У перший місяць весни також починається Великий піст. Він триватиме сім тижнів — з 18 березня до 4 травня. Цей період є спільним для вірян, які живуть як за новоюліанським, так і за юліанським календарем, адже він прив’язаний до дати святкування Великодня.
Що ж стосується церков західного обряду, то цього року в них Великдень припадає на 31 березня.
Свята в березні: кого привітати
У березні також багато професійних свят і дат, присвячених нашим захисникам.
- 01 березня — Всесвітній день цивільної оборони
- 03 березня — Всесвітній день письменника
- 03 березня — Всесвітній день дитячого телебачення
- 08 березня — Міжнародний жіночий день
- 09 березня — День землевпорядника
- 11 березня — Міжнародний день сантехніка
- 14 березня — День українського добровольця
- 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів
- 17 березня — День мобілізаційного працівника ЗСУ
- 17 березня — День працівників ЖКГ та побутового обслуговування
- 21 березня — Міжнародний день лялькаря
- 21 березня — Всесвітній день віршування
- 22 березня — День таксиста
- 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів
- 23 березня — Всесвітній день метеорології
- 25 березня — День Служби безпеки України
- 26 березня — День Національної гвардії України
- 27 березня — Міжнародний день театру
- 29 березня — Міжнародний день філолога