Племянник Ришелье, он же сын и адъютант

Родился граф Луи Рошешуар в одной из самых богатых и знатных семей Франции. Родственники надеялись, что со временем он займет одну из высших церковных должностей. Однако мать Рошешуара, одна из приближенных Марии-Антуанетты, оказалась среди организаторов роялистского заговора. Ей грозила гильотина, она бежала из страны, а ее детям пришлось пережить череду лишений и унижений.

В 1804 году 16-летним юношей Луи уехал в Одессу. Здесь он поступил на службу к своему дяде герцогу де Ришелье, который усыновил Рошешуара. Это было то время, когда Ришелье получил пост главы Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерний, одновременно оставаясь градоначальником Одессы.

Первым делом дядя засадил племянника за изучение русского языка, и со временем Рошешуар, по собственному признанию, стал говорить по-русски довольно бегло. Освоив язык и обычаи, Луи занял место второго адъютанта губернатора. В его обязанности входило заниматься хозяйственными вопросами города. Он контролировал строительство тротуаров, и при нем были замощены некоторые одесские улицы. В его ведении также были и работы по благоустройству города, в частности, высаживание зеленых насаждений и организация купален на пляжах Одессы.

Граф Рошешуар участвовал в создании Дюковского сада

Кроме общественной деятельности, Рошешуар принимал участие в обустройстве сада, который заложил его дядя. Сейчас этот сад носит название Дюковского парка. После отъезда Ришелье из Одессы сад перешел в собственность города. Но это случится через несколько лет, а пока сад рос и развивался, и в отсутствие губернатора руководил работами Луи Рошешуар.

На время своих отлучек Ришелье давал письменные поручения племяннику, советовал, как лучше ухаживать за деревьями и цветами. Землю привозили из Тульчина и Умани, цветы выписывали из родового имения Ришелье во Франции, а по всей территории были проложены глиняные коммуникации для стока воды.

При участии Рошешуара в 1810 году, когда только начинали обустраивать сад, были высажены кустарники, бузина, которую очень любил Ришелье, абрикосовые и ореховые деревья. Также были разбиты огороды, и, как вспоминал в своих мемуарах Луи, результат был настолько хорош, что овощи с собственного огорода регулярно подавали к губернаторскому столу.

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Как Луи искупал англичанина в море зимой

Ришелье иногда брал в инспекционные поездки по Новороссийскому краю и своего племянника. Однажды во время одной из таких поездок губернатор получил сообщение, что в Одессу от императора должна поступить огромная сумма денег — шесть миллионов рублей, предназначенных для интендантских нужд действующей армии в Молдавии. Ришелье, который не хотел прерывать инспекцию, поручил Рошешуару вернуться в Одессу, получить деньги и сдать их в банк, а сам отправился дальше.

Сразу после того, как фельдъегерь передал деньги Рошешуару, тот повез их в банк, однако управляющий отказался принимать такую сумму. Он не хотел брать на себя ответственность, и единственное, что могло его заставить сделать это, было личное письменное распоряжение генерал-губернатора. Рошешуару ничего другого не оставалось, как вернуться с мешком денег домой. Он спрятал его в спальне, в собственной кровати, и написал письмо Ришелье с просьбой как можно скорее дать распоряжение директору банка. Несколько ночей в ожидании письма Рошешуар провел в тревоге и практически не спал — шутка ли сторожить шесть миллионов! Впрочем, спать на мешке с купюрами в любом случае было затруднительно. Только после получения письма от Ришелье управляющий наконец-то принял деньги, и Рошешуар смог заснуть спокойно.

Однако не все поручения губернатора Луи выполнял столь неукоснительно. Однажды в Одессу прибыл младший брат одного лорда, который принимал участие в штурме Очакова как волонтер русской армии. Он попросил дюка Ришелье показать ему город, где сражался его родственник, и градоначальник поручил Рошешуару сопровождать лорда до Очакова. Луи очень огорчился, так как вечером он должен был открывать костюмированный бал. Юноше вовсе не улыбалось провести день в компании скучного англичанина, а не прелестных дам.

И Луи придумал, как сократить поездку до минимума. Дело было зимой, и, проезжая вдоль моря, Рошешуар сказал, что готов поспорить: никто не решится искупаться в море в такую погоду. Лорд был азартен, он тут же заключил пари и полез в ледяную воду. После этого ему уже было не до осмотра Очакова. Быстро обозрев развалины крепости, он вернулся в Одессу, а Луи, как и планировалось, отправился на бал.

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Как граф Рошешуар дюка Ришелье лечил

В 1809 году дюк Ришелье сильно заболел — из-за постоянной нагрузки и нервного напряжения он перестал спать, а любые звуки, даже тиканье часов, доставляли ему страшные мучения. Неизвестно, насколько помогали губернатору советы врачей, но то, что придумал 21-летний племянник, фактически поставило его на ноги. Ежедневно Рошешуар приходил к Ришелье и по нескольку часов читал ему любимые книги, стараясь, чтобы голос звучал ровно и монотонно. Постепенно герцог стал засыпать на полчаса, потом на час, а через некоторое время доктора констатировали выздоровление. По этому поводу обрадованные одесситы даже устроили массовые гулянья.

Когда дюк Ришелье был вынужден вернуться во Францию, вместе с ним уехал и Рошешуар. Луи был назначен военным губернатором Парижа, позже стал королевским камергером и командором ордена Почетного легиона. А через два десятка лет граф Рошешуар приезжал в Россию с тайной миссией по поручению герцогини Беррийской. Миссия окончилась неудачей, но эта история уже не имеет к Одессе никакого отношения.

О чем не любил вспоминать Луи Рошешуар

Иногда Рошешуару приходилось выполнять такие указания, о которых позже граф даже вспоминать не желал, и считал это худшим временем за все время русской службы. Однажды, после того как служащие правительственной почтовой эстафеты Петербург — Одесса утеряли важную телеграмму, Рошешуару поручили наказать виновных. А так как найти, кто же конкретно совершил проступок, было нереально, наказать приказали всех. Рошешуар должен был проехать по всем заставам, зачитать высочайший приказ и проследить, чтобы все работники получили по 25 плетей.

Источники: odessitclub.org; books.google.com.ua; kolokol.od.ua.

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