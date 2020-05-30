Активисты Нацкорпуса пытались снести сваи на пляже “Золотой берег” в Одессе (видео)

Сегодня, 30 мая, около 30 активистов «Национального корпуса» пришли на пляж «Золотой берег» на 16 станции Большого Фонтана и начали демонтировать сваи вбитые в песок. Об этом сообщает Odessa.online.

Прибывшая на место происшествия полиция, оттеснила активистов от стройки и начала вести с ними в переговоры. Но представителям «Национального корпуса» все же удалось демонтировать несколько свай.

Теперь активисты намерены обратится в гордепартамент коммунальной собственности с требованием немедленно демонтировать металлическую конструкцию на пляже.

Напомним, что представители «Нацкорпуса» уже в четыре раза пытались демонтировать сваи. Как заявляют активисты, в Департаменте архитектуры Одесского горсовета накануне им официально заявили о том, что стройка на песке, которую ведет ООО «Жилстройсервис-1», — незаконна.

Видео: Михаил Бардин, YouTube

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