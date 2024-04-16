Новини Одеси та Одеської області

Пляжі Одеси у квітні: підтоплення, клуби на палях та загоряючі по-літньому (відео)

В середині квітня в Одесі вже можна побачити відпочивальників на міських пляжах. Хоча офіційний старт сезону ще не оголошений, і скоріш за все, як і минулого року, офіційно відкриють декілька пляжів, на узбережжі вже можна помітити підготовку орендарів.

Наприклад, на 14 ст. Фонтану розбирають розтрощені за зиму конструкції. Трохи далі монтують настил прямо у воді, а поруч – залізну конструкцію.

Як на Фонтані, так і в Аркадії деякі пляжі «забрало море»: за зиму повністю або частково затопило.

Заклади готують до відкриття і на 10-й ст. Фонтану, а в Аркадії тривають роботи на ротонді та відновлюють частину дороги поруч.

На Ланжероні таж вистачає охочих відпочити, попри те, що пісок не почистили від гострих мушель та бруду. Перед дельфінарієм вже винесли пальми і готують до ввімкнення фонтани.

Читайте також: Чи відкриють влітку одеські пляжі: що розповів голова ОВА

Автор відео: Катерина Волянська, фото – скріншот з відео

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk