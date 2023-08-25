Что произошло с цветами у фонтана в одесском Горсаду? (фотофакт)

Августовская жара в Одессе… Люди прячутся в тени, мечтают о скамейке «не на солнце», а у фонтана кипят работы: здесь высаживают цветы.

Работники Горзелентреста высаживают цветы вокруг фонтана. Фонтан работает всем на радость, ведь от него не только красота, а хоть какая-то прохлада.

Люди пытаются подойти поближе, мешают цветоводам.

Кстати, а почему сейчас высаживают цветы? Это новые осенние сорта?

Оказалось, никакие они не новые. Некоторые цветы погибли. Одни, как мне объяснили, от жары, другие просто «люди вытоптали».

Клумба у фонтана в Горсаду на глазах становится «как новенькая». Пусть красуется!

Конечно, будет красоваться, если цветы снова не сгорят от жары (это, надеюсь, уже маловероятно) или люди их снова… не вытопчут, пытаясь подойти поближе к живительному фонтану…

Мария Котова

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