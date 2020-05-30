Пляжные войны Одессы: будет ли где загорать и купаться на пляжах города?

С приближением лета для многих становится не важно, продолжается ли карантин. Одесситы потянулись к морю… и сразу забили тревогу. Уже традиционно перед курортным сезоном, а теперь еще и под шумок карантина, на пляжах захватывают территорию арендаторы, устанавливая незаконные сооружения и занимая песок бесчисленными шезлонгами.

Пляжные войны не утихают из года в год. Начались они и сейчас. «Театр военных действий» развернулся на пляжах Большого Фонтана. Сводки с курортного «фронта» – в нашем материале.

«У нас украли море»

Одно из мест столкновений – 13-я станция Большого фонтана. Там, на пути к морю, вырос забор. Теперь, чтобы спуститься на пляж, одесситам нужно сделать крюк и обойти строительную площадку.

По данным активистов и местных жителей, забор установили для нужд строительной компании: здесь возводится очередной жилкомплекс – «Калипсо». Застройщик – фирма «Гефест» – утверждает, что дорогу к морю перекрыли для укрепления прибрежных склонов и у фирмы есть соответствующие документы.

Но одесситов аргументы не удовлетворили. Рассерженные местные жители вышли на митинг и выразили недовольство прямо на злополучном заборе.

– Мы попросили представителя застройщика показать документы. То, что мы увидели, называется филькина грамота. Если через неделю забор не уберут, то придется его снести, — пригрозил активист Юрий Дьяченко.

Позже и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Одесского горсовета сообщил, что застройщику было предоставлено разрешение «временно» – до 1 августа 2020-го перекрыть указанный проход к морю.

Сваи-бумеранги

Еще одна «война» развернулась на 16-й станции Большого Фонтана. Здесь активисты в ответ на вероломство арендатора по установке капитального деревянного настила прямо на песке перешли к активным действиям по демонтажу конструкций.

Еще 8 апреля на пляже «Золотой берег» сваи уже демонтировали. Тогда это делал сам арендатор – под присмотром чиновников и активистов.

Позже стало известно, что арендатору пляжа – застройщику ЖК «Аура апарт» – согласовали размещение настила и МАФов прямо на берегу. Здесь планируют открыть пункт питания. И конструкции на песке появились вновь.

Но 22 мая активисты снова демонтировали сваи. По их словам, арендатор не просто установит здесь настил, а закроет пляж для прохода одесситов.

А 25 мая арендатор в третий раз приступил к установке настила. Активисты пришли освобождать пляж и в этот раз, однако на защиту прав арендатора встали полицейские. Дело чуть было не дошло до рукопашной.

«Муниципальные пляжи должны служить всем одесситам»

Под таким громким и благородным лозунгом проходила краткосрочная мэрская кампания по очищению одесского побережья от незаконных построек.

– Специалисты департамента коммунальной собственности горсовета провели инвентаризацию временных сооружений, установленных некоторыми арендаторами. Выяснилось, что сооружены они без предварительного согласования с арендодателем и разрешительной документации, – «удивил» замдиректора департамента Александр Ахмеров.

Потому приговор «демонтаж» получили сооружения на 10-й станции, которые связывают с оппонентом мэра – депутатом горсовета Денисом Григорьевым.

При этом, в чем разница между настилами на 10-й и на 16-й станциях – непонятно. Как неясно и то, будут ли власти разоблачать и наказывать других нарушителей пляжной жизни.

Лагуны больше нет

Уютный дикий пляж «Лагуна» возле Чкаловского пляжа в этом году будет, видимо, труднодоступен одесситам. Чиновники с легкой руки отдали в аренду под платные услуги порядка 70% территории.

Только возле входа остался небольшой участок без лежаков. Зато появился бар, будка для сбора денег и сделали вместо тропинки лестницу.

Напомним, что сегодня мы сообщали о том, как активисты «Нацкорпуса» пытались снести сваи на пляже “Золотой берег” в Одессе.

Фото: 048, Думская, Odessa.online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.