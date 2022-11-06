Что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?

Предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг зависит от ряда обстоятельств. Если меняются обстоятельства, то необходимо об этом сообщить в соцслужбу.
Речь идет о следующих изменениях:
- состав зарегистрированных в жилом помещении членов семьи (родился ребенок или кто-то умер);
- социальный статус членов семьи (например, выход на пенсию);
- состав семьи (заключение или расторжение брака);
- перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
- перечень расходов на управление многоквартирным домом;
- смена исполнителя коммунальных услуг (изменение поставщика газа на «Нефтегаз». В таком случае потребитель должен сообщить новый лицевой счет, чтобы субсидию ему переназначили автоматически);
- наступление условий, когда теряется право на получение субсидии (рост доходов).
Если умолчать о названных изменениях, с назначением и выплатой субсидий наверняка возникнут проблемы.
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