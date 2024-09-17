Одесса отпразднует День пожилых людей фестивалем «Планета долгожителей»

– Фестиваль «Планета долгожителей» посвящен бабушкам и дедушкам, которые сегодня вместе с нами проживают войну, волонтерят, верят в нашу общую Победу. В этом году три важных темы проходят сквозной нитью через наши мероприятия. Первая тема – «От войны до войны»: мы продолжаем поддерживать поколение людей, жизнь которых начиналась со Второй мировой войны. Вторая тема – мостик поколений. В наших мероприятиях всегда участвует немало детей и молодежи, людей среднего поколения. Еще одна важная тема – совместное творчество. Сегодня, когда идет страшная война, наша цель – сохранить мир внутри, научиться преодолевать конфликты и объединяться, – рассказывает председатель ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова.

Программа фестиваля

25 сентября, среда, 12:00

Социальная акция «Чужих стариков не бывает». Посещение отделений, где живут пожилые люди. Концерт в отделении. Можно принести: сладости мягкие, постельные принадлежности, обувь, одежду, лекарства, подгузники.

Одесский областной центр психического здоровья, ул.Воробьева, 9. Трамвай 15, маршрутки 203, 198, 197, 214.

26 сентября, четверг, 12:00

Кинопоказ фильма «Яремчук. Незрівнянний світ краси»

Одесский центр «Дія. Бізнес», ул. Греческая, 1

Вход свободный, по записи +380635921867 (Елена).

27 сентября, пятница, 13:00

Презентация новых украинских книг в библиотеке Франко. Творческая мастерская.

Библиотека имени Ивана Франко, Книжный пер., 1.

28 сентября, суббота

13:00 Плейбек-перформанс по теме человеческих историй.

15:00 Кинопоказ и обсуждение представлений современного танца от «Платформа современного танца».

Библиотека Грушевского, ул. Троицкая, 49/51

29 сентября, воскресенье, 12:00

Ко Всемирному дню людей пожилого возраста «От патефона до смартфона» Выступление военного оркестра. Флешмоб, зарядка. Мастер-класс по вальсу. Выход на подиум моделей старшего возраста. Выступление богатыря Николая Пасечника. Богатырская каша. Музыкальные номера. Танцуем зумбу! Свободный микрофон. Социальная акция «Бабушки для ВСУ».

Площадка, сцена «Ракушка» Парк им. Т.Г. Шевченко.

В программе возможны изменения, информация по тел. +380635921867 (Елена).

Фото афиши – Ольга Филиппова