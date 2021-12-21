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Экстренная уборка: как быстро навести в квартире порядок

Экстренная уборка: как быстро навести в квартире порядок

Ждете гостей или должен придти мастер, чтобы починить сломанный кран? А может быть родственники супруга свалились, как снег на голову? В любом случае, нужно будет навести небольшой порядок.

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Давайте разберемся, как убраться в квартире, если гости придут с минуты на минуты.

С чего начать уборку в квартире?

Прежде чем бросаться наводить порядок в доме, сделайте несколько снимков на телефон. Сфотографируйте прихожую, кухню, спальню, гостиную и ванную комнату. Этот прием помогает взглянуть на привычное помещение под другим углом.

Посмотрите на снимки: что-нибудь кажется вам явно неуместным? Вполне вероятно, что вы обнаружите на фото лишнюю вещь. Например, спортивную сумку, которую поставили в угол две недели назад.

С чего начать уборку в квартире?

Что понадобится для быстрой уборки квартиры?

Для быстрой уборки квартиры вам понадобится хорошая музыка. Включите что-нибудь бодрое, немного перекусите и налейте в стакан любимый напиток. Подготовьте следующие средства:

  • мешки для мусора
  • пустые коробки или корзины
  • двухсторонние губки
  • салфетки для влажной уборки
  • бумажные полотенца
  • средство для мытья посуды
  • чистящее средство для унитаза (утенок)
  • пылесос

Распахните шторы и приоткройте окна, чтобы впустить свежий воздух. Залейте в унитаз чистящее средство. После этого можно приступать к уборке квартиры.

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Как быстро убраться в комнатах?

У вас нет времени, чтобы сделать весь дом безупречным, поэтому сосредоточьтесь на комнатах, которые увидят гости. Тратьте на уборку каждого помещения не более 5-7 минут:

  • Прихожая. Уберите беспорядок возле входной двери, освободите место для верхней одежды. Если у вас нет специальной полки для обуви, то уберите лишние туфли и ботинки в пакет. Этот пакет можно спрятать, повесив на вешалку под одеждой. Почистите свой дверной коврик пылесосом или вытряхните на улице. Уберите счета за коммуналку, ключи, газеты подальше от глаз гостей
  • Спальня. Вряд ли гости будут заходить в спальню, но кровать все же стоить заправить. Подберите одежду с пола и со спинки кровати. Отнесите всю грязную посуду на кухню. Кофейные чашки, блюдца, столовые приборы часто подолгу остаются возле кровати

Что понадобится для быстрой уборки квартиры?

  • Гостиная. Если у вас есть домашние животные, соберите шерсть с мягкой мебели и ковров. С этим хорошо справляется обычный липкий ролик для одежды. Протрите пыль везде, где ее можно увидеть. Расставьте предметы интерьера (книги, вазы) параллельно или перпендикулярно стенам. Это создаст чувство порядка
  • Кухня. Разберите все плоские поверхности. Это позволит снизить уровень визуального хаоса. Посуда и техника часто накапливается на столах, тумбах и столешницах. Уберите все ненужное на место, а если такого места нет, то спрячьте в коробку. Постарайтесь вымыть всю посуду, ведь ничто так не привлекает к себе внимание, как грязная посуда в раковине. Специалисты по уборке советуют протирать поверхности не круговыми, а S-образными движениями. Это поможет сэкономить время
  • Ванная и туалет. За несколько минут до начала уборки, пока наводите порядок в другой комнате), включите горячую воду. Пар увлажнит поверхности, и оттереть загрязнение будет проще. Протрите зеркало, замените полотенца, убедитесь, что у вас есть мыло и туалетная бумага. В чужой ванной гости остаются наедине с собой и замечают недочеты, потому что смотреть там больше не на что. Уберите всю лишнюю косметику, бутылочки, ватные диски и зубные щетки с раковины

Уборкой полов следует заняться в последнюю очередь. Пропылесосьте их или быстро подметите. Если позволяет время, то можно вымыть. Когда закончите с полами, выйдите из квартиры и зайдите обратно. Это поможет взглянуть на результат свежим взглядом.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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