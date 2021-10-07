Почему в Одессе орудуют вандалы и как с ними бороться?

Мотивация у современных вандалов (не только в Одессе) — самая разная. Тут и банальное воровство, и хулиганская бравада, и политическая демонстрация. Часто вредят намеренно, иногда — не специально, просто в силу собственного бескультурья и эгоизма: «Желаю выйти тутова! Рубите дверь по мне!». «Одесская жизнь» попыталась разобраться в проблеме.

Мало, но противно

Свирепые германцы, таки доконавшие Древний Рим, наверное, сильно удивились бы, если б узнали, что полтора тысячелетия спустя «вандалами» будут называть несовершеннолетних оболтусов, которые без видимых причин портят частное и общественное имущество. Исследователи высчитали, что пик вандализма приходится на возраст 11-13 лет. Понятно, что здесь должны работать семья и школа. И, судя по всему, работают. По данным Главного управления Нацполиции в Одесской области, с тех пор как ведется ЕРДР — Единый реестр досудебных расследований (с 2012 года), количество актов вандализма в Одессе не возрастает. Кстати, вопреки общемировой тенденции.

Правда, те случаи, с которыми приходится иметь дело полиции, могут оказаться лишь верхушкой айсберга. Для городского вандализма характерна высокая степень латентности — пострадавшие обращаются в правоохранительные органы не чаще чем в двух случаях из десяти. Да и статьи такой — «вандализм» — в нашем Уголовном кодексе нет. Правда, есть несколько других, под которые вполне попадают наиболее серьезные деяния доморощенных геростратов. С 2012 года зарегистрировано 32 уголовных производства по фактам деяний, которые можно отнести к вандализму — от одного до 12 в год.

714 000

гривен

— такой ущерб городскому хозяйству Одессы нанесли доморощенные вандалы только в первом полугодии 2021 года.

От камер наблюдения до камеры тюремной

В полиции сообщили, что для профилактики вандализма маршруты патрулирования полицейских и нацгвардейцев приближены к местам расположения памятников и объектов инфраструктуры. Правоохранители заверяют, что тесно сотрудничают с городскими властями. Действительно помогает выслеживать вредителей в Одессе система видеонаблюдения «Безопасный город».

Так в сентябре 2020-го с помощью системы видеонаблюдения был найден похититель 900 цветов цинерарий из цветника перед «Аллеей Славы» в парке Шевченко. С помощью «Безопасного города» удалось привлечь к ответственности нарушителей, которые разбили стекла на остановке «Площадь Деревянко».

При этом городские власти сетуют, что правоохранители не всегда реагируют на обращения муниципальных структур даже в том случае, когда те предоставляют видеозаписи с места преступления. Так было в августе 2019-го, когда воришки украли две насадки с фонтана «Ваза малая», а неизвестные поныне хулиганы на Приморском бульваре повредили стекло здания, в котором расположен панорамный лифт.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе орудуют «светофорные» вандалы.

По политическим мотивам

Больше всего актов вандализма у нас зафиксировали в 2014 году. Памятники и символику разрушали преимущественно не из озорства, а с четкой политической целью. Противники Евромайдана делали это скрытно, сторонники могли позволить себе такие действия напоказ.

Один из случаев — активисты демонтировали барельеф маршала Жукова на здании бывшего Одесского облвоенкомата. Полиция вела по этому поводу досудебное расследование по статье 296 УК Украины «Хулиганство». Этим дело и закончилось. Общественный активист, участник Евромайдана Сергей Гуцалюк настаивает, что барельеф Жукова активисты сняли на законных основаниях. Мол, КЭЧ — квартирно-эксплуатационная часть — к тому времени уже приняла соответствующее решение, просто не имела физической возможности его выполнить. Активисты — помогли.

— Процедура выдержана, табличка сейчас хранится в музее Одесского военного округа, — подвел черту под инцидентом Сергей Гуцалюк. — Было решение местной власти о том, чтобы снести. Но в каких-то случаях нахально вели себя представители коллаборационистских сил, и местное патриотическое сообщество самостоятельно выполняло этот закон о декоммунизации, иногда не придерживаясь окончательной процедуры.

Вандалы по классификатору УК

ст. 194 — преднамеренное уничтожение или повреждение имущества;

ст. 296 — хулиганство;

ст. 297 — надругательство над могилой, другим местом захоронения.

По ту сторону декоммунизации

В Одессе и ее окрестностях разрушению и надругательству подвергались не только памятники советскому прошлому, но и монументы, связанные с Евромайданом и последующими драматическими событиями. Еще в 2014-м в Коминтерновском (ныне Доброслав) разрушили памятник в честь героев Небесной сотни. В 2019-м разбили памятную табличку Игорю Иванову, который погиб во время событий 2 мая 2014 года.

В этих случаях злоумышленников поймали. Коминтерновские разрушители получили условный срок. Те, кто разбил табличку, извинились и поучаствовали в ее восстановлении. Правда, совсем недавно, в начале сентября, ее облили зеленкой.

Мы попытались через соцсети получить комментарии от представителей сил, оппозиционных Евромайдану. Однако отвечать на наши вопросы там не стали.

Что делать?

В одной из инстанций, куда мы обратились при подготовке статьи, нам полушутя сказали: «Вандализм — состояние духа, заставляющее разрушать красивые вещи». Мол, это было со времен Герострата и будет до скончания веков. Впрочем, как показывает практика, перспектива неиллюзорного наказания благотворно сказывается на состоянии городской среды. Многое зависит от состояния общества.

Война с памятниками у нас, видимо, уже в ближайшее время сойдет на нет. Коммунистических — не останется, антикоммунистические просто перестанут быть объектом борьбы политических группировок.

— У нас достаточный гарнизон полиции и национальной гвардии — не надо, чтобы функции силовых структур брала на себя общественность, — говорит Сергей Гуцалюк.

То же самое сказали нам и в обл­управлении Нацполиции: «Поддержка общественности в противодействии вандализму состоит только в свое­временном оповещении о таких фактахорганов полиции и дальнейшем всестороннем содействии во время документирования этих правонарушений».

Специалисты считают, что нынешние проявления вандализма не свидетельствуют о какой-то масштабной деградации общества. Такие случаи происходят в больших городах — из-за большой концентрации населения и разных, в том числе и неформальных, течений. В Одессе — самом густонаселенном городе страны — остается только воспитывать детей, лечить неуравновешенных, а также с помощью камер наблюдения отлавливать вандалов-злоумышленников — воришек да хулиганов.

Мотивы вандалов: что говорит наука?

Воруют. Разрушение здесь не самоцель, а просто следствие корыстного преступления.

Занимаются политикой. Разрушение враждебных символов для борьбы с враждебными идеями.

Мстят. Разрушение происходит в ответ на обиду или оскорбление. Особенно когда реальному источнику обиды отомстить не получается.

Играют. Пощекотать нервы, погонять адреналин, «зарисоваться» перед товарищами.

Самовыражаются. Ведь хорошими делами прославиться нельзя. Во всяком случае — сложно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе вандалам не страшен карантин — украли статую кота Трушного-Татушного.