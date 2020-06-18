Пособие на детей в период карантина: кому положено и как получить?

Из-за карантина многие оказались в сложной ситуации. Потому правительство предложило ряд социальных выплат.
В частности, был утвержден Порядок выплаты пособия на детей физическим лицам — предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога. Эти средства можно получить на период карантина и на один месяц с даты его отмены.
Кому положено?
Пособие назначается одному из родителей на каждого ребенка до достижения им 10-летнего возраста (включительно) в размере прожиточного минимума, установленного для детей соответствующих возрастных групп. По состоянию на 1 января 2020 года размеры прожиточного минимума составляют:
- 1779,00 грн. — для детей в возрасте до 6 лет;
- 2218,00 грн. — для детей в возрасте от 6 до 10 лет.
Помощь на детей назначается с месяца обращения физическим лицам — предпринимателям, которые оплатили ЕСВ за весь прошлый год. При этом есть особенности начисления и выдачи пособия предпринимателям, выбравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группам плательщиков единого налога.
Право на получение пособия имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся родителями, опекунами ребенка и на законных основаниях проживающие на территории Украины. Деньги выплачиваются ежемесячно. Но пособие не назначается родителям, которым государство возмещает стоимость услуги «муниципальная няня».
Как получить?
Для назначения пособия заявитель направляет в органы соцзащиты по месту регистрации или проживания заявление в бумажной или электронной форме с указанием счета в учреждении уполномоченного банка и документы в бумажной или электронной форме.
В бумажной форме пакет документов включает:
- копии свидетельств о рождении детей до 10 лет;
- справку из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);
- копию документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);
- копию решения об установлении опеки.
В электронной форме заявитель представляет фотокопии вышеперечисленных документов и заверяет их вместе с заявлением электронной подписью.
Когда пособие перестанут выплачивать?
Получатель пособия в случае возникновения обстоятельств, которые приводят к прекращению выплаты помощи, обязан в течение трех рабочих дней сообщить об этом в органы социальной защиты населения.
Выплата пособий на детей прекращается в случае:
- лишения получателя родительских прав;
- отобрания ребенка у получателя без лишения родительских прав;
- временного устройства ребенка на полное государственное содержание;
- пребывания получателя под стражей, в местах лишения свободы, розыска;
- смерти ребенка;
- смерти получателя.
По информации отдела денежных выплат и компенсаций управления соцзащиты в Суворовском районе Одессы