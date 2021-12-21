Экстренная уборка: как быстро навести в квартире порядок

Ждете гостей или должен придти мастер, чтобы починить сломанный кран? А может быть родственники супруга свалились, как снег на голову? В любом случае, нужно будет навести небольшой порядок.

Давайте разберемся, как убраться в квартире, если гости придут с минуты на минуты.

С чего начать уборку в квартире?

Прежде чем бросаться наводить порядок в доме, сделайте несколько снимков на телефон. Сфотографируйте прихожую, кухню, спальню, гостиную и ванную комнату. Этот прием помогает взглянуть на привычное помещение под другим углом.

Посмотрите на снимки: что-нибудь кажется вам явно неуместным? Вполне вероятно, что вы обнаружите на фото лишнюю вещь. Например, спортивную сумку, которую поставили в угол две недели назад.

Что понадобится для быстрой уборки квартиры?

Для быстрой уборки квартиры вам понадобится хорошая музыка. Включите что-нибудь бодрое, немного перекусите и налейте в стакан любимый напиток. Подготовьте следующие средства:

мешки для мусора

пустые коробки или корзины

двухсторонние губки

салфетки для влажной уборки

бумажные полотенца

средство для мытья посуды

чистящее средство для унитаза (утенок)

пылесос

Распахните шторы и приоткройте окна, чтобы впустить свежий воздух. Залейте в унитаз чистящее средство. После этого можно приступать к уборке квартиры.

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Как быстро убраться в комнатах?

У вас нет времени, чтобы сделать весь дом безупречным, поэтому сосредоточьтесь на комнатах, которые увидят гости. Тратьте на уборку каждого помещения не более 5-7 минут:

Прихожая . Уберите беспорядок возле входной двери, освободите место для верхней одежды. Если у вас нет специальной полки для обуви, то уберите лишние туфли и ботинки в пакет. Этот пакет можно спрятать, повесив на вешалку под одеждой. Почистите свой дверной коврик пылесосом или вытряхните на улице. Уберите счета за коммуналку, ключи, газеты подальше от глаз гостей

. Уберите беспорядок возле входной двери, освободите место для верхней одежды. Если у вас нет специальной полки для обуви, то уберите лишние туфли и ботинки в пакет. Этот пакет можно спрятать, повесив на вешалку под одеждой. Почистите свой дверной коврик пылесосом или вытряхните на улице. Уберите счета за коммуналку, ключи, газеты подальше от глаз гостей Спальня. Вряд ли гости будут заходить в спальню, но кровать все же стоить заправить. Подберите одежду с пола и со спинки кровати. Отнесите всю грязную посуду на кухню. Кофейные чашки, блюдца, столовые приборы часто подолгу остаются возле кровати

Гостиная . Если у вас есть домашние животные, соберите шерсть с мягкой мебели и ковров. С этим хорошо справляется обычный липкий ролик для одежды. Протрите пыль везде, где ее можно увидеть. Расставьте предметы интерьера (книги, вазы) параллельно или перпендикулярно стенам. Это создаст чувство порядка

. Если у вас есть домашние животные, соберите шерсть с мягкой мебели и ковров. С этим хорошо справляется обычный липкий ролик для одежды. Протрите пыль везде, где ее можно увидеть. Расставьте предметы интерьера (книги, вазы) параллельно или перпендикулярно стенам. Это создаст чувство порядка Кухня . Разберите все плоские поверхности. Это позволит снизить уровень визуального хаоса. Посуда и техника часто накапливается на столах, тумбах и столешницах. Уберите все ненужное на место, а если такого места нет, то спрячьте в коробку. Постарайтесь вымыть всю посуду, ведь ничто так не привлекает к себе внимание, как грязная посуда в раковине. Специалисты по уборке советуют протирать поверхности не круговыми, а S-образными движениями. Это поможет сэкономить время

. Разберите все плоские поверхности. Это позволит снизить уровень визуального хаоса. Посуда и техника часто накапливается на столах, тумбах и столешницах. Уберите все ненужное на место, а если такого места нет, то спрячьте в коробку. Постарайтесь вымыть всю посуду, ведь ничто так не привлекает к себе внимание, как грязная посуда в раковине. Специалисты по уборке советуют протирать поверхности не круговыми, а S-образными движениями. Это поможет сэкономить время Ванная и туалет. За несколько минут до начала уборки, пока наводите порядок в другой комнате), включите горячую воду. Пар увлажнит поверхности, и оттереть загрязнение будет проще. Протрите зеркало, замените полотенца, убедитесь, что у вас есть мыло и туалетная бумага. В чужой ванной гости остаются наедине с собой и замечают недочеты, потому что смотреть там больше не на что. Уберите всю лишнюю косметику, бутылочки, ватные диски и зубные щетки с раковины

Уборкой полов следует заняться в последнюю очередь. Пропылесосьте их или быстро подметите. Если позволяет время, то можно вымыть. Когда закончите с полами, выйдите из квартиры и зайдите обратно. Это поможет взглянуть на результат свежим взглядом.

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