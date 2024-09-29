Планета довгожителів: люди золотого віку зібрались на щорічний фестиваль

П’ять днів фестивалю

Голова ГО «Всеукраїнська спілка активного довголіття «ІТ-бабусі» Ольга Філіппова не приховує радості:

– На фестивалі зібралися не тільки одесити, а й люди поважного віку з багатьох куточків нашої України. І, як бачите, в ньому беруть участь люди золотого, срібного віку, а ще й молоді… Усіх зараз об’єднує головне: віра в нашу Перемогу, девіз «Життя триває» та позитив.

– Позитив?..

– Так, позитив. Бо віра, яка в душі – це завжди головне всередині кожного з нас. І ще одне, теж головне – намагатися зберегти всередині мир, навчитись долати конфлікти та об’єднуватись. Для цього ми й проводимо цей фестиваль.

П’ять днів фестивалю…

Як розповідає Ольга, все почалось з традиційної соціальної акції «Чужих стариків не буває». Це відвідання відділень, де живуть люди похилого віку. Для них було привезено солодощі, постіль, взуття, одяг, ліки, підгузки.

– Іноді без сліз неможливо бачити, як приймають ці люди наші подарунки… Іноді навіть намагаються руки цілувати. Бо багатьох з них взагалі ніхто не відвідує…

«Незрівнянний світ краси» – така назва фільму, який присвячений відомому українському співаку Назарію Яремчуку… Фільм зібрав багато гостей фестивалю у другий день його проведення.

В інші дні учасники та гості фестивалю «Планета довгожителів» побували на презентації нових книжок у бібліотеці ім. І. Франка, стали учасниками плейбек-перформансу на тему людських історій…

А ось п’ятий день фестивалю став справжнім святом, який проходив у парку ім. Т.Г.Шевченка. Людей зібралось дуже багато; до фестивалю приєднувались люди, які просто прийшли до парку відпочити.

«Життя триває» – не просто девіз

Дивлюсь, як виступи один за одним змінюються на сцені, як люди поважного віку беруть участь у численних танцях та руханці, і розумію, що оце «життя триває» – не просто слова, які тепер можна почути частіше, ніж зазвичай, а суть самого фестивалю. Розумію також, чому громадська організація, яку очолює Ольга Філіппова, зветься Всеукраїнська спілка активного довголіття «ІТ-бабусі». Тепер зрозуміло, чому у воєнний час до неї приєднались багато людей поважного віку, які були змушені покинути свої домівки в Херсоні, Харкові, Нікополі, багатьох інших куточків України.

Численні виступи на сцені, яка стала в п’ятий день фестивалю місцем позитиву, добра та здоров’я… Виступ легендарного одеського богатиря Миколи Пасічника разом з його вихованцями… Збір на ЗСУ… Смачне частування… А ще тут можна було придбати корисні і красиві речі, вироблені руками майстринь і майстрів. Усі вторговані кошти – теж на допомогу ЗСУ.

О, ці люди поважного віку!.. Бачили б ви, в яких красунь перетворились вони, коли вийшли на дефіле у прекрасних нарядах!.. Як приймали вони квіти від молодих людей, що привітали їх на сцені «Мушля» у парку ім. Т.Г.Шевченка…

Одинадцятий фестиваль «Планета довгожителів» добіг кінця. Він подарував багато приємних вражень для людей поважного віку, багато цікавих подій, багато радості…

Фестиваль закінчився. Життя триває!..

Фото авторки