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Планета долгожителей: люди золотого возраста собрались на ежегодный фестиваль

Планета долгожителей: люди золотого возраста собрались на ежегодный фестиваль

«Планета долгожителей» – такое название уже одиннадцать лет подряд высоко несет фестиваль, который проводится в честь Всемирного дня людей пожилого возраста. И уже третий год он проводится во время полномасштабной войны.

Пять дней фестиваля

Глава ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова не скрывает радости:

– На фестивале собрались не только одесситы, но и люди почтенного возраста из многих уголков нашей Украины. И, как видите, в нем принимают участие люди золотого, серебряного возраста, а еще и молодые… Всех сейчас объединяет главное: вера в нашу Победу, девиз «жизнь продолжается» и позитив.

– Позитив?..

– Да, позитив! Ибо вера, которая в душе – это всегда самое основное внутри каждого из нас. И еще одно, тоже главное – пытаться сохранить внутри мир, научиться преодолевать конфликты и объединяться. Для этого мы и проводим этот фестиваль.

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Пять дней фестиваля

Как рассказывает Ольга, все началось с традиционной социальной акции «Чужих стариков не бывает». Это посещение отделений больниц, где живут пожилые люди. Для них были привезены сладости, постельные принадлежности, обувь, одежда, лекарства, подгузники.

– Иногда без слез невозможно видеть, как принимают эти люди наши подарки… Иногда даже пытаются руки целовать. Ведь многих из них вообще никто не посещает…

«Незрівнянний світ краси» – так называется фильм, посвященный известному украинскому певцу Назарию Яремчуку… Фильм собрал много гостей фестиваля во второй день его проведения.

В другие дни участники и гости фестиваля «Планета долгожителей» побывали на презентации новых книг в библиотеке им. И. Франко, стали участниками плейбек-перформанса на тему человеческих историй…

Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, 5-й день
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, угощение
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, ярмарка
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе,полезные вещи
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, концерт

А вот пятый день фестиваля стал настоящим праздником, проходившим в парке им. Т.Г.Шевченко. Людей собралось очень много; к фестивалю присоединялись люди, просто пришедшие в парк отдохнуть.

«Жизнь продолжается» – не просто девиз

Смотрю, как выступления – одно за другим – меняются на сцене, как люди пожилого возраста участвуют в многочисленных танцах и зарядке, и понимаю, что вот это «жизнь продолжается» – не просто слова, которые теперь можно услышать чаще обычного, а суть самого фестиваля. Понимаю также, почему общественная организация, возглавляемая Ольга Филипповой, называется Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки». Теперь понятно, почему в военное время к организации присоединились многие люди почтенного возраста, которые были вынуждены покинуть свои дома в Херсоне, Харькове, Никополе, многих других уголках Украины.

Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, на концерте
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, участники
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, бабушки
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, гости
11-й фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, 2024 год

Многочисленные выступления на сцене, которая стала в пятый день фестиваля местом позитива, добра и здоровья… Выступление легендарного одесского богатыря Николая Пасечника с его воспитанниками… Сбор на ВСУ… Вкусное угощение… А еще здесь можно было приобрести полезные и красивые вещи, изготовленные руками мастериц и мастеров. Все вырученные средства – тоже в помощь ВСУ.

Силач Николай пасечник

Николай Пасечник со своими подопечными

О, эти люди золотого возраста!.. Видели бы вы, в каких красавиц превратились они, когда вышли на дефиле в прекрасных нарядах!.. Как принимали они цветы от молодых людей, поздравивших их на сцене «Ракушка» в парке им. Т.Г.Шевченко…

Одиннадцатый фестиваль «Планета долгожителей» подошел к концу. Он подарил много приятных впечатлений для пожилых людей, много интересных событий, много радости…

Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, на ярмарке
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, сладости, угощение
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, сцена
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, Николай Пасечник
Фестиваль "Планета долгожителей" в Одессе, бабушки на сцене

Фестиваль закончился. Жизнь продолжается!

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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