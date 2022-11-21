Перерасчет пенсий в Украине: кого коснется повышение с 1 декабря?

С 1 декабря произойдет плановое увеличение прожиточного минимума. Для пенсионеров прожиточный минимум вырастет с 2027 до 2093 гривен, то есть на 66 гривен. По традиции, это означает автоматический перерасчет части пенсий и некоторых надбавок. Но будут и другие, не связанные с этим, изменения в расчете пенсий.

Минимальная пенсия у всех разная

Напомним, что с 1 марта размер минимальной пенсионной выплаты составляет 2100 гривен. Никакая пенсия не может быть ниже указанной суммы. Именно по этой причине изменение прожиточного минимума в этот раз практически никак не отразится на размере самых маленьких пенсий.

На сегодняшний день существует несколько видов минимальной пенсии, потому можно легко запутаться:

2100 гривен – минимальная пенсионная выплата с 1 марта 2022 года;

– минимальная пенсионная выплата с 1 марта 2022 года; 2300 гривен – общий размер пенсии не может быть ниже указанной суммы, если у женщины есть не менее 30 лет стажа, а у мужчины – не менее 35 лет (с 1 марта);

– общий размер пенсии не может быть ниже указанной суммы, если у женщины есть не менее 30 лет стажа, а у мужчины – не менее 35 лет (с 1 марта); 3000 гривен – общий размер пенсии не может быть ниже указанной суммы у лиц с таким же полным стажем, но которым уже исполнилось 70 лет (с 1 октября).

Это не единственные примеры, но на данный момент самые распространенные. В тех случаях, где пенсия составляет именно столько, увеличение прожиточного минимума может вообще ничего не изменить. Максимум произойдет перераспределение сумм надбавок внутри самой пенсии, но ее общий размер останется прежним.

О максимальных выплатах

Традиционно наибольшую выгоду от увеличения прожиточного минимума получат люди с максимальной пенсией. Сегодня максимальная пенсия ограничивается десятью минимальными. Многие из тех, кто сейчас получает пенсию 20 270 гривен, с 1 декабря будут получать 20 930 гривен, то есть на 660 гривен больше.

Это подчеркивает изъян действующей пенсионной системы: люди с самыми низкими пенсиями остаются без перерасчета, люди с самыми высокими пенсиями получают самую высокую надбавку.

Новшество для пенсионеров младше 70 лет

И все-таки одной категории получателей в этот раз должно повезти немного больше, чем остальным. Пенсионерам младше 70 лет с полным стажем (30 и 35 лет) минимальную пенсионную выплату подтянут до 2500 гривен. То есть теперь такие пенсионеры будут получать не 2300 гривен, как сказано выше, а минимум – 2500 гривен. Многие из таких людей ничего не получили в октябре, но теперь часть пенсионеров получит прибавку ровно в 200 гривен. Важно знать, что данное повышение коснется только неработающих.

К слову, если у женщин и мужчин стажа меньше чем 30 и 35 лет соответственно, то планку минимальной пенсии все равно немного поднимут: пропорционально имеющемуся стажу исходя из суммы 2500 гривен.

Эти изменения не связаны с увеличением прожиточного минимума, а были заранее прописаны в Постановлении Кабинета Министров «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем» №963 от 15 сентября 2021 года.

Правда, и здесь есть подвох. Напомним, что лицам старше 65 лет минимальная пенсия по возрасту при полном стаже с 1 октября составляет 2860 гривен – это 40% от минимальной зарплаты. Потому пункт о повышении минимальных выплат лицам младше семидесяти коснется преимущественно пенсионеров моложе 65 лет.

О доплатах, надбавках и чернобыльских пенсиях

Традиционно от прожиточного минимума зависят некоторые надбавки к пенсии. У части пенсионеров к размеру прожиточного минимума привязан размер доплаты за сверхнормативный стаж. Если основной размер пенсии выше прожиточного минимума, то она увеличивается за каждый полный год сверхнормативного стажа на 1% от этого прожиточного минимума. Учитывая небольшой рост прожиточного минимума в декабре, за каждый переработанный год таким людям дополнительно доплатят всего по 66 копеек. И даже такое повышение коснется лишь неработающих граждан.

От прожиточного минимума зависят и доплаты ветеранам войны (от 10 до 50%) и пенсии за особые заслуги (от 20 до 40%). Также нужно помнить, что у некоторых категорий пенсионеров минимальная пенсия может составлять несколько прожиточных минимумов. Например, самая маленькая пенсия по потере кормильца-военнослужащего составляет два прожиточных минимума (4186 гривен), у шахтеров со стажем 15 лет – три прожиточных минимума (6279 гривен).

Кроме того, с 1 декабря вступают в силу изменения в Постановление Кабинета Министров «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 23 ноября 2011 года №1210. Изменения заключаются в осовременивании размера средней зарплаты по стране, которая подставляется в формулу расчета пенсии по инвалидности для ликвидаторов аварии на ЧАЕС.

ВАЖНО! Все пенсии, которые выше установленных минимумов, смогут подрасти только за счет незначительного увеличения указанных надбавок за стаж или за имеющиеся статусы и заслуги.

Какие планы на будущее?

Декабрьский перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума будет последним в ближайшее время. Бюджет будущего года является бюджетом военного времени и в нем фактически замораживается повышение социальных стандартов.

Таким образом, до 2024 года пересматривать размер прожиточного минимума не планируют. Но в марте 2023 года ожидается плановая индексация пенсий. Выплаты пересчитают с учетом роста инфляции и средней заработной платы.

Как вырастут пенсии: разбираемся на примерах

Пример 1

Женщине 80 лет. Не работает. Стаж – 25 лет, индивидуальный размер зарплаты – 5567,68 гривны. Общий размер пенсии в ноябре 2022 года – 2663,03 гривны, в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 1391,92 гривны (5567,69 гривны х 0,25);

доплата до прожиточного минимума – 635,08 гривны (до 2027 гривен);

доплата за 9 лет сверхнормативного стажа – 69,60 гривны (1391,92 гривна х 5%);

доплата детям войны – 66,43 гривны;

возрастная надбавка людям старше 80 лет – 500 гривен.

С 1 декабря пенсия должна составить 2729,03 гривны, в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 1391,92 гривны;

доплата до прожиточного минимума – 701,08 гривны (до 2093 грн.);

доплата за 9 лет сверхнормативного стажа – 69,60 гривны;

доплата детям войны – 66,43 гривны;

возрастная надбавка людям старше 80 лет – 500 гривен.

В этом примере пенсия увеличивается ровно на 66 гривен, как и сам размер прожиточного минимума. То есть немножко растет доплата до размера минимальной пенсии по возрасту, а все остальные параметры остаются без изменений. Здесь также важно понимать структуру надбавок, какая за какой следует.

Пример 2

Мужчине 65 лет. Не работает. Стаж – 40 лет, индивидуальный размер зарплаты – 9279,48 гривны. Общий размер пенсии в ноябре 2022 года – 3813,14 гривны, в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 3711,79 гривны (9279,48 гривны х 0,40);

доплата за 5 лет сверхнормативного стажа – 101,35 гривны (2027 гривны х 5%).

С 1 декабря общий размер пенсии должен составить 3816,44 гривны, в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 3711,79 гривны;

доплата за 5 лет сверхнормативного стажа – 104,65 гривны (2093 гривны х 5%).

Рост пенсии с 1 декабря в этом примере составляет всего лишь 3,30 гривны за счет незначительного увеличения размера доплаты за сверхнормативный стаж.

Напомним, что важно обращать внимание на разницу в подходах при определении размеров пенсий, назначенных до и после 2011 года, где, в частности, разные требования к стажу. По-разному в двух примерах идет и расчет доплаты за стаж.

Пример 3

Мужчина, 64 года. Не работает. Стаж – 30 лет, индивидуальный размер зарплаты – 6273,45 гривны. Общий размер пенсии как в ноябре, так и в декабре останется без изменений и будет составлять 2100 гривен, в том числе:

основной размер пенсии по возрасту – 1882,04 гривны (6273,45 грн. х 0,30);

доплата до минимальной пенсионной выплаты (до 2100 гривен) – 217,96 гривны.

В этом примере мужчина вышел на пенсию после реформы 2012 года при невысокой зарплате. Доплата за сверхнормативный стаж у мужчин стартует от 35 лет. И все, на что можно рассчитывать в таком примере, – это на доплату до минималки (2100 гривен), которая с декабря не меняется.

Сергей Коробкин, независимый консультант

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