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Полезные советы: четыре правила вкусных котлет

Полезные советы: четыре правила вкусных котлет

Котлеты — универсальное блюдо. Но главное в них — это правильное приготовление. Делимся секретами приготовления самых вкусных котлет.

Правило №1. Выбирайте мясо правильно

Наиболее подходящей для котлет считается передняя часть туши — филейная. Можно для фарша взять и лопаточный кусок. Из заднего окорока вряд ли получатся сочные котлеты. Он самый грубый, плотный и сухой. Для фарша лучше смешивать несколько видов мяса — например, говядину и свинину.

Правило №2. Не забывайте о главном

Чтобы котлеты получились сочными обязательно нужно добавить лук в фарш. И чем больше, тем лучше. Натирать его нужно на мелкой терке. А вот хлеб, лучше вымачивать в кипяченой воде. Если вымачивать хлеб в молоке, это лишит котлеты сочности из-за взаимодействия при жарке белков молока и мяса. Хлеба не должно быть много и он не должен быть свежим. Не забываем и о яйцах. Это влияет на клейкость фарша.

Правило №3. Отбиваем фарш

Для того чтобы получились нежные и сочные котлеты, обязательно следует фарш вымешать и отбить. Это насытит его кислородом. Когда будете формировать котлеты, можно внутрь положить небольшой кусочек сливочного масла. Для разнообразия, в серединку котлеты можно добавить ломтик сыра, бекона или ветчины. Также можно опустить котлеты в яичные белки перед обжариванием. Так они приобретут дополнительную клейкость, не будут пропускать сок и распадаться. Не стоит формировать слишком маленькие котлеты. Чем они больше, тем сочнее.

Правило №4. Жарка

Котлеты можно приготовить разными способами: в мультиварке, в пароварке или в духовке. Классическим вариантом считается жарка на сковороде. Сначала следует обжарить котлеты с двух сторон на сильном огне до образования корочки. Такой прием позволить сохранить сок внутри. А затем убавить огонь и дожаривать до готовности. Еще можно жарить котлеты на среднем огне, при этом переворачивая их несколько раз. Как только заметите, что появляется сок на поверхности, сразу переворачивайте.

Подготовила Анастасия Епурь

Фото: zira.uz

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