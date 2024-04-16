Пляжі Одеси у квітні: підтоплення, клуби на палях та загоряючі по-літньому (відео)

Наприклад, на 14 ст. Фонтану розбирають розтрощені за зиму конструкції. Трохи далі монтують настил прямо у воді, а поруч – залізну конструкцію.

Як на Фонтані, так і в Аркадії деякі пляжі «забрало море»: за зиму повністю або частково затопило.

Заклади готують до відкриття і на 10-й ст. Фонтану, а в Аркадії тривають роботи на ротонді та відновлюють частину дороги поруч.

На Ланжероні таж вистачає охочих відпочити, попри те, що пісок не почистили від гострих мушель та бруду. Перед дельфінарієм вже винесли пальми і готують до ввімкнення фонтани.

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Автор відео: Катерина Волянська, фото – скріншот з відео