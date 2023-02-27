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Сегодня – Чистый понедельник и начало Великого поста: обычаи и приметы

Сегодня – Чистый понедельник и начало Великого поста: обычаи и приметы

Сегодня, в понедельник, 27 февраля 2023 года, у православных верующих начался Великий пост. В этом году он продлится с 27 февраля по 15 апреля. Это самый долгий и самый строгий пост в году.

Что можно, а чего нельзя в Великий пост

Цель Великого поста состоит в приготовлении к празднованию Пасхи. Главный смысл Великого поста – очищение и покаяние. По христианской традиции, в этот период необходимо уделять внимание не только соблюдению ограничений в пище, но и духовному очищению – не желать зла другим, простить все обиды, читать молитвы.

Молитва в церкви

Первый день Великого поста, как и последний, самый строгий в плане пищевых ограничений. Если позволяет здоровье, в этот день лучше вообще ничего не есть. Более мягкий вариант – поесть только один раз за день. И разумеется еда должна быть постной.

В течение всего Великого поста исключается пища животного происхождения – мясные, молочные продукты и яйца. Предпочтение отдается овощам, фруктам и кашам. Блюда готовят только на воде и без масла.

Постная еда

Однако следует отметить, что во время войны соблюдать строгий пост в питании не обязательно – лучше ограничиться духовным постом.

Кроме того, во время Великого поста нельзя:

  • устраивать громкие вечеринки;
  • употреблять спиртные напитки и курить. Если у вас есть вредные привычки, стоит их ограничить;
  • предаваться телесным утехам;
  • устраивать ссоры и конфликты, особенно с коллегами, друзьями или близкими;
  • завидовать и врать.

Чистый понедельник: традиции и ограничения

Первый день Великого поста в народе также называется Чистый понедельник. По обычаям он в чем-то похож на Чистый четверг. В этот день принято наводить порядок в доме (можно даже сделать генеральную уборку), стирать одежду и постельное белье, стелить новые скатерти. Важно также соблюдать телесную чистоту и хорошо выкупаться: наши предки считали, что пост обязательно нужно начинать в чистоте.

Мытье посуды

В Чистый понедельник не стоит:

  • отказывать в помощи по мере своих сил;
  • веселиться;
  • ругаться и злословить;
  • есть пищу, оставшуюся после Масленицы.

Великий пост: погодные приметы

Первый день Великого поста имеет немало обычаев и примет погоды. Так, по погоде в этот день часто судят, какой будет весна. Вот некоторые из них:

  • в первый день Поста идет снег – весна будет поздней, но зато урожай будет богатым;
  • если куры снесли в этот день много яиц, значит всю весну будут нестись;
  • первый день поста теплый и солнечный – к ранней и погожей весне;
  • дождливая и слякотная погода предвещает плохую погоду и неурожай овощей;
  • кошка мурлычет и трется об ноги – к улучшению погоды;
  • если утром выпал снег, а днем растаял, то март будет холодным, а май – жарким.

Однако в наше время эти приметы не всегда сбываются, ведь климат в Украине за столетия очень поменялся.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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