Многие владельцы водонагревателей годами не заглядывают внутрь бака. Да и на что там смотреть, если бойлер исправно греет воду. Но любую технику нужно вовремя обслуживать, иначе она сломается в самый неподходящий момент.

Давайте разберемся, как часто нужно обслуживать бойлер и что будет, если его не чистить.

Зачем чистить бойлер?

Потому что внутри бака появляется накипь и отложения. Когда вода нагревается, то соли, которые в ней содержатся, выпадают в осадок. Чем выше температура в бойлере, тем больше образуется осадка.

Больше всего накипи образуется на нагревательном элементе — ТЭНе. Со временем этот осадок затвердевает и ТЭН становится похож на коралл из океанских глубин, такой же пористый и ветвистый.

Накипь плохо проводит тепло, а это значит, что нагревательный элемент хуже греет воду. В итоге ТЭН будет греть сам себя и выйдет из строя.

Основные признаки накипи в бойлере:

шум во время работы

бойлер долго греет воду

вода не нагревается до нужной температуры

часто «выбивает» автомат в электрическом щите

горячая вода пахнет сероводородом

цвет горячей воды стал желтого оттенка

Как часто нужно чистить накипь?

Практически в любой инструкции к бойлеру сказано, что нужно регулярно осматривать ТЭН и при необходимости удалять накипь. Но с какой именно периодичностью это делать — не указывают. Поэтому многие владельцы бойлеров никогда не заглядывают внутрь бака.

Однако, если дочитать инструкцию до конца, то в разделе о техническом обслуживании и ремонте указаны сроки обслуживания другого компонента бойлера — анода. Помимо нагревательного элемента, в баке установлен магниевый анод. Это небольшой стержень, который находится рядом с ТЭНом. Он защищает нагревательный элемент и бак от коррозии — магний вступает в реакцию с водой более активно и потихоньку разрушается. То есть анод принимает удар коррозии на себя.

Производители бойлеров рекомендуют ежегодно проверять состояние магниевого анода. Если он стал тонким, то его необходимо заменить, иначе бак начнет ржаветь изнутри. Магниевый анод — это расходный материал, его не меняют по гарантии.

Таким образом, внутрь бойлера нужно заглядывать каждый год — проверять анод и заодно очищать ТЭН от накипи, если она есть.

А есть какие-нибудь противопоказания по чистке бойлера?

Многие мастера отказываются вскрывать бойлер, если его не чистили в течение 6-8 лет. Дело в том, что внутри бака может образоваться огромное количество накипи (литров 10-15) и нагревательный элемент легко сломать.

Бывает так, что из-за накипи ТЭН деформируется и его «распирает» в стороны. Вынуть его из бака и не повредить — задача непростая. Кроме того, старые модели бойлеров сняты с производства, купить к ним подходящий ТЭН или терморегулятор не получится. Мастера в таких случаях советуют ничего не делать. Либо купить новый бойлер.

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Сколько стоит чистка бойлера в Одессе?

Цены на эту услугу начинаются от 350 гривен. Магниевый анод в стоимость не входит, его нужно приобретать отдельно — от 80 гривен. Обратите внимание на диаметр резьбы анода, он может отличаться у разных производителей.

Если вовремя не чистить бойлер, то замена ТЭНа, который выйдет из строя из-за накипи, обойдется около 350-600 гривен. Сам нагревательный элемент в среднем стоит от 300 гривен, в зависимости от мощности и модели. Во время замены ТЭНа бойлер чистят от накипи, поэтому эту услугу тоже придется оплатить.

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Фото: prom.ua