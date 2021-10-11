Новости Одессы и Одесской области

Как понять, что пришло время чистить бойлер?

Как понять, что пришло время чистить бойлер?

Многие владельцы водонагревателей годами не заглядывают внутрь бака. Да и на что там смотреть, если бойлер исправно греет воду. Но любую технику нужно вовремя обслуживать, иначе она сломается в самый неподходящий момент.

Подписаться

Давайте разберемся, как часто нужно обслуживать бойлер и что будет, если его не чистить.

Зачем чистить бойлер?

Потому что внутри бака появляется накипь и отложения. Когда вода нагревается, то соли, которые в ней содержатся, выпадают в осадок. Чем выше температура в бойлере, тем больше образуется осадка.

Больше всего накипи образуется на нагревательном элементе — ТЭНе. Со временем этот осадок затвердевает и ТЭН становится похож на коралл из океанских глубин, такой же пористый и ветвистый.

Накипь на ТЭНе

Накипь на ТЭНе. Фото: olx.ua

Накипь плохо проводит тепло, а это значит, что нагревательный элемент хуже греет воду. В итоге ТЭН будет греть сам себя и выйдет из строя.

Основные признаки накипи в бойлере:

  • шум во время работы
  • бойлер долго греет воду
  • вода не нагревается до нужной температуры
  • часто «выбивает» автомат в электрическом щите
  • горячая вода пахнет сероводородом
  • цвет горячей воды стал желтого оттенка

Как часто нужно чистить накипь?

Практически в любой инструкции к бойлеру сказано, что нужно регулярно осматривать ТЭН и при необходимости удалять накипь. Но с какой именно периодичностью это делать — не указывают. Поэтому многие владельцы бойлеров никогда не заглядывают внутрь бака.

Однако, если дочитать инструкцию до конца, то в разделе о техническом обслуживании и ремонте указаны сроки обслуживания другого компонента бойлера — анода. Помимо нагревательного элемента, в баке установлен магниевый анод. Это небольшой стержень, который находится рядом с ТЭНом. Он защищает нагревательный элемент и бак от коррозии — магний вступает в реакцию с водой более активно и потихоньку разрушается. То есть анод принимает удар коррозии на себя.

Магниевые аноды: использованный и новый

Магниевые аноды: использованный и новый. Фото: alliancecc.com.au

Производители бойлеров рекомендуют ежегодно проверять состояние магниевого анода. Если он стал тонким, то его необходимо заменить, иначе бак начнет ржаветь изнутри. Магниевый анод — это расходный материал, его не меняют по гарантии.

Таким образом, внутрь бойлера нужно заглядывать каждый год — проверять анод и заодно очищать ТЭН от накипи, если она есть.

А есть какие-нибудь противопоказания по чистке бойлера?

Многие мастера отказываются вскрывать бойлер, если его не чистили в течение 6-8 лет. Дело в том, что внутри бака может образоваться огромное количество накипи (литров 10-15) и нагревательный элемент легко сломать.

Бывает так, что из-за накипи ТЭН деформируется и его «распирает» в стороны. Вынуть его из бака и не повредить — задача непростая. Кроме того, старые модели бойлеров сняты с производства, купить к ним подходящий ТЭН или терморегулятор не получится. Мастера в таких случаях советуют ничего не делать. Либо купить новый бойлер.

Читайте также: В Европе производителей обязали выпускать запчасти к бытовой технике

Сколько стоит чистка бойлера в Одессе?

Цены на эту услугу начинаются от 350 гривен. Магниевый анод в стоимость не входит, его нужно приобретать отдельно — от 80 гривен. Обратите внимание на диаметр резьбы анода, он может отличаться у разных производителей.

Если вовремя не чистить бойлер, то замена ТЭНа, который выйдет из строя из-за накипи, обойдется около 350-600 гривен. Сам нагревательный элемент в среднем стоит от 300 гривен, в зависимости от мощности и модели. Во время замены ТЭНа бойлер чистят от накипи, поэтому эту услугу тоже придется оплатить.

Статья по теме: Как очистить бойлер от накипи?

Еще по теме: Кому в Одессе дают помощь на лечение и покупку бойлера?

Фото: prom.ua

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить