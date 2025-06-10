Как выбрать качественное мороженое?

— Если человек хочет быть уверен, что он покупает мороженое, произведенное исключительно из молочного сырья, следует отдавать предпочтение продукции, изготовленной по ДСТУ 4733:2007, — говорит директор учебно-научного института пищевых технологий им. Н.А. Гришина Одесского национального технологического университета, кандидат технических наук Татьяна Шарахматова. — Это самые дорогие виды мороженого, потому что себестоимость молока сегодня немалая. Чаще всего же люди покупают мороженое с комбинированным составом — в нем есть не только молочное сырье, а также жиры животного происхождения. На таком мороженом вы увидите надпись ДСТУ 4735:2007. Оно дешевле. Кроме того, все более популярным становятся плодово-ягодные виды мороженого, сорбеты и фруктовый лед. У них на упаковке производители ставят надпись ДСТУ 4734:2007.

Производители сейчас много экспериментируют: используют белый, молочный, черный шоколад, разные глазури, добавляют фрукты, джемы, мак. И потребителю действительно не позавидуешь: определиться с тем, что нравится больше всего, очень трудно.

Мороженое на взгляд врача

Врачи отмечают: мороженое — это достаточно калорийный десерт. Поэтому для взрослого человека разумным количеством, которое можно съесть, является одна порция в 70 граммов в день. Особенно осторожно надо обращаться с мороженым людям, больным сахарным диабетом. Здесь надо просчитывать, насколько повысится сахар крови. И это касается даже мороженого с 0% сахара, потому что оно не имеет в своем составе лактозы, однако имеет сахарозаменители и усилители вкуса, которые быстро приучают к этому десерту.

Не следует преувеличивать и с мороженым в рационе детей.

— Я советую не давать мороженое деткам, которым еще не исполнилось 2 годика, — говорит медицинский директор детского консультативно-диагностического центра им. Б.Я. Резника, врач-педиатр Анна Пенчо. — Если уже есть 2 годика, можно предложить малышу одну маленькую порцию и больше в этот день сладкого не давать. Потому что в мороженом, во-первых, много сахара, во-вторых, много насыщенных жиров. И вообще ребенок не должен употреблять мороженое каждый день. Съедать мороженое нужно медленно, маленькими кусочками.

Анна Пенчо

— Это касается любого мороженого — обычного, с 0% сахара, льда, сорбета?

— Да, это касается всех видов мороженого. Надо помнить: мороженое не должно стать заменой полноценному приему пищи, потому что малыши очень быстро начинают отдавать предпочтение именно мороженому.

— Бытовало мнение, что мороженое может вызвать ангину. Это правда?

— Ангину вызывают инфекции, а не холодные продукты или напитки. Мороженое может даже помогать облегчить боль при ангине. Даже после операций по удалению миндалин ЛОР-специалисты советуют съесть порцию мороженого в качестве обезболивающего средства.

— Очень часто мороженое обвиняют в том, что оно вызывает кариес. Это так?

— Если уже есть кариес, ребенок, когда ест мороженое, может чувствовать холод — он заходит в зуб. Проблема не в мороженом, а в зубе. Надо приучить ребенка своевременно чистить зубы, особенно после сладкой пищи. Когда зубы здоровы, ни к какому дискомфорту мороженое не приведет.

Мифы о мороженом и реальность

Не все верят, что мороженое повышает настроение. А этому есть очень простое объяснение: классический пломбир и сливочное мороженое содержат аминокислоту L-триптофан, которая способствует успокоению нервной системы и повышению иммунитета. Только вот сохранить такую аминокислоту в готовом продукте непросто, а замораживание позволяет это сделать. Благодаря этому вкусные порции холодного десерта способствуют выработке серотонина! Поэтому потребление мороженого действительно дарит ощущение счастья и положительные эмоции!

Еще мороженое считают угрозой для стройной фигуры. А зря. Потому что плодово-ягодные виды, замороженный лед, сорбеты в несколько раз менее калорийны, чем конфеты. Кроме того, на каждой порции мороженого производители указывают калорийность десерта из расчета на 100 граммов. Это позволяет просто рассчитать, сколько калорий вы съедите с порцией мороженого, и вовремя остановиться.

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