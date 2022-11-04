Субсидии на коммуналку: кто и на сколько может рассчитывать?

Всем, кто получал субсидию в неотопительный период, она будет автоматически назначена и на отопительный. Те, кто раньше не получал субсидию, но самостоятельно зимой не сможет оплачивать коммунальные счета, могут обращаться за государственной помощью. Чтобы получать помощь с начала отопительного сезона, необходимо подать заявление не позднее 15 декабря. Если это сделать позже, субсидия будет назначена не с начала такого сезона, а с месяца подачи заявления и декларации. Что еще надо знать о государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг?

Кому положена субсидия?

Субсидию назначают в том случае, если расходы домохозяйствам на жилищно-коммунальные услуги превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.

Право на получение субсидии имеют:

лица, зарегистрированные на жилплощади;

арендаторы при наличии договора найма;

внутренне перемещенные лица – даже без договора найма.

Куда обращаться за помощью на оплату коммунальных услуг?

До 1 декабря 2022 года документы (заявление и декларацию) можно подать:

по почте – в управления социальной защиты населения (УСЗН) по месту жительства;

лично – уполномоченным лицам территориальных громад;

в центры административных услуг (ЦПАУ);

через портал «Дія»

Кому субсидию не продлят автоматически

Обязательно подать новое заявление на получение субсидии в отопительный период необходимо лицам:

которые летом отказались от субсидии и пользовались льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на зимний период снова хотят получать субсидию;

у которых произошли перемены в составе зарегистрированных лиц, изменение социального положения и прочее.

Также уточнить информацию должны потребители, которые получали субсидию и у них изменился поставщик коммунальных услуг. Это, в частности, касается домохозяйств, которые не так давно стали клиентами «Нафтогаза». Чтобы субсидию переназначили автоматически, им необходимо сообщить новые лицевые счета (если не сделали этого ранее).

С 1 декабря 2022 года вместо УСЗН документы также будут принимать сервисные центры Пенсионного фонда – лично или по почте. Еще документы можно будет отправить через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, если органы местного самоуправления решат оставить функции назначения субсидий за управлениями соцзащиты, то для жителей таких громад все останется по-прежнему.

За какой период учитываются доходы?

Если субсидия назначается с начала отопительного сезона, то принимается во внимание доход за I–II кварталы текущего года (январь–июнь). Если назначение субсидии не совпадает с началом отопительного сезона – берется доход за два квартала, предшествующие месяцу, в котором произошло обращение за назначением субсидии.

Если у человека доход – это только пенсия, то с начала отопительного сезона учитывается размер пенсии за август текущего года. При назначении помощи на оплату коммунальных услуг не с начала отопительного сезона, учитывается размер пенсии за месяц, предшествующий обращению за назначением субсидии.

Важно знать, что при расчете субсидии в совокупный доход не будут включать:

помощь внутренне перемещенным лицам на проживание;

помощь общественных и благотворительных организаций;

компенсацию за приют переселенцев.

Как самостоятельно рассчитать размер субсидии?

Чтобы определить размер обязательного платежа, нужно:

определить среднемесячный совокупный доход семьи (домохозяйства) за указанный период;

разделить доход на количество членов семьи;

получившуюся сумму разделить на прожиточный минимум, установленный на 1 января (на 1 января 2022 года – 2393 гривни), а полученную сумму разделить на 2;

от полученной суммы определить 15%. Это будет индивидуальный процент обязательного платежа;

далее средний совокупный доход семьи за месяц умножить на полученный индивидуальный процент обязательного платежа. Это будет обязательная часть платежа (в пределах социальных норм) – сумма, которую семья должна оплачивать самостоятельно.

Разница между стоимостью коммунальных услуг (в пределах социальных норм) и обязательным платежом составляет размер субсидии. Стоимость услуг, потребленных сверх установленных социальных нормативов, семья платит самостоятельно.

Как назначают субсидию переселенцам?

Переселенцы имеют право на получение субсидий по фактическому месту жительства. При этом уполномоченные лица должны составить акт обследованиям места пребывания – определить состав семьи и подтвердить сведения, указанные в декларации.

Для назначения субсидии переселенцы должны предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт, идентификационный код;

справку о наличии статуса внутренне перемещенного лица;

документы о праве на льготы (при наличии);

сведения о доходах семьи;

информацию о лицах, проживающих в доме или квартире.

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Ольга Новикова