Как сообщили в Центре, исследование «О распространенности потребления алкогольных напитков среди мужского населения Одесской области» проводили с сентября 2023 года по декабрь 2024 года путем анонимного онлайн-опроса. Объектом исследования стали мужчины из Одесской области в возрасте от 10 до 59 лет. Всего прошли онлайн-опрос 357 человек разного возраста, из них 198 — жители городов, 159 — жители сельской местности.

Основные результаты:

Лишь каждый 20 респондент никогда не употреблял алкоголь.

Три четверти опрошенных в типичный день потребляют 1-2 стандартные дозы алкоголя.

Каждый десятый человек употребляет от 3 до 6 доз алкоголя за раз.

8,96% опрошенных признались, что потребляют более 6 доз алкоголя за один раз, причем среди детей и подростков эта цифра выше, чем среди взрослых.

Среди мальчиков 10-14 лет зафиксирован более высокий уровень регулярного потребления алкоголя, чем среди подростков и взрослых.

Специалисты отмечают, что безопасной дозы алкоголя не существует. По международным стандартам одна “стандартная доза” содержит 10 г чистого этилового спирта. Это эквивалентно 25 мл водки, 100 мл вина или бокала пива объемом 330 мл.

Результаты исследования областного центра контроля и профилактики болезней поставила под сомнение Елена Буйневич — руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета.

“Скажите, пожалуйста, откуда эти данные, кто проводил исследование, среди каких детей? Я точно не в теплой ванне, но неужели у исследователей даже тени сомнения не появилось перед публикацией этих не тревожных, нет, очень сомнительных данных? Вы понимаете, что по вашим «данным» алкоголь употребляет 99 процентов детей? Ну неужели то, что вы сами написали: юноши употребляют алкоголь меньше, чем дети 10 лет, вас самих не заставило хотя бы проверить эти данные?”, — прокомментировала публикацию Буйневич.

По теме: В Одесской области 5-летний ребенок отравился алкоголем: подробности





