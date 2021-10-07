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Почему в Одессе орудуют вандалы и как с ними бороться?

Почему в Одессе орудуют вандалы и как с ними бороться?

От почти безобидного граффити до разгромленной остановки или изуродованного памятника — мелкие вредители, вандалы, находят массу способов подпортить облик Одессы.

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Мотивация у современных вандалов (не только в Одессе) — самая разная. Тут и банальное воровство, и хулиганская бравада, и политическая демонстрация. Часто вредят намеренно, иногда — не специально, просто в силу собственного бескультурья и эгоизма: «Желаю выйти тутова! Рубите дверь по мне!». «Одесская жизнь» попыталась разобраться в проблеме.

Мало, но противно

Свирепые германцы, таки доконавшие Древний Рим, наверное, сильно удивились бы, если б узнали, что полтора тысячелетия спустя «вандалами» будут называть несовершеннолетних оболтусов, которые без видимых причин портят частное и общественное имущество. Исследователи высчитали, что пик вандализма приходится на возраст 11-13 лет. Понятно, что здесь должны работать семья и школа. И, судя по всему, работают. По данным Главного управления Нацполиции в Одесской области, с тех пор как ведется ЕРДР — Единый реестр досудебных расследований (с 2012 года), количество актов вандализма в Одессе не возрастает. Кстати, вопреки общемировой тенденции.

атаман Головатый Одесса вандалы

14 июня 2021 года вандалы оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере в Одессе. Фото: omr.gov.ua

Правда, те случаи, с которыми приходится иметь дело полиции, могут оказаться лишь верхушкой айсберга. Для городского вандализма характерна высокая степень латентности — пострадавшие обращаются в правоохранительные органы не чаще чем в двух случаях из десяти. Да и статьи такой — «вандализм» — в нашем Уголовном кодексе нет. Правда, есть несколько других, под которые вполне попадают наиболее серьезные деяния доморощенных геростратов. С 2012 года зарегистрировано 32 уголовных производства по фактам деяний, которые можно отнести к вандализму — от одного до 12 в год.

714 000
гривен
— такой ущерб городскому хозяйству Одессы нанесли доморощенные вандалы только в первом полугодии 2021 года.

От камер наблюдения до камеры тюремной

В полиции сообщили, что для профилактики вандализма маршруты патрулирования полицейских и нацгвардейцев приближены к местам расположения памятников и объектов инфраструктуры. Правоохранители заверяют, что тесно сотрудничают с городскими властями. Действительно помогает выслеживать вредителей в Одессе система видеонаблюдения «Безопасный город».

Так в сентябре 2020-го с помощью системы видеонаблюдения был найден похититель 900 цветов цинерарий из цветника перед «Аллеей Славы» в парке Шевченко. С помощью «Безопасного города» удалось привлечь к ответственности нарушителей, которые разбили стекла на остановке «Площадь Деревянко».

При этом городские власти сетуют, что правоохранители не всегда реагируют на обращения муниципальных структур даже в том случае, когда те предоставляют видеозаписи с места преступления. Так было в августе 2019-го, когда воришки украли две насадки с фонтана «Ваза малая», а неизвестные поныне хулиганы на Приморском бульваре повредили стекло здания, в котором расположен панорамный лифт.

вандализм в парке Шевченко

В июне 2021 года вандалы повредили ограду Александровской колонны в парке Шевченко. Фото: omr.gov.ua

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе орудуют «светофорные» вандалы.

По политическим мотивам

Больше всего актов вандализма у нас зафиксировали в 2014 году. Памятники и символику разрушали преимущественно не из озорства, а с четкой политической целью. Противники Евромайдана делали это скрытно, сторонники могли позволить себе такие действия напоказ.

Вандалы Крылья Победы

В июне 2021 года вандалы оставили надписи на постаменте стелы «Крылья Победы» в Одессе. Фото: omr.gov.ua

Один из случаев — активисты демонтировали барельеф маршала Жукова на здании бывшего Одесского облвоенкомата. Полиция вела по этому поводу досудебное расследование по статье 296 УК Украины «Хулиганство». Этим дело и закончилось. Общественный активист, участник Евромайдана Сергей Гуцалюк настаивает, что барельеф Жукова активисты сняли на законных основаниях. Мол, КЭЧ — квартирно-эксплуатационная часть — к тому времени уже приняла соответствующее решение, просто не имела физической возможности его выполнить. Активисты — помогли.

— Процедура выдержана, табличка сейчас хранится в музее Одесского военного округа, — подвел черту под инцидентом Сергей Гуцалюк. — Было решение местной власти о том, чтобы снести. Но в каких-то случаях нахально вели себя представители коллаборационистских сил, и местное патриотическое сообщество самостоятельно выполняло этот закон о декоммунизации, иногда не придерживаясь окончательной процедуры.

Вандалы по классификатору УК

  • ст. 194 — преднамеренное уничтожение или повреждение имущества;
  • ст. 296 — хулиганство;
  • ст. 297 — надругательство над могилой, другим местом захоронения.

По ту сторону декоммунизации

В Одессе и ее окрестностях разрушению и надругательству подвергались не только памятники советскому прошлому, но и монументы, связанные с Евромайданом и последующими драматическими событиями. Еще в 2014-м в Коминтерновском (ныне Доброслав) разрушили памятник в честь героев Небесной сотни. В 2019-м разбили памятную табличку Игорю Иванову, который погиб во время событий 2 мая 2014 года.

В этих случаях злоумышленников поймали. Коминтерновские разрушители получили условный срок. Те, кто разбил табличку, извинились и поучаствовали в ее восстановлении. Правда, совсем недавно, в начале сентября, ее облили зеленкой.

Мы попытались через соцсети получить комментарии от представителей сил, оппозиционных Евромайдану. Однако отвечать на наши вопросы там не стали.

Что делать?

В одной из инстанций, куда мы обратились при подготовке статьи, нам полушутя сказали: «Вандализм — состояние духа, заставляющее разрушать красивые вещи». Мол, это было со времен Герострата и будет до скончания веков. Впрочем, как показывает практика, перспектива неиллюзорного наказания благотворно сказывается на состоянии городской среды. Многое зависит от состояния общества.

вандалы Одесса

Чем не угодила хулиганам остановка на Ришельевской — понять сложно.

Война с памятниками у нас, видимо, уже в ближайшее время сойдет на нет. Коммунистических — не останется, антикоммунистические просто перестанут быть объектом борьбы политических группировок.

— У нас достаточный гарнизон полиции и национальной гвардии — не надо, чтобы функции силовых структур брала на себя общественность, — говорит Сергей Гуцалюк.

То же самое сказали нам и в обл­управлении Нацполиции: «Поддержка общественности в противодействии вандализму состоит только в свое­временном оповещении о таких фактахорганов полиции и дальнейшем всестороннем содействии во время документирования этих правонарушений».

Специалисты считают, что нынешние проявления вандализма не свидетельствуют о какой-то масштабной деградации общества. Такие случаи происходят в больших городах — из-за большой концентрации населения и разных, в том числе и неформальных, течений. В Одессе — самом густонаселенном городе страны — остается только воспитывать детей, лечить неуравновешенных, а также с помощью камер наблюдения отлавливать вандалов-злоумышленников — воришек да хулиганов.

Мотивы вандалов: что говорит наука?

  • Воруют. Разрушение здесь не самоцель, а просто следствие корыстного преступления.
  • Занимаются политикой. Разрушение враждебных символов для борьбы с враждебными идеями.
  • Мстят. Разрушение происходит в ответ на обиду или оскорбление. Особенно когда реальному источнику обиды отомстить не получается.
  • Играют. Пощекотать нервы, погонять адреналин, «зарисоваться» перед товарищами.
  • Самовыражаются. Ведь хорошими делами прославиться нельзя. Во всяком случае — сложно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе вандалам не страшен карантин — украли статую кота Трушного-Татушного.

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Иван Шевчук ПРОФИЛЬ

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