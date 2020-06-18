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Пособие на детей в период карантина: кому положено и как получить?

Пособие на детей в период карантина: кому положено и как получить?

Из-за карантина многие оказались в сложной ситуации. Потому правительство предложило ряд социальных выплат.

В частности, был утвержден Порядок выплаты пособия на детей физическим лицам — предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога. Эти средства можно получить на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

Кому положено?

Пособие назначается одному из родителей на каждого ребенка до достижения им 10-летнего возраста (включительно) в размере прожиточного минимума, установленного для детей соответствующих возрастных групп. По состоянию на 1 января 2020 года размеры прожиточного минимума составляют:

  • 1779,00 грн. — для детей в возрасте до 6 лет;
  • 2218,00 грн. — для детей в возрасте от 6 до 10 лет.

Помощь на детей назначается с месяца обращения физическим лицам — предпринимателям, которые оплатили ЕСВ за весь прошлый год. При этом есть особенности начисления и выдачи пособия предпринимателям, выбравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Право на получение пособия имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся родителями, опекунами ребенка и на законных основаниях проживающие на территории Украины. Деньги выплачиваются ежемесячно. Но пособие не назначается родителям, которым государство возмещает стоимость услуги «муниципальная няня».

Как получить?

Для назначения пособия заявитель направляет в органы соцзащиты по месту регистрации или проживания заявление в бумажной или электронной форме с указанием счета в учреждении уполномоченного банка и документы в бумажной или электронной форме.

В бумажной форме пакет документов включает:

  • копии свидетельств о рождении детей до 10 лет;
  • справку из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);
  • копию документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);
  • копию решения об установлении опеки.

В электронной форме заявитель представляет фотокопии вышеперечисленных документов и заверяет их вместе с заявлением электронной подписью.

Когда пособие перестанут выплачивать?

Получатель пособия в случае возникновения обстоятельств, которые приводят к прекращению выплаты помощи, обязан в течение трех рабочих дней сообщить об этом в органы социальной защиты населения.

Выплата пособий на детей прекращается в случае:

  • лишения получателя родительских прав;
  • отобрания ребенка у получателя без лишения родительских прав;
  • временного устройства ребенка на полное государственное содержание;
  • пребывания получателя под стражей, в местах лишения свободы, розыска;
  • смерти ребенка;
  • смерти получателя.

По информации отдела денежных выплат и компенсаций управления соцзащиты в Суворовском районе Одессы

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