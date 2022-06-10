Одесситам разъяснили, законно ли вручение повесток на улицах и блокпостах

Оказалось, что во время всеобщей мобилизации вручить повестку могут в любом месте – это законно. Но получение повестки не влечет сразу отправку на войну.

О том, как, где и зачем вручают сейчас повестки, объяснил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Вручение повестки на улице – законно или нет?

✅ Во время общей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или на блокпостах. Такой формат не противоречит закону.

Те, кто получил повестку, сразу отправляются на фронт?

✅ В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Вручение повестки не означает мобилизацию. В первую очередь вызов в военкомат – для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Если выбросить повестку и уехать подальше — это спасет от призыва?

✅ За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн.

А за уклонение от призыва на военную службу при мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет.