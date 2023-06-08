Новости Одессы и Одесской области

Полковник с Одесщины стал Героем Украины

Полковник с Одесщины стал Героем Украины

Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины возле Угледара в Донецкой области. Президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» полковнику Николаю Паласу.

Николай Палас родился 26 мая 1980 года в гагаузском селе Дмитровка Болградского района. Воспитывался в многодетной семье учителей, имеет четырех братьев, трое из которых служат в ВСУ. Женат, воспитывает троих детей.

Николай Дмитриевич окончил Одесский институт сухопутных войск. В течение 17 лет проходил службу в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. На фронтах российско-украинской войны – с первых дней. Имеет ранение.

Весной 2014 находился вместе с ротой десантников 25-й бригады в Крыму, где отказался переходить на сторону врага и сдавать оружие. На ультиматум россиян Николай Палас ответил, что у десантников достаточно огневых средств и боеприпасов для отражения атаки. В результате роте удалось покинуть захваченный полуостров с оружием и техникой.

В 2018 году полковник Палас возглавил вновь созданную 35-ю отдельную бригаду морской пехоты ВМСУ имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В 2021 году передал командование полковнику Юрию Андриенко.

Николай Дмитриевич является полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого (2015, 2021, 2022). Также в июле 2014 был награжден орденом «За мужество» III степени.

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Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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