Новости Одессы и Одесской области

Почему День города отмечают 2 сентября или как у Одессы украли 400 лет истории (видео)

В представленном видео «Одесская жизнь» предлагает взглянуть на историю Одессы без мифов, с научной точки зрения.

Предлагаем нашим читателям, а теперь уже и зрителям, посмотреть на историю Одессы объективно, без легенд и мифов, которых так много в истории нашего города. И хотя они придают некий истории некий, на первый взгляд романтический и загадочный налет,  думается, основывать свою жизнь на них, а не на реальности – опрометчиво, и может иметь нехорошие последствия. Например, в виде ракетных обстрелов, смерти детей, разрушенных жилых комплексов и старинных дворцов, ставших потом музеями.

Проект краеведческих лекций «Украинский Юг» как раз призван деконструировать исторические мифы о заселении южной Украины, а также рассказать о ключевой роли в освоении этих территорий украинцами.

Инициаторами и координаторами информационно просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти.

Консультантами в ролике выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. И.Мечникова Владимир Полторак, начальник южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк, профессор кафедры истории Украины ОНУ им. И.Мечникова Тарас Гончарук.

Представленное видео снято студией ONYKO Films.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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