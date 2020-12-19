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Кризис-меню: как накрыть праздничный стол и сэкономить при этом?

Кризис-меню: как накрыть праздничный стол и сэкономить при этом?

Новогоднее застолье необязательно должно быть исключительно из оливье и бутербродов с красной икрой. Предлагаем вам поменять традиции и порадовать своих близких новыми праздничными блюдами. Мы подобрали для вас самые бюджетные рецепты, которые уже успели опробовать наши читательницы. И, кстати, эти блюда хозяин будущего года – Белый Бык – обязательного оценит.

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Фаршированный толстолобик

фаршированный толстолоб

Что нужно?

  • толстолобик – 1 большой (не менее 2 кг)
  • кислое яблоко – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • белый хлеб – 2 ломтика
  • молоко – 100 мл
  • майонез – 1 ст. ложка
  • соль и молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить?

Рыбу очистить от чешуи и внутренностей. С помощью острого ножа аккуратно снять кожицу. Из мяса достать все крупные кости, а само филе дважды пропустить через мясорубку. Яблоко без сердцевины, морковь, размоченный в молоке хлеб и лук тоже пропустить через мясорубку.

Смешать с рыбой, посолить и поперчить по вкусу. Готовым фаршем наполнить кожу, придать форму рыбы. Затем тщательно зашить рыбу по брюшку. Смазать фаршированного толстолоба майонезом и отправить в разогретую духовку. Запекать при 180°С около 45 минут.

Средняя стоимость блюда – 80 гривен.

Яблоки с мясом

фаршированные яблоки

Что нужно?

  • яблоки – 4-5 шт.
  • мясной фарш  200 г
  • бульон – 2 стак.
  • сметана – 100 г
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • соль, перец и зелень – по вкусу

Как приготовить?

Мелко нарезать зелень, добавить ее в фарш, посолить, поперчить и перемешать. Из яблок удалить сердцевину, чтобы внутри осталось место для начинки. Фаршем начинить яблоки и поместить их в сотейник с толстым дном. Залить бульоном и на медленном огне готовить под крышкой около 40 минут.

После этого переложить яблоки в глубокое блюдо, на дно немного налить подливы. Чеснок и укроп нарубить, смешать со сметаной и посолить по вкусу. Соус подать к фаршированным яблокам.

Средняя стоимость блюда – 55 гривен.

Мидии из чернослива

блюда из чернослива

Что нужно?

  • грецкие орехи – 50 г
  • чернослив – 300 г
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок и петрушка – по вкусу

Как приготовить?

Очищенные грецкие орехи слегка обжарить на сухой сковороде. Чернослив замочить на пять минут в горячей воде, затем просушить бумажным полотенцем и надрезать ножом с одной стороны до середины. Отдельно смешать тертый сыр, измельченные орехи, пропущенный через пресс зубчик чеснока, два вареных яичных желтка и измельченную петрушку. Нафаршировать чернослив и охладить перед подачей.

Средняя стоимость блюда – 60 гривен.

Селедочное масло

масло из селедки

Что нужно?

  • филе сельди – 250 г
  • сливочное масло или маргарин – 70 г
  • плавленый сырок – 100 г
  • укроп – по вкусу

Как приготовить?

Сельдь порезать крупными кусочками и с помощью блендера взбить в однородную массу. Добавить размягченное сливочное масло и снова взбить. После добавить плавленый сырок, рубленый укроп и также взбить в однородную массу. Готовое масло на 30 минут убрать в холодильник. Подавать, намазав на бородинский хлеб или крекеры.

Средняя стоимость блюда – 57 гривен.

Десерт «Манделах»

десерт манделах

Что нужно?

  • мука – 500 г
  • яйца – 4 шт.
  • масло сливочное или маргарин – 100-150 г
  • сахар – 150 г
  • кардамон и гвоздика – по 0.25 ч.л.
  • пол-лимона, соль и сухие дрожи, масло растительное  по вкусу

Как приготовить?

Яйца взбить с сахаром, добавить пряности и муку. Масло растопить и смешать с мукой и сухими дрожжами. Тесто хорошо вымесить и с помощью чайной ложки разделать на небольшие шарики. Бросить их в кипящее растительное масло и жарить, как пончики. Готовые шарики посыпать сахарной пудрой и украсить дольками апельсина.

Средняя стоимость блюда – 56 гривен.

На чем можно сэкономить?

  • Покупайте заранее и замораживайте. Так можно сделать с мясом, рыбой, колбасой, икрой или сливочным маслом. Также можно купить консервы: горошек, кукурузу, рыбу – на распродаже. Однако обращайте внимание на срок хранения.
  • Готовьте сами. Колбасу замените на запеченное мясо, самостоятельно приготовьте паштет (это в разы дешевле).
  • Замените икру. Деликатес легко можно заменить недорогой рыбной намазкой.
  • Не покупайте фирменные сыры. Самые обычные сыры – недорогие и тоже вкусные.
  • Используйте один продукт в нескольких блюдах. Например, кусок мяса можно использовать и для запекания, и для оливье.
  • Используйте маргарин вместо сливок. В супермаркетах можно найти качественный маргарин по доступной цене, который идеально заменит дорогое сливочное масло или сливки.

Итого: чтобы разнообразить новогодний стол новыми блюдами, понадобится в среднем 500 гривен.

индекс оливье

цены на продукты

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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