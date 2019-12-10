Экс-руководителя одесского лагеря, где погибли дети, отпустили домой

В Одессе изменили меру пресечения для Петроса Саркисяна, проходившего по делу сгоревшего лагеря “Виктория”.

Так, Киевский районный суд города постановил выпустить из СИЗО экс-директора детского учреждения.

Как сообщает dumskaya.net со ссылкой на служителей Фемиды его переведут под круглосуточный домашний арест.

Дело в том, что у Петроса Саркисяна резко стало плохо со здоровьем. Из-за плохого самочувствия адвокаты убедили судей смягчить для их подзащитного наказание.

Напомним, Петроса Саркисяна обвинили в служебной халатности после пожара в лагере, которым он руководил. Тогда, в ночь на 16 сентября 2017 года, в пылающих деревянных корпусах погибло трое детей.

Фото: dumskaya.net

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