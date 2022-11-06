Что надо сделать, чтобы не потерять субсидию?

Субсидии на коммуналку: кто и на сколько может рассчитывать? Всем, кто получал субсидию в неотопительный период, она будет автоматически назначена и на отопительный. Те, кто раньше не получал субсидию, но самостоятельно зимой не сможет оплачивать коммунальные счета, могут обращаться за государственной помощью. Чтобы получать помощь с начала отопительного сезона, необходимо подать заявление не позднее 15 декабря. Если это сделать позже, субсидия будет назначена не с начала такого сезона, а с месяца подачи заявления и декларации. Что еще надо знать о государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг? ПОДРОБНЕЕ

Выплаты переселенцам: кто может их лишиться? В середине октября правительство приняло постановление, в соответствии с которым будет проверяться место фактического проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Напомним, что от этого зависит право на денежную помощь. ПОДРОБНЕЕ

Денежная помощь во время войны: выплаты от ООН увеличили в 2 раза Мы уже рассказывали о том, как оформить выплаты от ООН и кто на них может рассчитывать. Однако накануне отопительного сезона Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило сумму помощи и расширило круг людей, которые могут ее получить. ПОДРОБНЕЕ

Дадут ли субсидию, если родственники за границей? Если кто-то из членов семьи в связи с агрессией рф против Украины выехал за границу, это не будет препятствием для назначения субсидии, напомнил замминистра соцполитики Виталий Музыченко. ПОДРОБНЕЕ