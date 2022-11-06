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Что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?

Что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?

Предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг зависит от ряда обстоятельств. Если меняются обстоятельства, то необходимо об этом сообщить в соцслужбу.

Речь идет о следующих изменениях:

  • состав зарегистрированных в жилом помещении членов семьи (родился ребенок или кто-то умер);
  • социальный статус членов семьи (например, выход на пенсию);
  • состав семьи (заключение или расторжение брака);
  • перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • перечень расходов на управление многоквартирным домом;
  • смена исполнителя коммунальных услуг (изменение поставщика газа на «Нефтегаз». В таком случае потребитель должен сообщить новый лицевой счет, чтобы субсидию ему переназначили автоматически);
  • наступление условий, когда теряется право на получение субсидии (рост доходов).

Если умолчать о названных изменениях, с назначением и выплатой субсидий наверняка возникнут проблемы.

Статья по теме: Субсидии на коммуналку: кто и на сколько может рассчитывать?

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Фото: Znaj.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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