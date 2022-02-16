Лифты в Одессе отключат: почему, на каких улицах и что делать?

Коммунальщики начали отключать лифты в многоквартирных домах жилмассива Таирова. Причина — превышение износа подъемных механизмов. Заложниками ситуации оказались старики, люди с инвалидностью и мамы с маленькими детьми.

Досудились до отключения

Отключить лифты в многоэтажках на Таирова обязал Одесский окружной административный суд.

Суд предписал «ЖКС «Черноморский» прекратить эксплуатацию лифтов в многоквартирных домах на улицах Архитекторской, Ильфа и Петрова, Академика Королева, Академика Вильямса, Люстдорфской дороге, проспектах Небесной Сотни и Академика Глушко.

Основанием судебного решения стал акт проверки от 16 ноября 2020 года. Согласно документу, подъемные механизмы в этих домах находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, представляя угрозу жизни и здоровью людей. А у 80 лифтов срок эксплуатации и вовсе истек.

Изначально опасными для жизни требовали признать 352 лифта. В результате мэрии удалось сократить количество лифтов, подлежащих отключению, до 167. Сейчас судебное решение вступило в силу — подъемные механизмы стали массово отключать. А коммунальщики, вместо судебных тяжб, озаботились, в конце концов, поисками средств на замену подъемных механизмов.

«Прошу определить конкретные сроки замены лифта!»

Сегодня проблема грозит вылиться в очередные акции протеста. Горячая линия горсовета переполнена возмущенными жалобами и требованиями одесситов.

«В нашем доме проживают люди пожилого возраста, семьи с маленькими детьми и люди с инвалидностью. Они стали заложниками создавшейся ситуации и элементарно не могут решить свои бытовые проблемы. На данный момент необходимо провести модернизацию лифтов и привести их в состояние, при котором они могли бы эксплуатироваться, с дальнейшей полной заменой лифтов на новые (кабины, оборудование и двери), потому что они действительно находятся в ужасном, аварийном состоянии», — обращаются жильцы дома по Ильфа и Петрова, 29.

«О том, что лифт старый, было известно давно. Я обращалась с заявлением о замене лифта еще 18 сентября. Почему из-за нерасторопности соответствующих служб, которые довели свои дела до суда, столько людей должны остаться без лифта на неопределенный срок в девятиэтажном доме? Прошу определить конкретные сроки замены или модернизации лифта и сообщить об этом жильцам нашего подъезда», — требует жительница дома по адресу Академика Вильямса, 46.

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На ЖКС не надейся

Проблема появилась не вчера. Большинство лифтов в спальных районах Одессы было установлено в 70-80-х годах.Срок их эксплуатации составляет 25 лет. Сегодня 35% одесских лифтов свой ресурс отработали.

Техническое освидетельствование лифта требуется проводить каждые два года, а после 25 лет — экспертизу. Делать все это обязан собственник лифта — ЖКС, ЖСК либо ОСМД. Но ЖКС «Черноморский», очевидно, свои функции обслуживающего сервиса не выполнял. Так что, чтобы не оказаться заложником в 16-этажной башне, не стоит надеяться на коммунальные предприятия и городскую власть, считают одесситы. Единственный выход — создать ОСМД и самим заботиться о своем жилище.

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