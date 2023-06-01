Гончарная мастерская приглашает улыбаться детей с инвалидностью и переселенцев

В конце мая многие дети и взрослые собрались в маленьком помещении в Одессе для того, чтобы принять участие в хорошем деле – улыбнуться самим и подарить улыбку новому другу.

Такую возможность им подарила общественная организация «Залог будущего», которая представила первую инклюзивную гончарную мастерскую.

Важное и интересное событие посетила и маленькая Дарья, изготовившая свой первый сувенир из глины, а ее мама Екатерина Бянова, этническая болгарка из села Задунаевка Арцизской громады Болградского района, поделилась:

— Дарья плохо разговаривает, но мы проходим разные реабилитации, лечимся и надеемся, что у нас все будет хорошо.

Несмотря на то, что особые дети требуют много внимания и заботы, Екатерина решила стать волонтером организации и максимально помогать и другим детям и их родителям, в основном мамам, ведь они также нуждаются в психологической и социальной помощи.

— Многие боятся выводить в люди своих особенных детей. Это нелегко – ощущать чрезмерное внимание, недоумение или излишнее сожаление. А мы хотим показать, что эти дети – обычные люди с такими же чувствами и эмоциями. В нашей организации сегодня – 270 детей. И постоянно приходят новые люди, также присоединяющиеся к группе нашей организации в соцсетях. Бывает так, что даже врачи не могут помочь им, ведь таким мамам больше нужна практическая помощь. Некоторым сложно принимать такую реальность и они не знают, как с ней жить, – рассказывает волонтер.

Именно поэтому гончарная студия, открывшаяся для детей с инвалидностью, будет работать и для родителей. Инициатор события очень на этом настаивала и уверена, что это принесет хорошие результаты.

— Мы стараемся поддерживать родителей в их реализации, чтобы они не замыкались наедине со своими проблемами и имели возможность больше общаться. Поэтому три раза в неделю по два часа будут работать группы по 10 детей и одна группа для пап и мам, — говорит Анна Колесниченко, председатель организации «Залог будущего».

Пока организация оказывает помощь не только семьям с детьми-инвалидами, но и матерям и детям с оккупированных территорий, а также помогает украинским военным.

— К нам присоединились матери из Херсона, которые имеют детей с инвалидностью. Часть родителей наших детей сегодня в рядах ВСУ. Мы тоже помогаем, чем можем. Зимой делали окопные свечи, а сейчас — в большинстве своем специальные маскировочные сетки и кикиморы, которые очень нужны нашим защитникам. Сейчас у нас уже десять заказов именно на такие защитные средства. Их достаточно тяжело делать, но мы со всем справимся! Недаром же мы назвали наше движение – «Несокрушимые мамочки».

Все изделия, которые производят дети, будут переданы воинам. Впоследствии мы будем устраивать ярмарки и продавать наши изделия, а заработанными средствами будем поддерживать бойцов, – рассказывает Анна Колесниченко.

Татьяна Посконная, уроженка села Заря Саратской общины, также имеет ребенка с особыми потребностями, но проявляет не только сильный дух, но и активность в организации разнообразных инициатив и объединяет вокруг себя людей, готовых помочь.

— Несмотря на то, что в стране война и мы все в тяжелой ситуации, люди помогают особым детям, – говорит она.

Адрес гончарной

Организаторы гончарной мастерской приложили усилия, чтобы творческая студия работала регулярно и бессрочно. Всех, кто желает посетить студию, «Несокрушимые мамочки» приглашают на посещение или приобщиться к полезному делу.

Адрес гончарных: Одесса, улица Ивана и Юрия Лип, 13.

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