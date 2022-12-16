Новости Одессы и Одесской области

Повлияет ли помощь от международных организаций на назначение субсидии?

Повлияет ли помощь от международных организаций на назначение субсидии?

Во время военного положения многие жители страны получили денежную помощь от различных международных организаций — ООН, ЮНИСЕФ, Эстонского совета, Норвежского совета и других. Несмотря на такую финансовую поддержку, такие граждане имеют право на назначение субсидии.

Как напоминают в Пенсионном фонде, при расчете субсидии денежную помощь от международных организаций не учитывают.

Кроме этого, в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете субсидии не включают социальные выплаты, в частности:

  • помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • компенсацию затрат на временное размещение внутренних переселенцев, переместившихся во время военного положения.

Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров от 20.07.2020 года №632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» (в редакции от 30.11.2022 г.).

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?

Еще по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?
    Что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?

    Предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг зависит от ряда обстоятельств. Если меняются обстоятельства, то необходимо об этом сообщить в соцслужбу.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Субсидии на коммуналку: кто и на сколько может рассчитывать?
    Субсидии на коммуналку: кто и на сколько может рассчитывать?

    Всем, кто получал субсидию в неотопительный период, она будет автоматически назначена и на отопительный. Те, кто раньше не получал субсидию, но самостоятельно зимой не сможет оплачивать коммунальные счета, могут обращаться за государственной помощью. Чтобы получать помощь с начала отопительного сезона, необходимо подать заявление не позднее 15 декабря. Если это сделать позже, субсидия будет назначена не с начала такого сезона, а с месяца подачи заявления и декларации. Что еще надо знать о государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дадут ли субсидию, если родственники за границей?
    Дадут ли субсидию, если родственники за границей?

    Если кто-то из членов семьи в связи с агрессией рф против Украины выехал за границу, это не будет препятствием для назначения субсидии, напомнил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Правила назначения субсидий: что нового?
    Правила назначения субсидий: что нового?

    Большей части украинцев субсидии на отопительный период, как и на неотопительный, переназначат автоматически. Это касается тех, кто ранее получал помощь государства на оплату коммунальных услуг. Таких семей, по данным Министерства социальной политики, около 2,5 миллиона.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Субсидии и льготы в военное время: что изменится с 1 октября?
    Субсидии и льготы в военное время: что изменится с 1 октября?

    В сентябре Кабмин принял постановление «О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины», которое значительно упрощает доступ к получению субсидий и льгот. Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Что изменится и когда начнут действовать новые правила?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить