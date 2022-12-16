Повлияет ли помощь от международных организаций на назначение субсидии?

Во время военного положения многие жители страны получили денежную помощь от различных международных организаций — ООН, ЮНИСЕФ, Эстонского совета, Норвежского совета и других. Несмотря на такую финансовую поддержку, такие граждане имеют право на назначение субсидии.

Как напоминают в Пенсионном фонде, при расчете субсидии денежную помощь от международных организаций не учитывают.

Кроме этого, в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете субсидии не включают социальные выплаты, в частности:

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

компенсацию затрат на временное размещение внутренних переселенцев, переместившихся во время военного положения.

Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров от 20.07.2020 года №632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» (в редакции от 30.11.2022 г.).

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?

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