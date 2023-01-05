Итоги войны в Украине за 2022 год

Всем доброе утро!

Взял несколько выходных, я столкнулся с многочисленными просьбами

прокомментировать и подвести итоги «первого года российского вторжения

в Украину». Или «первые 10 месяцев»…

Вначале должен признать, «разогнать» мой мозг после нескольких дней

«ничегонеделания» не так-то просто. Плюс, сложно обобщить массу впечатлений в несколько слов или предложений.

Но самое главное, слишком часто я просто не могу сдержать внутренний сарказм.

Например, не могу не начать с наблюдения, что наши (западные-прим.С.Ч) славные политики и СМИ до сих пор упорно ленивы и потому ведут себя так, будто изобрели горячую воду — как минимум с 1970–1980-х годов.

Только один пример приходит мне на ум, потому что вчера вечером я читал рецензию на одну из моих книг по теме: еще в 1980-х годах ирано-иракская война называлась «войной в Персидском заливе». Всего несколько лет спустя, когда Ирак вторгся в Кувейт, война для Кувейта стала «войной в Персидском заливе».

Могу показать десятки первых полос различных современных газет со всего мира, если есть сомнения. Однако, если — «как военный историк» — «я сейчас говорю о «Первой» и «Второй войне в Персидском заливе», то

«никто не может понять, о чем я говорю…».

Кажется, у кого-то там память как у рыбы, поэтому общественность «должна» иметь такое же качество памяти — и, таким образом, «путин вторгся в Украину 10 месяцев назад», а….?

Тогда, напомню, что путин вторгся в Украину уже в феврале 2014 года. Следовательно, речь фактически идет о восьми годах его вторжения. ВОСЕМЬ ПОЛНЫХ ЛЕТ. А не «первые десять месяцев».

…с этой точки зрения я предполагаю, что сейчас и при каждом удобном случае Влад бьется лбом об соседнюю стенку — всякий раз, когда думает о «том» вопросе: почему он не проехал до Киева, уже тогда….?»

По крайней мере, он упражняется в дзюдо, разбивая кирпичи головой. Потому что, положа руку на сердце: Запад бы пожал плечами на его вторжение и продолжил бы вести с ним дела, как ни в чем не бывало, точно так же, как и большинство из последних восьми лет. А вы, дорогие 40 миллионов человек из той чужой страны там на Востоке: ну вы русские или вроде как русские, так какая разница…

Но я отвлекаюсь…

Хорошо… «события» последних 10 месяцев. Так вот, демонстрируя чистую сущность и истинную природу своего «демократического» режима… Система путина — организованная гораздо лучше, чем любая «организованная преступность» — просчиталась и бросила свои сверхнекомпетентные вооруженные силы во главе с глубоко

коррумпированными и некомпетентными любимых генералов в Украину.

Страну, прежде всего, «известную» как «повсеместно коррумпированную». По крайней мере, на Западе… значительная часть которого настолько коррумпирована, что и путину, и украинцам есть чему у них поучиться.

…и это с намерением не только завоевать всю Украину, но и истребить ее как нацию, потому что, знаете ли, нет ни Украины, ни украинцев: только несколько дезинформированных и сбитых с толку русских, подчиненных

контролируемому НАТО нацистскому режиму. А если нет, то те, кто называет себя украинцами, не имеют права на существование.

Кстати, держите это в уме, когда думаете об этом конфликте, тогда, как ясно показали захваченные российские военные документы, то, что путин планировал сделать в Украине, очень напоминало то, что нацистская

Германия делала там чуть более 70 лет назад.

…и учтите, что…. вздох… да: во мне снова всплывает этот сарказм… учтите, что западные ожидания того, что россия легко захватит Украину, в значительной степени повлияли на решение путина о вторжении…

Но я опять отвлекся… Дело в том, что не только к удивлению путина, или к удивлению многих в Киеве, Харькове, Одессе, но особенно к удивлению коллективного Запада, украинцы подняли очередное «массовое восстание».

Они взяли в руки оружие и сражались снова.

Украинцы: «обычные люди»…Не их политики (ну, за редким исключением), и не их генералы: комбинация российских кибератак и радиоэлектронной борьбы отрезала последних от их связи с войсками на передовой в

течение первых четырех дней войны.

Оставленные на произвол судьбы, не только военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ЗСУ), но и десятки тысяч украинских мирных жителей организовались и воевали самостоятельно..

Попробуйте обратить внимание: сегодня об этом факте почти никто не упоминает.

…хотя это было решающим, потому что они — украинский народ — остановили, а затем разгромили вооруженные силы российской федерации (ВСРФ) в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Николаеве: страшной ценой

они нанесли ему убийственные потери и, в конце концов, вынудили его отступить.

Это был не кто-то другой, и это произошло не благодаря каким-то Джавелинам, или NLAW и НАТО, ЦРУ или МИ-6: это были украинцы.

Еще один момент, в котором мой сарказм не может сдержаться: единственным районом, где ВСРФ продвинулись, как и планировалось, была южная Украина.

Так русские взяли Херсон и встретили серьезное сопротивление только при достижении Николаева, а затем наступали на Вознесенск, чтобы выйти к Одессе.

Хуже всего: они взяли Мелитополь, а потом — и быстро — окружили Мариуполь и проехали до подступов к Запорожью и Угледару.

Вполне возможно, что я пропустил соответствующие публикации, но моя интуиция: опыт и зуд в пальце на правой ноге говорит, что это не так. Поэтому мне кажется забавным, как Киев по сей день хранит молчание о

причинах всего этого.

Эй! две российские армии заняли что-то вроде 10% украинской территории за 5-6 дней, но нет, этого «не случилось, типа, или «отложим все, на послевоенное время» и то потому что это так чертовски очевидно, что

это была крупная катастрофа?

…что кто-то из высокопоставленных команд ЗСУ как минимум облажался, если не умышленно позволил русским вести наступление: как им того хотелось.

А теперь заметьте: тот же кто-то несет соисполнительную ответственность не только за зверские истязания и смерть десятков тысяч украинских мирных жителей, за угон и депортацию тысяч украинских детей, массовые грабежи только в этой части страны, но и за разрушение города Мариуполя и всей Херсонской области.

Рассматриваемый персонаж несет ответственность за то, что не смог защитить эту часть страны (что-то, чего я не могу понять до сих пор), и за огромные потери нескольких частей ЗСУ, которые либо были захвачены, либо были вынуждены бежать обратно в Днепр или в сторону Запорожья в первые несколько дней войны…

Положа руку на сердце: хотелось бы хотя бы услышать имя этого персонажа… или той группы персонажей (потому что я не могу представить, что это был один мужчина/женщина), не говоря уже о том, чтобы услышать, где они сейчас, что они из себя представляют и что сейчас делают В это время и в разгар событий коллективный Запад ожидал, что Украина снова рухнет, в любое момент. И скорее это будет раньше, чем позже. Украинцы же отбивались вопреки всему — под Изюмом, под Северодонецком, на юго-восточных подступах к Лисичанску (например, Попасная).

При этом они понесли сокрушительные потери — часто вопреки приказам сверху и уж точно вопреки советам Запада — и да: они потеряли все три города.

Но учтите: за все это время ЗСУ не просто сложилась и убежала. Более того, она не отошла от своих передовых позиций на Донбассе, а держалась там.

Еще держит Ню-Йорк, еще держит Авдеевку, потеряла Пески, но прочно держит Первомайское, еще держится в Красногоровке, по крайней мере, в западной части Марьинки…

Лучше всего то, что, продержавшись на юго-востоке Харькова и западе Луганска, остановив попытки россии окружить их оборону на Донбассе, украинцы растерзали ВСРФ до такой степени, что она перестала

существовать как современная вооруженная сила с серьезным наступательным потенциалом: где у путина и его холуев нет другого выхода, кроме как превратить ВСРФ в мешанину из частных ополченцев и покупать боеприпасы в Иране и Северной Корее только для того, чтобы продолжать свою войну ради сохранения себя у власти.

Наконец, не могу не упомянуть украинские контрнаступления августа и сентября.

Без сомнения, большая часть этой операции стала возможной благодаря притоку западного оружия и припасов.

И, несомненно, тот, что в Херсоне, не сработало так, как планировалось, и часть потерь ЗСУ понесла там…

Мне все равно, «верите» вы мне или нет: масса таких еще не упоминалась на публике одним словом…. даже русскими.

Но в целом это сработало и вынудило путина и его некомпетентных генералов перебросить в эту область массу остатков своих «элитных» войск, что, в свою очередь, открыло путь для контрнаступления на

юго-востоке Харькова.

А когда украинцы освободили эту часть своей страны, тогда вышестоящему стратегу Владу (так путина называют на Западе – ред.) пришлось бросить свои войска назад — только для того, чтобы, в конце концов, прийти к выводу, что он не может удержать

Херсон.

Город, официально провозглашенное не кем иным, как путиным, как «с россией навеки», со всей мыслимой помпой и пышностью… а затем он объявит «мобилизацию». При этом, он неоднократно подчеркивал, не

нужно, потому что это всего лишь «нечто»… спецоперация», но не война…

Особенно забавна реакция путина на это и последующие события: во всем виноваты генералы и войска ВСРФ, а не 22 с лишним года его правления, превратившие россию в банановую республику третьего сорта, не его

микроуправление этой войной, и даже не его решение начать эту агрессию.

…что я жду с нетерпением?

я не могу дождаться, когда медведев продолжит свои конспирологические теории пьяницы, а Влад объявит, что вся россия и русские больше не стоят существования, потому что все они потерпели неудачу…

Итак… Вот что приходит мне на ум — или то, что я не могу забыть — относительно этой «спецоперации»…

Вот что приходит мне на ум — или то, что я не могу забыть — относительно «первых 10 месяцев» этой войны.

Продолжение следует…

Редакторский перевод Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

Первоисточник: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-5-january-2022-part-1-54488a5486fb