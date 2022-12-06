Какие войска ВСУ защищают Юг Украины?

6 декабря мы отмечаем День Вооруженных сил Украины. Не так давно была восстановлена старинная военная традиция — называть армейские формирования в честь значимых мест и выдающихся исторических деятелей Украины. Мы расскажем о подразделениях, входящих в состав оперативного командования «Юг», среди задач которого — оборона и Одесской области.

Бригада имени Рыцарей зимнего похода

Это название с 2019 года носит 28-я отдельная механизированная бригада. Пункт постоянной дислокации — поселок Черноморское Одесской области.

Название бригада получила в честь участников Первого зимнего похода войск УНР во время украинской революции. В конце 1919 года Надднепрянская армия оказалась в окружении белогвардейской, красноармейской и польской армий, и стала вести партизанскую войну.

Ее бойцы использовали принцип внезапности и наносили врагам удары с тыла, захватили два поезда белогвардейцев, освободили несколько городов. Эти успехи позволили им на равных вести переговоры с поляками, с которыми они в 1920 году подписали соглашение и начали наступ­ление против большевиков. В мае объединенные войска освободили Киев, а участники Первого зимнего похода были награждены железным крестом УНР.

Во время российско-украинской войны воины бригады имени Рыцарей зимнего похода защищали Донецкий аэропорт, а во время полномасштабного вторжения — препятствовали высадке десанта у села Коблево, освобождали Николаевскую область, воюют на Херсонщине.

Мотопехотная бригада имени Костя Гордиенко

Так называется 57-я отдельная мотопехотная бригада. Место ее постоянной дислокации — город Новая Каховка Херсонской области.

Бригада была сформирована осенью 2014 года и стала одной из первых мотопехотных бригад, созданных в Сухопутных войсках ВСУ. В мае 2019 года формированию было присвоено имя кошевого атамана Запорожской и Олешковской Сечи XVIII века Костя Гордиенко, товарища гетмана Филиппа Орлика. В 1709 году Гордиенко открыто выступил против российского императора и вместе с запорожскими казаками поддержал гетмана Ивана Мазепу.

Летом 2015 года бригаде было вручено Боевое знамя, а 24 сентября 2022 года указом Президента Украины бригада получила почетный знак «За мужество и отвагу».

Мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

Это имя носит 59-я отдельная мотопехотная бригада. Ее штаб расположен в городе Гайсин Винницкой области.

Бригада была сформирована в конце 2014 года. В мае 2020 года бригаде было присвоено имя Якова Гандзюка, военного деятеля времен Украинской революции 1917-1921 годов, атамана бригады армии УНР. Он был бригадным командиром, потом генерал-майором, возглавлял пехотную дивизию. Части под его командованием удерживали наступление большевиков на Киев с юга. В 1918 году был расстрелян большевиками.

Во время празднования Дня Независимости Украины в 2015 году соединение получило Знамя части, а в 2019 году у бригады появилась новая эмблема, на которой стоит девиз бригады — «Воля, Победа».

Артиллерийская бригада имени князя Витовта

Имя великого князя Витовта носит 40-я отдельная артиллерийская бригада. Место постоянной дислокации — город Первомайск Николаевской области.

Бригада была создана в 2015 году, а ее официальный день рождения отмечают 25 мая. Князь Витовт, чье имя носит подразделение, способствовал заселению и освоению украинских земель, боролся с татарами, пытаясь вытеснить их за пределы украинского Причерноморья, ввел в украинских городах Магдебургское право.

В сентябре 2022 года артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта указом Президента Украины была отмечена почетным знаком «За мужество и отвагу».

Зенитный полк имени Юрия Тютюнника

Имя Юрия Тютюнника было присвоено 38-му зенитному ракетному полку. Место постоянной дислокации — пгт Черноморское Одесской области.

Полк был сформирован в августе 2016 года, днем рождения подразделения считается 10 сентября, так как в этот день в части был издан первый приказ.

23 августа 2021-го полк получил почетное звание и стал носить имя генерал-хорунжего армии УНР Юрия Тютюнника. Он принимал участие в украинизации частей российской армии, создал Украинский военный клуб, который впоследствии был преобразован в 1-й Симферопольский полк имени гетмана Дорошенко. В 1918 году стал уполномоченным военного министерства УНР, а также одним из инициаторов Первого зимнего похода, за что получил Железный крест, а позже генеральское звание.

Мотопехотная Мариупольская бригада

Такое название получила 56-я отдельная мотопехотная бригада. Место постоянной дислокации — Мариуполь Донецкой области. Бригада была сформирована в начале 2015 года, а в 2018 году ей было присвоено почетное звание «Мариупольская». Тогда же для нее была разработана новая символика — волны синего цвета, символизирующие Азовское море, и звезда Алатырь — символ развития и стремления к лучшему будущему. Такая звезда была традиционным элементом народной украинской вышивки.