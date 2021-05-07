Рецепты апреля. Конкурс «Борща охота»

«Одесская жизнь» продолжает искать рецепт самого-самого борща. А значит и продолжается конкурс «Борща охота». Первый месяц конкурса завершен. Мы получили десятки рецептов от читателей со всей Украины. Голосование за апрельские уже завершено, но ознакомиться и сохранить себе один из понравившихся рецептов вы всегда сможете здесь.

Холодный литовский борщ от Роксоланы Авраменко из Херсона

Готовим на 6 порций.

Ингредиенты:

Кефир 1 л

Квашеные огурцы 3 шт

Свекла 3 шт (небольшие)

Картофель 6 шт

Яйца 4 шт

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Базилик или другая зелень на ваш вкус

Способ приготовления:

Отварите свеклу и яйца. Дайте остыть свекле и потрите ее на крупной терке. Залейте кефиром и хорошо перемещайте. Яйца очистите и порежьте. Огурцы порежьте. Добавьте яйца и огурцы к кефиру и свекле, перемешайте, добавьте соль и перец. Поставьте в холодильник на 1 час. В это время отварите картофель. Перед подачей порежьте или добавьте целую картофелину к каждой порции. Картофель обязательно должен быть теплым. В конце добавьте базилик.

Приятного аппетита!”

Український борщ від Олександра Палія м. Дніпро

7 л води (2 літра для першого закіпання та 5 л для страви)

Ингредиенты:

1-1,5 кг м’яса (ребра або домашня курятина)

2 великі цибулини

2 середні бурячка

2 середні морквинки

100 г селери

2 солодких перчини

1 ст. ложка смальцю

50 г олії

0,7 кг картоплі

1 кг капусти

0,7 л домашнього томатного соку або 4 ст. ложки томатної пасти

4 квашених солоних помідора

3 зубчики часнику

2 лаврових листочка

Зелень

5 зернят духм’яного перцю

Способ приготовления:

М’ясо треба промити і прокип’ятити у 2 літрах води пару хвилин. Витягти, промити, покласти в кастрюлю, залити водою та поставити на вогонь. Після закіпання вогонь зменшити та зібрати залишки пінки. Хвилин через 5-10 після закіпання у бульйон додаємо порізану кубиками цибулину та одну солодку перчину і порізані на тоненькі смужки бурячок, морквинку та селеру. Бульйон трохи підсолити. Приблизно через півтори години додаю порізану на кубики картоплю.

Переходимо до зажарки. Розігріваємо на сковороді смалець та олію. Додаємо порізану на невеличкі кубики цибулю і смажимо хвилини 3-4. Додаємо порізану на смужки морковку, потім такий же бурячок і згодом порізаний на невеличкі кубики солодкий перець. Смажимо до готовності і заливаємо томатом. У випадку, коли використовуємо томатну пасту, додаємо близько одного стакана води у сковороду до пасти. Тушкуємо приблизно хвилин 5-7.

Перевіряємо готовність картоплі. Якщо вона м’яка додаємо до бульйону зажарку. На шинковку тремо капусту і додаємо до страви. Солоні квашені помідори натираю на терку і додаю до бульйону. Зелень (петрушка, кріп, навесні молоденької кропиви, влітку – молоденькі листя буряка) загортаю у капустяного листка, для зручності нарізання та міленько нарізаю. Додаю у борщ нарізану зелень, духм’яний перець, лавровий лист та міленько порізаний часник. Досолюю страву за смаком. Після додавання капусти страва має покипіти хвилини три, після додавання зелені одну хвилину.

Весь час приготування близько 2 години 30 хвилин.

Видео рецепта:

Рецепт борщу моєї мами Бабак М.В. Хмельницька область

Ингредиенты на 4-х літрову каструлю потрібно:

М’ясо – 400-500 г (бажано свинячі реберця)

Квасоля – 1 склянка (замочую з вечора)

Картопля – 4 шт. (середнього розміру, ріжу на маленькі кубики)

Буряк столовий – 500 г (відварюю у воді)

Капуста – 300 г (порізані на маленькі шматочки)

Цибуля – 1 шт. (ріжу на маленькі кубики)

Морква – 1 шт (ріжу соломкою)

Лавровий лист – 2 шт.

Пучок кропу (ріжу дрібненько)

Сіль – не повну ложку

Томатна паста – 1 ст. ложка

Олія – 2 ст. ложки

Перець солодкий 0 1 шт.

Приправа «10 овочевих приправ» – 1 ст. ложка

Сметана – 1 склянка

Способ приготовления:

У 4-літрову каструлю заливаю 3 л води, вода закипає, кидаю м'ясо і квасолю, варю 20 хвилин. Додаю картоплю, варю ще 15 хвилин. Кидаю буряк, порізаний соломкою і обжарений в олію Вливаю ложку оцту, щоб буряк мав червоний колір. Далі кидаю моркву, порізану соломкою, капусту, при кінці варіння кидаю цибулю, свіжу, мілко порізану.

Відставляю зварений борщ в сторону і роблю зажарку:

2 ст. ложки олії, зажарюю мілко порізану цибулю до золотистого кольору. Додаю нарізаний соломкою солодкий перець, томат, склянку сметани. Це все пережарюю, вливаю в борщ, додаю 1 не повну ложку солі, і так само цукру, кидаю лаврове листя і порізаний кріп. Варю ще 2 хвилини.

Смачного вам!

Поліський борщ з сюрпризом (Ільченко Н.І., м. Бахмач)

Ингредиенты:

На 1,5 л води

М’ясо – 300 г (свинина або курятина)

Капуста – 1 гол. (невеликого розміру)

Картопля – 5 шт.

Морква – 1 шт.

Столовій буряк – 1 шт.

Ріпчаста цибуля – 2 шт.

Рослинна цибуля – 3 ст. ложки

Томатна паста – 2 ст. ложки

Вода (для тушкування) – 3 ст. ложки

Ягоди вишні – 0,5 стакана (свіжі або заморожені)

Подрібнені горіхи – 0,5 стакана

Лавровий лист – 2 шт.

Чорний перець горошок – 6 шт.

Сіль, цукор – за смаком

Способ приготовления:

Свіжий зелений укріп – при подачі” “Готуємо м’ясний бульйон, для цього 300 г свинини (або курятини) заливаємо 1,5 л води, доводимо до кипіння і варимо на помірному вогні 20-30 хвилин. Додаємо порізану капусту, проварюємо 10 хвилин, додаємо почищену і порізану кубиками картоплю, дрібку солі. В кінці варіння м'ясо-овочевого бульйону додаємо 6 шт. горошин чорного перцю і 2 шт. лаврушки.

Одночасно з овочевим бульйоном готуємо засмажку.

В сковорідку з розігрітою рослинною олією викладаємо порізану кубиками цибулю і обсмажуємо, помішуючи, 5-7 хвилин. Додаємо почищений і порізаний соломкою столовий буряк, теж витримуємо 5-7 хвилин, потім моркву, порізану соломкою, обсмажуємо 5 хвилин. Далі в овочеву засмажку додати 3 ст. ложки води, 0,5 стакана грецьких подрібнених горіхів,, 0,5 стакана ягід вишні (без кісточок) і 2 ст. ложки томатної пасти. Накриваємо сковорідку кришкою і тушкуємо на помірному вогні 7 хвилин. В зварений м'ясо-овочевий бульйон додаємо приготовлену засмажку, сіль і цукор за смаком. Борщік поліський з сюрпризом готовий, але треба потерпіти щоб якусь годинку настоявся. Перед подачею на стіл посипати зеленню кропу.

Сма-ко-та!!!

Любимый борщ нашей семьи! (на свиных ребрах с фасолью)

Ингредиенты:

Свиные ребра

Капуста

Картофель

Буряк

Лук

Морковь

Фасоль красная(консервированная )

Томатная паста

Соль, перец

Способ приготовления:

Отвариваем свиные ребра, снимаем шум, чтоб бульон стал прозрачный. Шинкуем капусту, бросаем в бульон, затем картошку, порезанную кубиками. Одновременно тушим на сковороде овощи ( лук, морковку и буряк). Затем закидываем зажарку и красную фасоль консервированную в кастрюлю, добавляем 1 ст.ложку томатной пасты. Солим, перчим по вкусу.

Даем настояться!

Поддаем с чесночком и салом! Объедение! Приятного аппетита!

Борщ український з м’ясом і пампушками (Шевчик П.І.)

На 3-4 літра води

Ингредиенты:

М’ясо – 300 г

Картопля – 300 г

Буряк – 200 г

Морква – невеликий корінець

Цибуля – 1 шт. пасерована на олії

Квасоля варена – 100 г

Капуста – 250-300 г

Зелене яблуко – 1 шт.

Томат-пюре – ½ склянки

Сало – 20 г

Вершкове масло – 2 стол. Ложки

Часник – 1-2 зуб.

Лавровий лист – 1шт.

Перець чорній і духмяний – за смаком

Сметана – 2 ст. ложки

Варити борщ на маленькому вогні.

300 г мяса (яловичини або курятини) відварити до готовності У зварений бульон кладемо: протушені на вершковому маслі буряк, моркву, нарізані соломкою; підсмажену цибулю (ріпчасту і зелену), квасолю варену. Додаємо картоплю, нарізану кубиками і капусту, нарізану соломкою, варимо 15 хвилин. Також додаємо томат-пюре, яблуко, нарізане дольками. Заправляємо товченим салом з сирою цибулею і часником. Сіль, цукор, лавровий лист, лимонну кислоту (чуть-чуть), перець духмяній і гіркий за смаком. Доводимо до кипіння (5 хвилин) і виключаємо. Даємо настоятися 15-20 хвилин и подаємо на стіл. У тарілку: кусочки м’яса, сметану, зелень петрушки та укропу (дрібно нарізану)

Пампушки:

Мука, цукор (1 ст. ложка), дріжджі (10 г), олія (1 ст. ложка). Коли тісто підійде, зробити кульки і пекти в духовці чи на сковороді на олії.

Подавати окремо з підливою (часник, сіль, вода, олія – добре розмішати).

Борщ с черносливом

Воды-2 литра

Ингредиенты:

Картофель-150г

Свекла-100г

Морковь-50г

Капуста-200г

Лук репчатый-1штк

Чеснок- 2 зубца

Томат-2 столовых ложки

Растительное масло- 3 ложки

Чернослив вяленый без кости-200г

Корень сельдерей-50г

Соль, сахар ,лавровый лист по вкусу

Способ приготовления:

Картофель режем брусочками. Свеклу морковь корень сельдерея терем на крупной тёрку. Капусту и лук репчатый шинкуем.

Картофель опускаем в кипящую воду варим 15 мин

Чернослив режем на 2-4 части

Свеклу, морковь, лук, чернослив высыпаем в сковородку с томатом и тушим на растительном масле 15 мин

Опускаем вести с капустой в кастрюлю с картофелем

Посылаем зеленью и чесноком

Даём настояться 20-30 мин.

Борщ с сельдереем от Марины Анатольевны из Одессы

На 3 литра воды.

Ингредиенты:

крыло индюка – 1 шт

Лук репчатый – 1 шт

Корень сельдерея – 100 г

Морковь – 1 шт

Свекла – 2 шт.

Капуста – 1/4 небольшого кочана

Картофель – 2-3 шт

заправка из свежих помидоров – 2 ст. ложки

Оливковое масло для жарки, лимонный сок – 1 ст. ложка

Сахар – 1 ч. ложка

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Борщ — одно из любимых первых блюд в нашей семье, поэтому готовим мы его с дочерью достаточно часто. А рецепт у нас свой, немного усовершенствованный и отвечающий нашим вкусам. К примеру, говядину мы заменили на индюшиное крыло. С ним вкус борща получается более нежным и при этом насыщенным. И еще: мы никогда не добавляем в наш борщ томат. Круглый год в ход идет заправка из свежих помидоров, которую мы заготавливаем летом и порционно замораживаем.” “Крыло промыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения на слабом огне. Варить больше часа, снимая шум. Когда шум перестанет образовываться, посолить. Пока варится бульон, подготавливаем овощи. Корень сельдерея надо очистить и порезать соломкой, а репчатый лук – мелкими кубиками. Капусту помыть и тонко нашинковать. Морковь, свеклу очистить и натереть на крупную терку. Очищенный картофель порезать небольшими кусочками.

Когда крыло готово, его надо вытащить из бульона, остудить. Затем снять кожицу и разобрать на кусочки. Положить в бульон картофель. Варить минут 10. Параллельно пассируем овощи на оливковом масле. Сначала кладем в сковороду репчатый лук, затем добавляем к нему сельдерей и морковь. Готовить, помешивая, до мягкости моркови и сельдерея, в конце – поперчить. Свеклу пассировать отдельно – сначала на масле, потом добавить помидорную заправку, немного бульона, чайную ложку сахара и столовую ложку лимонного сока (для сохранения цвета). Тушить на слабом огне до полуготовности свеклы.

В борщ положить овощную пассировку с сельдереем. Дать закипеть и проварить на среднем огне 5 минут. Затем добавить капусту. Еще через 5 минут переложить в кастрюлю свеклу и подготовленное кусочками мясо. Готовность блюда определить по готовности капусты (мы любим, когда капуста хрустит). При необходимости досолить борщ, довести до кипения и снять с огня. Дать настояться 20-30 минут. Готовый борщ разлить по тарелкам, добавить сметану и подавать к столу.

Приятного аппетита!

Борщ с рыбой (Бережная Л., Чернівці)

Ингредиенты:

Рыба (карп, карась) – 50 г

Картофель – 40 г

Капуста свежая – 40 г

Квас свекольный (или лимонная кислота) – 80 г

Грибы сушеные – 4 г

Фасоль – 10 г

Свекла – 40 г

Морковь – 15 г

Корень петрушки – 8 г

Масло растительное – 10 г

Томатная паста – 20 г

Лук репчатый – 15 г

Мука – 2 г

Соль, сахар, специи, сметана, зелень, – по вкусу

Количество ингредиентов на 1 порцию. Если на несколько человек, то увеличьте количество ингредиентов во столько раз, сколько человек хотите накормить)

Способ приготовления:

Рыбу разделать и обжарить.

В грибной бульон положить картофель, нарезанный кусочками. После того, как закипит – нашинкованную капусту. Через 20-25 минут ввести мелко нарезанные вареные грибы, отдельно сваренную фасоль с отваром, свеклу, тушеную со свекольным квасом или лимонной кислотой, жиром и томатной пастой, пассированный лук, коренья. Заправить мучной пассировкой, солью, сахаром, перцем. Положить рыбу и еще раз прокипятить.

При подаче к столу положить сметану и зелень.

Борщ полтавський з галушками (Панасенко С.Ф., м. Полтава)

Ингредиенты:

М’ясо – 300 г (курки або гуски)

Буряк – 1 шт.

Капуста – 100 г

Картопля – 2 шт. середнього розміру

Морква – 1 шт.

Корінь петрушки – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Сало – 20 г

Смалець – 1 ст. ложка

Томатне пюре – 2 ст. лржки

Цукор – 1 чайна ложка

Оцет – 1 ст. ложка

Сіль – 1 чайна ложка

Бульйон – 4 склянки

Чорний перець – 3 горошини

Лавровий лист – 1 шт.

Зелень – 2 столові ложки

Сметана – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Для галушок:

1 склянка пшеничного або гречаного борошна, 1 яйце, вода або бульйон, сіль за смаком.” “М'ясо варимо до готовності. Буряки нарізаємо шматочками і тушкуємо на сковорідці. Нарізані моркву, корінь петрушки і цибулю обжарюємо на сковорідці, додаємо оцет, жир, цукор і томатне пюре. У проціджений киплячий бульйон кладемо нарізані кубиками картоплю, свіжу капусту і варимо 10-15 хвилин. Потім у бульйон кладемо тушковані буряки, обсмажене з цибулею коріння, гіркий перець, лавровий лист і варимо до готовності. Даємо настоятися 10-15 хвилин.

Приготування галушок:

У киплячу воду засипають третину просіяного пшеничного або гречаного борошна, добре розмішують і знімають з вогню. Після охолодження додають яйце, решту борошна і вимішують тісто. Потім напіввязке тісто потроху набирають столовою ложкою, вкидають у киплячу підсолену воду і варять до готовності.

Інший спосіб:

Некруте тісто розкачати товщиною 3-4 мм і нарізати квадратиками. Потім їх зварити у підсоленій воді.

Подаючи борщ на стіл, у нього кладуть м'ясо (куряче або гусяче), галушки, зелень петрушки, сметану.

Приємного апетиту.

Борщ пальчики оближешь от Любови

На кастрюлю 5 литров.

Ингредиенты:

Говядина 500 гр

Свекла 1 шт среднего размера

Лук 1 головка

Морковь 1 шт

Картофель 3-4 шт среднего размера

Капуста белокочанная 0,5 среднего качана

Петрушка, укроп – по вкусу

Соль, перец, лавровый лист, специи универсальные ( с привоза)

Способ приготовления:

Постное масло 2 ст.л” “Рецепт прост, мясо по желанию можно заменить на свинину либо курицу ( по предпочтениям). Но на говядине он получается не жирным и по особому наваристым))

Закладываем мясо для варки в холодную воду, доводим до кипения, собираем шум и сливаем воду с мутными частичками, у меня это где то две трети от воды, доливаем сколько нужно свежей и как закипит, на небольшом огне варим мясо пол часа если небольшие кусочки мяса, и если крупные – до часа, добавив лавровый лист. В это время слегка поджариваем лук с морковью на постном масле, выключаем и накрывает крышкой.

В кастрюлю с мясом после необходимого времени добавляем свеклу, после закипания варим десять минут, добавляем картофель, капусту, зелень, специи, зажарку и томим ещё минут двадцать. Наш борщ готов!)

Приятного аппетита!)

Борщ на сироватке (Семенський Іван Павлович, м. Черкаси)

Ингредиенты:

Сироватка – 3,5 л

М’ясо – 300 г

Квасоля – 1 стакан

Буряк – 1 шт. (150 г)

Морква – 1 шт. (150 г)

Цибуля – 1 шт. (50 г)

Томатна паста – 1 ст. ложка

Сало свіже – 100 г

Картопля – 6 шт.

Капуста – 500 г

Перець болгарський – 1 шт.

Перець горошком – 5 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Укроп – 1 ст. ложка

Часник – 3 зуб.

Сіль – 3 ст. ложки з верхом

Сметана – 1 ст. ложка на порцію.

Способ приготовления:

Варимо в сироватці м’ясо, квасолю – 40 хв. На крупній терці трем буряк, моркву, цибулю мілко ріжемо. На сковорідці пасеруємо на салі буряк, моркву, цибулю, додаємо томатну пасту, посипаючи однією ложкою муки – 15-20 хвилин. Через 40 хвилин витягуємо м’ясо і на бульйоні варимо квасолю, картошку, капусту – 15-20 хвилин. М’ясо ріжемо на кусочки і додаємо в борщ. Потім заправляємо пасерованою цибулею, буряком і морквою і добавляємо спеції: лавровий лист, перець горошком, порізаний болгарський перець, сіль. Можна добавити 1 ст. ложку оцту. Варемо ще 5 хвилин. У тарілку на кожну порцію – 1 ст. ложку сметани.

Борщ летний холодный

Воды-2 литра

Ингредиенты:

Картофель-100г

Свекла-150г

Морковь-50

Капуста-200

Лук репчатый-1штк

Чеснок-2 зубца

Томат-1 столовая ложка

Растительное масло-2 ложки

Бычки в томатном соусе-240г

Соль, сахар ,лавровый лист по вкусу

Способ приготовления:

Картофель режем брусочками Свеклу морковь трем на крупной тёрке Капусту и лук репчатый шинкуем Картофель опускаем в кипящую воду варим 15 мин Свеклу морковь лук высылаем в сковородку и высылаем коробку консервов добавляем томат и тушим на растительном масле 15 мин Опускаем вести с капустой в кастрюлю с картофелем Посылаем зеленью и чесноком

Даём настояться 20-30 мин

Борщ весняний вiд Рядченко I.О.

Витрати продуктiв на 4 – 5 порцiй:

2 середнi молодi буряки,

молода бiлоголова капустина,

1 невелика морквина,

6 – 7 молодих картоплин,

цибулина, 1 перець солодкий, квасоля спаржева або 3 – 4 стручки недозрiлої звичайної квасолi, томат-пюре 10 гр. (можна замiнити свiжими протертими помiдорами 2 шт.) сiль, сметана, корiнь петрушки 1шт., олiя ,зелень (крiп та петрушка).

Способ приготовления:

Весняний борщ можна готувати як на бульйонi ,так i без нього.У киплячу воду кладуть нарiзанний соломкою молодий буряк i варять протягом 35 – 40 хв. Цибулю нарiзають кубиком, моркву i корiнь петрушки соломкою i пасерують на олiї . Через 3 – 5 хв. додають томат-пюре i тушкують ще декiлька хвилин. Нашатковану капусту додають в каструлю, де вариться буряк, варять 10 хвилин. Пiсля кладемо картоплю, нарiзанний солодкий перець, квасолю. Варимо ще 10 -15 хв. й додаємо пасерованi овочi. Солимо за смаком. Наприкiнцi варiння кладемо зелень i 2 ложки сметани. Даємо борщу трохи настоятись. Такий борщ добре смакує з пампушками з часником i домашньою сметаною.

Борщ «Встречаю мужа» (Карпенко Л.Н., г. Шостка)

Вода – 2 литра

Ингредиенты:

Мясо – 300 г

Свекла столовая – 100 г

Капуста – 250 г

Картофель – 100 г

Томатная паста – 75 г (или 250 г свежих помидоров)

Свиное сало – 20 г

Морковь – 1 шт. (средняя)

Луковица – 1 шт. (средняя)

Сладкий перец – 0,5 стручка

Перец

Соль

Ингредиенты для пампушек:

Мука – 1 стакан

Вода – 0,5 стакана

Сахар – 1 ст.ложка

Дрожжи – 8 грамм

Растительное масло – 1 ч.ложка

Яйцо – 1 шт. (для смазки)

Способ приготовления:

В кипящую воду положить мясо, нарезанные свеклу, морковь и пол-луковицы. За несколько минут до готовности мяса добавить нашинкованную капусту, нарезанные ломтиками картофель и соломкой перец. Перед готовностью картофеля добавить томатную пасту или отваренные свежие помидоры, посолить по вкусу.

Затем кладем заправку: сало вместе с луком растолочь до тестообразного состояния. Кипятим 5 минут и борщ готов.

При подаче в тарелку кладем сметану. Кушаем с пампушками.

Приготовление пампушек:

Из дрожжевого теста сформировать шарики массой в 30 грамм, уложить их на смазанный маслом противень и оставить в теплом месте для расстойки (10-15 минут). Затем смазать сверху яйцом и выпекать в разогретой духовке 5-7 минут при температуре 180 градусов.

При подаче пампушки полить чесночным соусом: растереть чеснок (2-3 зубка) с солью (0,5 ч.ложки) и растительным маслом (0,5 ч.ложки), холодной кипяченой водой (0,5 ч.ложки).

Приятного аппетита.

Борщ «Состояние души» от Лидии

Ингредиенты:

Свиное ребро

Свекла большая

Корень петрушки

Лавр

Лук половинка

Морковь одна

Капуста

Картофель 2 шт

Фасоль половина стакана

Сельдерей 1/4

Перец болгарский

Сахар чайная ложка

Лимонный сок столовая ложка

Помидоры

Зелень

Яблоко кислое половинка

Способ приготовления:

Готовится мясной бульон с кореньями. В сотейнике пассеруются овощи (свекла, морковь, перец болгарский), к ним добавляется томатный сок, прогревается и вся смесь соединяется с бульоном. Затем добавляются картофель, капуста, отдельно приготовленная фасоль. За 20 мин до окончания приготовления в борщ добавляется яблоко, сахар, лимонный сок, специи.

«Проще не бывает – мясо отдыхает» (Бакирова А.М., г. Берегово)

Ингредиенты:

Фасоль – ¾ стакана

Картошка – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Буряк – 2 шт.

Капуста – 400 грамм

Томатный сок – 1 стакан

Лук – 1 шт.

Подсолнечное масло – 50 грамм (можно сало)

Горький перец

Чеснок

Укроп

Соль

Вода

Способ приготовления:

В 3-литровую емкость кладу фасоль (заранее отмачиваю, если сухая). В полу готовую фасоль забрасываю картофель. Пока кипит фасоль с картофелем, поджариваю лук, добавляю к нему нарезанную соломкой морковь.

К фасоли с картошкой одновременно добавляю буряк, натертый на терке, зажарку (лук с морковью), капусту.

Все всместе закипело. Заливаю томат. Соль по вкусу. Перец на любителя, укроп (можно семена укропа). Чеснок – на столе.

Борщ готов. Весь процесс занимает не более 25-0 минут.

Борщ должен настояться 20-30 минут.

Приятного аппетита.

«Привет из Одессы» (Ефремова Л.А., г. Одесса)

Ингредиенты:

Свиные ребрышки – 1 кг

Картошка – 500-700 грамм

Морковь – 300-400 грамм

Свекла – 200-300 грамм

Капуста – 300-500 грамм

Лук – 200-300 грамм

Уксус – 50 грамм

Томатная паста

Корень сельдерея – 200-300 грамм

Укроп, петрушка, соль – по вкусу

Сахар – 1 ст. ложка

Сметана по вкусу

Способ приготовления:

Берем свиные ребрышки и варим бульон – часа два.

Пока бульон варится, чистим картошку, буряк, морковь, лук.

В алюминиевую кастрюльку кладем смалец и порезанный лук – он жарится 20-30 минут, пока не станет розовый. Дальше кладем нарезанную свеклу, томатную пасту, морковь и уксус. Все это тушится 1-1,5 часа.

Когда бульон сварился, кладем картошку, нарезанную кубиками. Капусту н очень мелко шинкуем. Как сварилась картошка, кладем капусту – на 30-40 минут.

Потом закладываем буряк, морковь, лук, сельдерей и даем борщу кипеть 1-1,5 часа. Потом бросаем в кастрюлю зелень, даем минут 10 повариться. Солим.

При подаче добавляем в тарелку сметану – по вкусу.

«Постный борщ из грибов и фасоли» (Ханаева Н.В., Полтавская область)

Ингредиенты:

Буряк – 2 шт. (средних)

Морковь – 1 шт.

Грибы – 300 г

Фасоль – 1 стакан

Масло растительное

Соль

Сахар

Лимонная кислота

Ингредиенты для пампушек:

Мука – 300 г

Саха – 2 ст.ложки

Дрожжи сухие – 1 упаковка (12 г)

Молоко – 250 мл

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Часть свеклы, грибы и фасоль варим отдельно. На масле пассируем лук, порезанный кубиком, тертую морковь и тертую вареную свеклу.

В грибной бульон бросаем тушеные овощи. Фасоль перетираем через сито. Варим все 15 минут на медленном огне. Солим, перчим, добавляем лимонной кислоты по вкусу.

Такой борщ разливаем в глубокие тарелки или в горшочки и подаем с пампушками с чесноком.

Приготовление пампушек:

Делаем опару. В теплом молоке разводим дрожжи, сахар и 1 ст.ложку муки. Все хоршо перемешиваем и накрываем полотенцем. Опара готова через 15 минут.

Делаем тесто. В опару досыпаем оставшуюся муку и щепотку соли. Замешиваем тесто и снова ставим в теплое место на 40 минут. Тесто должно удвоиться.

Раскатываем тесто и вырезаю кружочки – 1 см. Можно с дырочкой.

Жарим пампушки на масле 1 минуту.

В ступке разминаем 2-3 зубчика чеснока, соль, укроп, немного масла. Этим поливаем пампушки.

«Гасанская баланда» (Сагинова В.Ф., с Камянка)

Ингредиенты:

Фасоль – 200 г, вода – 800 мл

Вода для борща – 6 л

Морковь – 1 шт. (30 г)

Свекла – 80-100 г (не столовая, будет не тот цвет и вкус)

Капуста квашеная – 3-4 ст.ложки (100 г)

Капуста свежая – 200 г

Картофель – 5-6 шт.

Луковица – 1 шт. (40-50 г)

Перец сладкий – 1 шт.

Растительное масло – 4 ст.ложки

Зелень: укроп, петрушка – 20-30 г

Томатная паста – 2 ст.ложки

На любителя – горький перец на 15 минут

Способ приготовления:

Беру фасоль, с вечера промываю, замачиваю водой до утра. Утром в маленькую кастрюльку наливаю воды, засыпаю фасоль и пускай варится. Если при кипении появилась пена – ее нужно убрать. Варить фасоль до полуготовности.

Пока фасоль варится, готовлю овощи. Нарезаю лук соломкой. Морковь и свеклу – на терку. Перец режу соломкой. Картошку – кубиками. Свежую капусту шинкую. Нарезаю зелень.

Дальше в сковородке обжариваю до золотистого цвета лук. Потом добавляю к нему морковь, свеклу, перец – все это перемешиваю и обжариваю 1,5-2 минуты.

К зажарке потом добавляю 1 половник бульона от фасоли. Перемешиваю и накрываю крышкой, чтобы овощи протушились – 10 минут.

В большую кастрюлю наливаем 6 л воды, когда вода закипит – кидаю квашеную капусту, даю прокипеть 5 минут. Потом кидаю свежую капусту и картошку. Даю прокипеть еще 5 минут. Потом вливаю фасоль с бульоном. Оставляю еще кипеть на 10-12 минут.

Дальше протушенные овощи добавляем в большую кастрюлю. Даем прокипеть всем ингредиентам 10-12 минут. Если фасоль готова – выключаю огонь. Потом только солю и добавляю зелень. Накрываю крышкой и полотенцем. Даю настояться 15 минут.

Приятного аппетита.