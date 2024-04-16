Пляжи Одессы в апреле: подтопление, клубы на сваях и загорающие по-летнему (видео)

В середине апреля в Одессе можно увидеть отдыхающих на городских пляжах. Хотя официальный старт сезона еще не объявлен, и, скорее всего, как и в прошлом году, официально откроют несколько пляжей, на побережье уже можно заметить подготовку арендаторов.
К примеру, на 14 в. Фонтана разбирают разбитые за зиму конструкции. Чуть дальше монтируют настил прямо в воде, а рядом – железную конструкцию.
Как на Фонтане, так и в Аркадии некоторые пляжи «забрало море»: за зиму полностью или частично затопило.
Заведения готовят к открытию и на 10-й ст. Фонтана, а в Аркадии продолжаются работы на ротонде и восстанавливают часть дороги рядом.
На Ланжероне также хватает желающих отдохнуть, несмотря на то, что песок не почистили от острых раковин и грязи. Перед дельфинарием уже вынесли пальмы и готовят к включению фонтаны.
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Автор видео: Екатерина Волянская, фото – скриншот с видео