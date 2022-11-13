Как поменять банк для выплаты пенсии?

По желанию, пенсионер может перейти на обслуживание из одного банка в другой, который для него более удобен. Как это сделать, узнавала «Одесская жизнь».

Чтобы сменить банк для выплаты пенсии, необходимо обратиться в отделение банка, в котором вы получали пенсию, и в письменном виде уведомить банк о закрытии карточного счета. После этого следует открыть карточный счет в другом банке и, конечно, сообщить в местное управление Пенсионного фонда. Там необходимо написать заявление о смене банковских реквизитов.

Также подать заявление можно в электронной форме – через веб-портал электронных услуг: portal.pfu.gov.ua. Но для этого понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

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